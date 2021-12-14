Российский шоколад опередил швейцарский по доле экспорта

У отечественных мастеров
шоколадных дел были славные предшественники. В начале двадцатого века в
Санкт-Петербурге действовало 170 шоколадных производств, в Москве - 213. В 1900
году на Всемирную выставку в Париж из 370 российских кондитерских производств
отправились пять. Все вернулись с наградами: Большую золотую медаль взяла
московская фабрика Сиу (ныне "Большевик"), Большую серебряную -
Абрикосов, фабрики Эйнема и Бормана получили по 2 гран-при, "Виктория"
заслужила похвальный отзыв. О качестве российского шоколада говорит и такой
факт: в 1973 году полярная экспедиция Дмитрия Шпаро нашла на Таймыре
продовольственный склад известного полярного исследователя Эдуарда Толля, в том
числе 40 плиток шоколада, изготовленного в 1900 году, в идеальном состоянии.
У российских кондитерских
фабрик был и очень широкий ассортимент - например, Абрикосов выпускал 800
наименований продукции: от супершоколада до так называемого народного шоколада,
а также пастилы, карамели, мармелада. Но, как рассказывается в материалах Музея
истории русского шоколада, после революции было объявлено, что пролетариату
нужны сахар и карамель, многие кондитерские фабрики были остановлены полностью
или частично, оборудование уничтожено, уникальные специалисты утрачены. Полного
восстановления не случилось и до сих пор, и еще в 2014 году Россия имела по
кондитерским изделиям отрицательное внешнеторговое сальдо, то есть больше
импортировала, чем экспортировала.
Нынче "сладкая
индустрия" стремительно восстанавливается, в результате растет экспорт,
российская кондитерка поставляется уже в 92 страны. Пока главными потребителями
выступают КНР, а также бывшие советские республики - Армения, Белоруссия,
Казахстан и Киргизия. Но в последнее время экспорт расширяется за счет таких
стран, как Сербия, Бразилия, Нигерия и государства Ближнего Востока. За 2021
год вывоз российских сладостей вырос примерно на 20 процентов к прошлогоднему и
в натуральном выражении может составить 824,5 тысячи тонн.
"Российская
кондитерская промышленность с 2017 года наращивает экспортный потенциал, и в
августе 2020 года нам удалось немного быстрее адаптироваться к сложным условиям
рынков, - пояснил "РГ" исполнительный директор Ассоциации предприятий
кондитерской промышленности "АСКОНД" Вячеслав Лашманкин. - Активное
восстановление российских экспортных поставок в 2020 году и высокие темпы роста
экспорта позволили в начале 2021 года до минимума сократить разрыв по выручке,
а по результатам августа и сентября 2021 в годовом выражении уже получен опережающий
рост. Совместная активная работа крупных и малых предприятий отрасли по
продвижению отечественной продукции на зарубежные рынки при поддержке
государства способствует развитию производства кондитерской продукции, его
модернизации и созданию высокотехнологичных рабочих мест. Российская
кондитерская продукция пользуется все большим доверием и высоким спросом за
рубежом. Дальнейшее продвижение в рейтинге стран-экспортеров в долгосрочной
перспективе требует активной государственной поддержки экспорта, что подразумевает
совместную работу как по преодолению барьеров во внешней торговле, так и по
поиску новых направлений внешнеторговой деятельности".
«Российская газета» https://rg.ru/2021/12/12/rossijskij-shokolad-operedil-shvejcarskij.html
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