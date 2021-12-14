ВЦИОМ назвал самые популярные фильмы, книги и песни у россиян

Правда, абсолютных
лидеров по предпочтениям среди кинолент, книг и песен нет: самые популярные
произведения набрали максимум по 6% поклонников. Так среди фильмов планку в 1%
преодолели 25 лент, среди книг - 19 произведений, среди песен - 23 (с учетом
сборных ответов - "песни Аллы Пугачевой", "песни Муслима
Магомаева", "песни Виктора Цоя" и "песни Анны
Герман").
Самыми любимыми фильмами
по итогам опроса стали две мелодрамы - "Москва слезам не верит" (6%)
и "Девчата" (5%). На третьем месте по числу собранных голосов -
комедия "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (4%).
Так же по 4% голосов собрали военные фильмы - "В бой идут одни
старики" и "А зори здесь тихие". Еще в число любимых вошла популярная
новогодняя кинокомедия-сказка "Ирония судьбы, или С легким паром!",
комедия "Бриллиантовая рука", многосерийный фильм "17 мгновений
весны" и военная драма "Офицеры" - все по 3 %.
Владимир Емельяненко
«Российская газета» https://rg.ru/2021/12/11/vciom-nazval-samye-populiarnye-filmy-knigi-i-pesni-u-rossiian.html
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