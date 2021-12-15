Первые итоги: как в Ленобласти реализуют национальные проекты

В Ленинградской области в
2021 году реализуется 45 региональных проектов, которые направлены на
достижение национальных целей. На улучшение качества жизни ленинградцев было
выделено 16,4 млрд рублей, из которых 6,8 млрд — федеральные ассигнования. О
том, как Ленобласть достигает целевые показатели, прописанные в июльском указе
президента России Владимира Путина, в материале Online47.
Основные
показатели
Ленинградская область
всегда старается «включить» нацпроекты на максимум эффективности, несмотря на
разные вызовы, с которыми приходится сталкиваться. Регион на сегодня выполняет
144 показателя эффективности нацпроектов из 145.
Если говорить о кассовом
исполнении, то на первое декабря в рамках реализации мероприятий израсходовано
свыше 13,8 млрд рублей, что составляет 83,7% от годового объема финансирования.
Поэтому к концу года у Ленинградской области есть все шансы приблизиться к 100%
выполнению нацпроектов.
Уже сейчас можно сказать,
что в лидерах будут такие нацпроекты как «Образование», «Жилье и городская
среда», «Безопасные и качественные дороги», «Здравоохранение» и другие.
Благоустройство
и расселение аварийного жилья
В Ленинградской области в
этом году большое внимание уделяли нацпроекту «Жилье и городская среда», в
рамках которого выполнялись работы по благоустройству общественных и дворовых
территорий, а также велось расселение граждан из аварийного фонда.
«В 2021 году по этому
нацпроекту благоустроено 77 общественных пространств: парков, скверов,
набережных, площадей, спортивных и детских площадок. Такое же число территорий
запланировано на 2022 год. В их выборе и определении их будущего вида активно
участвовали ленинградцы», — сказал на итоговой пресс-конференции губернатор
Александр Дрозденко.
При этом второй
составляющей нацпроекта «Жилье и городская среда» является расселение
аварийного жилья. И здесь 47-му региону было сложнее, чем другим субъектам.
«Дело в том, что в
мегаполисах проблема аварийного жилья решается покупкой квартир на вторичном
рынке, у застройщиков. У нас же основная масса аварийного жилья приходится на
населенные пункты, которые не очень интересны застройщикам, там меньше
возводится нового жилья, и, соответственно, у государства нет возможности
купить для расселения аварийного фонда квартиры на вторичном рынке», — добавил
глава региона.
Но несмотря на сложности,
новые дома для расселения граждан появились в Гатчине, Подпорожье, Волосово,
Ефимовском, Ополье, Дружной Горке.
Образование
и новые возможности
В Ленинградской области
уже который год подряд на все 100% реализуется нацпроект «Образование».
В регионе на сегодня
стандарт среднего образования как в большом городе, так и отдаленных населенных
пунктах, везде одинаковый. Каждый ребенок получает хорошие, качественные
знания, возможность учиться и совершенствоваться. При этом Ленобласть стабильно
находится в тройке лидеров среди субъектов РФ в рейтинге Рособрнадзора по
качеству образования.
В сентябре этого года
область ввела целую сеть «Точек роста», «Кванториумов» и «IT-кубов». Теперь у
ребят появился доступ к современному естественно-научному образованию.
И стоит отметить, что
довольны не только дети, но и родители. По результатам независимого
социсследования РАО в Ленинградской области в 2021 году уровень
удовлетворенности родителей организацией дошкольного образования составляет
84,4 процента, уровень удовлетворенности общим образованием ― 73,9 процента,
дополнительным образованием ― 92,9 процента.
Кроме того, что в рамках
реализации регионального проекта «Современная школа» в двух районах области
была обновлена материально-техническая база в Сясьстройской и Волховской
школах-интернатах, реализующих адаптированные образовательные программы.
Новые
дороги
В 2021 году дорожники
Ленобласти проделали большую работу: отремонтировали почти 200 километров
региональных трасс, сдавали объекты раньше срока и частично закрывали те,
которые запланированы на следующий год.
Основным событием 2021
года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» стало открытие Всеволожского путепровода. Движение по
нему было запущено в конце октября, на год раньше контрактных сроков.
Предусмотрено четыре полосы движения, разделенные барьерным ограждением, а
пешеходная часть моста сделана из литого асфальта.
Ведется активное
строительство мостов через реки Волхов и Свирь. И уже сейчас можно говорить,
что объекты будут сданы раньше срока, как минимум на год — в 2023.
В этом году также был
обновлен участок дороги «Красное село - Гатчина - Павловск» в Гатчинском
районе, по которому можно доехать до знаменитой усадьбы Демидовых в Тайцах.
Идут работы и по
установке 21 камеры фото-видеофиксации. Кроме того, завершены работы по
установке дорожных и информационных знаков, нанесению разметки, установке
сигнальных столбиков и устройству шумовых полос на 17 участках автомобильных
дорог в соответствии с утвержденным перечнем мест концентрации ДТП.
Экспорт
растет
В Ленинградской области в
рамках мероприятий по поддержке экспортно-ориентированных предприятий было
выделено более 30 млн рублей. За счет этих средств компании могли
компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года на
организацию экспорта продукции.
Размер поддержки для
одного предприятия варьируется от 90 тысяч рублей до 3,5 млн рублей в
зависимости от объемов экспорта. В 2021-м поддержку получили два предприятия
легкой промышленности, а также производители алюминиевых лестниц, комбикормов
для животных, бытовой химии и хлебобулочных изделий.
Практически все компании
компенсировали расходы на транспортировку продукции, одно с помощью субсидии
покрыло затраты на декларирование товаров и разработку образцов.
Кроме того, в этом году
Центр поддержки экспорта Ленинградской области провел шесть бизнес-миссий за
рубежом.
Об итогах реализации
нацпроектов можно будет говорить в начале 2022 года, но уже сейчас ясно, что в
это непростое время они все еще являются локомотивом региональной экономики.
Поэтому в 47-м регионе и дальше продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы благодаря
всем программам жизнь ленинградцев становилась лучше.