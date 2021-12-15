Первые итоги: как в Ленобласти реализуют национальные проекты

В Ленинградской области в 2021 году реализуется 45 региональных проектов, которые направлены на достижение национальных целей. На улучшение качества жизни ленинградцев было выделено 16,4 млрд рублей, из которых 6,8 млрд — федеральные ассигнования. О том, как Ленобласть достигает целевые показатели, прописанные в июльском указе президента России Владимира Путина, в материале Online47.

Основные показатели

Ленинградская область всегда старается «включить» нацпроекты на максимум эффективности, несмотря на разные вызовы, с которыми приходится сталкиваться. Регион на сегодня выполняет 144 показателя эффективности нацпроектов из 145.

Если говорить о кассовом исполнении, то на первое декабря в рамках реализации мероприятий израсходовано свыше 13,8 млрд рублей, что составляет 83,7% от годового объема финансирования. Поэтому к концу года у Ленинградской области есть все шансы приблизиться к 100% выполнению нацпроектов.

Уже сейчас можно сказать, что в лидерах будут такие нацпроекты как «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Здравоохранение» и другие.

Благоустройство и расселение аварийного жилья

В Ленинградской области в этом году большое внимание уделяли нацпроекту «Жилье и городская среда», в рамках которого выполнялись работы по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также велось расселение граждан из аварийного фонда.

«В 2021 году по этому нацпроекту благоустроено 77 общественных пространств: парков, скверов, набережных, площадей, спортивных и детских площадок. Такое же число территорий запланировано на 2022 год. В их выборе и определении их будущего вида активно участвовали ленинградцы», — сказал на итоговой пресс-конференции губернатор Александр Дрозденко.

При этом второй составляющей нацпроекта «Жилье и городская среда» является расселение аварийного жилья. И здесь 47-му региону было сложнее, чем другим субъектам.

«Дело в том, что в мегаполисах проблема аварийного жилья решается покупкой квартир на вторичном рынке, у застройщиков. У нас же основная масса аварийного жилья приходится на населенные пункты, которые не очень интересны застройщикам, там меньше возводится нового жилья, и, соответственно, у государства нет возможности купить для расселения аварийного фонда квартиры на вторичном рынке», — добавил глава региона.

Но несмотря на сложности, новые дома для расселения граждан появились в Гатчине, Подпорожье, Волосово, Ефимовском, Ополье, Дружной Горке.

Образование и новые возможности

В Ленинградской области уже который год подряд на все 100% реализуется нацпроект «Образование».

В регионе на сегодня стандарт среднего образования как в большом городе, так и отдаленных населенных пунктах, везде одинаковый. Каждый ребенок получает хорошие, качественные знания, возможность учиться и совершенствоваться. При этом Ленобласть стабильно находится в тройке лидеров среди субъектов РФ в рейтинге Рособрнадзора по качеству образования.

В сентябре этого года область ввела целую сеть «Точек роста», «Кванториумов» и «IT-кубов». Теперь у ребят появился доступ к современному естественно-научному образованию.

И стоит отметить, что довольны не только дети, но и родители. По результатам независимого социсследования РАО в Ленинградской области в 2021 году уровень удовлетворенности родителей организацией дошкольного образования составляет 84,4 процента, уровень удовлетворенности общим образованием ― 73,9 процента, дополнительным образованием ― 92,9 процента.

Кроме того, что в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в двух районах области была обновлена материально-техническая база в Сясьстройской и Волховской школах-интернатах, реализующих адаптированные образовательные программы.

Новые дороги

В 2021 году дорожники Ленобласти проделали большую работу: отремонтировали почти 200 километров региональных трасс, сдавали объекты раньше срока и частично закрывали те, которые запланированы на следующий год.

Основным событием 2021 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стало открытие Всеволожского путепровода. Движение по нему было запущено в конце октября, на год раньше контрактных сроков. Предусмотрено четыре полосы движения, разделенные барьерным ограждением, а пешеходная часть моста сделана из литого асфальта.

Ведется активное строительство мостов через реки Волхов и Свирь. И уже сейчас можно говорить, что объекты будут сданы раньше срока, как минимум на год — в 2023.

В этом году также был обновлен участок дороги «Красное село - Гатчина - Павловск» в Гатчинском районе, по которому можно доехать до знаменитой усадьбы Демидовых в Тайцах.

Идут работы и по установке 21 камеры фото-видеофиксации. Кроме того, завершены работы по установке дорожных и информационных знаков, нанесению разметки, установке сигнальных столбиков и устройству шумовых полос на 17 участках автомобильных дорог в соответствии с утвержденным перечнем мест концентрации ДТП.

Экспорт растет

В Ленинградской области в рамках мероприятий по поддержке экспортно-ориентированных предприятий было выделено более 30 млн рублей. За счет этих средств компании могли компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года на организацию экспорта продукции.

Размер поддержки для одного предприятия варьируется от 90 тысяч рублей до 3,5 млн рублей в зависимости от объемов экспорта. В 2021-м поддержку получили два предприятия легкой промышленности, а также производители алюминиевых лестниц, комбикормов для животных, бытовой химии и хлебобулочных изделий.

Практически все компании компенсировали расходы на транспортировку продукции, одно с помощью субсидии покрыло затраты на декларирование товаров и разработку образцов.

Кроме того, в этом году Центр поддержки экспорта Ленинградской области провел шесть бизнес-миссий за рубежом.

Об итогах реализации нацпроектов можно будет говорить в начале 2022 года, но уже сейчас ясно, что в это непростое время они все еще являются локомотивом региональной экономики. Поэтому в 47-м регионе и дальше продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы благодаря всем программам жизнь ленинградцев становилась лучше.