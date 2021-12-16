Качество красной икры как национального продукта ухудшилось

Как показали веерные исследования Роскачества, российский рынок икры лососевых рыб является сложным и проблемным. Эксперты дважды за четыре года проверяли красную икру: в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%.
Количество нарушений
в части микробиологии увеличилось
В 2021 году выявлено
больше нарушений по микробиологии по сравнению с результатами проверки икры в
2018 году. В этом году у товаров 15 марок из 21 исследованных Роскачество
обнаружило кишечную палочку. Только икра «Асто», «ВкусВилл», «Metro Chef» и Киржачского
консервного завода (в последнем товаре натуральная икра смешана с имитированной)
прошли проверку по этому показателю.
У красной
икры «Красное золото», «Меридиан», «Путина», «Сахалин рыба», «Сонико-Чумикан» и
«Тунгутун» обнаружено превышение по уровню микробной обсемененности (КМАФАнМ). При
этом, нарушения по части микробиологии — все-таки не единственное, что может
угрожать здоровью потребителя.
Производители
использовали в красной икре запрещенный в России консервант
Выявлен краситель,
который снижает внимание и концентрацию у детей
Эксперты назвали
основные причины снижения качества икры
Эксперты
рынка также связывают несоответствия икры по показателям безопасности с загрязнением
вспомогательных материалов на производстве: инвентаря, технологического оборудования,
а также с слабым контролем качества продукции на производстве из-за
нехватки ветеринарных врачей. По их мнению, в настоящее время сложилась
ситуация, когда один ветврач обслуживает несколько районов, в которых во время
путины одновременно работает до 25 предприятий и, в связи с этим должным
образом проверить качество продукции, сделать отборы проб, оформить необходимые
документы становится проблематично.
Как
потребителю выбрать настоящую икру, а не имитированную
Согласно проведенному генетическому исследованию, видовой подмены икры не
выявлено, то есть заявленный вид рыбы не отличается от фактического. Однако в
икре «Киржачский консервный завод» экспертами обнаружена смесь натуральной икры
(горбуши) с имитированной. На лицевой стороне такой икры было написано «Икра
лососевая зернистая» и только с оборотной стороны мелким шрифтом
производитель указал, что это «икорно-рыбное изделие». По мнению
Роскачества, такая этикетка вводит потребителя в заблуждение, так как прямого
указания, что в состав входит имитированная икра, нет.
Лилия Котельникова, начальник отдела испытаний Роскачества:
«Имитированную икру производят из альгината натрия —
полисахарида бурых водорослей. Он безопасен и является пищевым волокном. Подкрашенный
и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция, в
результате чего образуются небольшие капсулы, внешне очень похожие на икру».
Икра собственных торговых марок сетей претендует на Знак
качества
Только икра лососевых
рыб сети «ВкусВилл» и METRO Cash&Carry
(Metro Chef) соответствует не только требованиям
законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества, который по сравнению
с действующим ГОСТом устанавливает более строгие требования к содержанию соли,
«джуса» (сока из лопнувших икринок), а также антибиотиков и потенциально
опасных веществ. Товары этих марок могут претендовать на присвоение российского
Знака качества.
Сертификат соответствия (а с ним и право маркировать
продукцию Знаком качества) выдается на три года. Инспекционный контроль за
сертифицированной продукцией проводится органом по сертификации в течение всего
срока действия сертификата, но не реже чем один раз в год.
Тем не менее, российский икорный рынок
так и остается очень проблемным, а на глаз отличить хорошую икру от плохой (на
вкус, цвет и запах) практически нельзя. Роскачество намерено совместно с
контрольно-надзорными органами и Росрыболовством ужесточить работу с
производителями и торговыми сетями, чтобы решить проблему с качеством икры на
российском рынке. Для этого с 2022 года Роскачество введёт ежемесячный
мониторинг данной продукции и, особенно, марок-нарушителей.
Эксперты рекомендуют при выборе икры внимательно изучать этикетку, читать состав и обращать внимание на малозаметные указания в маркировке, такие как «икорно-рыбное изделие». Кроме того, икра должна храниться при более низких температурах, чем другие продукты в магазинных холодильниках. Если красная икра стоит на полке вместе с другой рыбой, сырами и колбасами, то лучше такую икру не брать. И как показали результаты исследования, ориентироваться на тару для фасовки икры не стоит — икра, где была выявлена микробиологическая порча была расфасована и в жестяную тару, и в стеклянные банки.