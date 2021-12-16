Качество красной икры как национального продукта ухудшилось

Как показали веерные исследования Роскачества, российский рынок икры лососевых рыб является сложным и проблемным. Эксперты дважды за четыре года проверяли красную икру: в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%.

Количество нарушений в части микробиологии увеличилось

В 2021 году выявлено больше нарушений по микробиологии по сравнению с результатами проверки икры в 2018 году. В этом году у товаров 15 марок из 21 исследованных Роскачество обнаружило кишечную палочку. Только икра «Асто», «ВкусВилл», «Metro Chef» и Киржачского консервного завода (в последнем товаре натуральная икра смешана с имитированной) прошли проверку по этому показателю.

У красной икры «Красное золото», «Меридиан», «Путина», «Сахалин рыба», «Сонико-Чумикан» и «Тунгутун» обнаружено превышение по уровню микробной обсемененности (КМАФАнМ). При этом, нарушения по части микробиологии — все-таки не единственное, что может угрожать здоровью потребителя.





Производители использовали в красной икре запрещенный в России консервант

В икре марок «Корсаков» и «Сонико-Чумикан» обнаружен консервант — уротропин, который с 2009 года в связи с гармонизацией международных требований запрещен для использования при производстве зернистой икры лососевых рыб. Дело в том, что этот препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. Установлено, что в организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Недобросовестные производители несмотря на запрет добавляют его в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов.

Выявлен краситель, который снижает внимание и концентрацию у детей

Роскачество нашло незаявленный в маркировке краситель Е110 (так называемый «солнечный закат»), который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Эксперты лабораторным путем выявили его в икре «Асто», «Сделано в море» и продукции «Московский рыбокомбинат» и «Киржачский консервный завод».

Конечно, чтобы серьезно повлиять на здоровье, ребенку нужно систематически употреблять продукты с такими красителями. Однако согласно ТР ТС 022/2011, производитель обязан предупредить об использовании данного красителя в маркировке.

Эксперты назвали основные причины снижения качества икры

В Роскачестве отметили, что под разными торговыми марками может скрываться один и тот же производитель/ изготовитель. Однако для одной торговой сети или марки он делает продукт качественно, а для другой, как показало исследование, нет. По всей видимости, важно не только, кто производит, но и для кого. Если контрактные условия жесткие, то при приемке или заказе продукции микробиология проверяется и со стороны продавца, и со стороны торговой сети.

Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества:

«Среди причин роста несоответствия икры по микробиологическим показателям также можно выделить развитие новых форматов торговли — речь об интернет-магазинах. Если в обычном супермаркете потребитель видит, где хранится икра (в отдельном холодильнике при температуре -4 С или на общей полке с другими продуктами, где температура выше), то в каких условиях хранится икра на складе — неизвестно. Поэтому гораздо лучше покупать икру в офлайн-магазинах при условии, что там она хранится в отдельных холодильниках с индикатором температурного режима (а температура не выше - 4 С)».

Александр Панин, председатель Рыбного союза:

«Сказать, что качество икры с каждым годом становится все хуже нельзя. Скорее речь о том, что в годы с высокими уловами (промысел дальневосточного лосося характеризуется двухгодичным циклом – «рыбный» год чередуется с «нерыбным») не все, но многие производители пытаются переработать как можно бОльший объем сырья, несмотря на нехватку производственных мощностей. В итоге, на производство попадает «задержанное» сырье, сделать из которого качественный продукт проблематично. А меж тем лучшим сырьем для посола икры считается то, которое переработано в течение двух часов с момента вылова рыбы».

Эксперты рынка также связывают несоответствия икры по показателям безопасности с загрязнением вспомогательных материалов на производстве: инвентаря, технологического оборудования, а также с слабым контролем качества продукции на производстве из-за нехватки ветеринарных врачей. По их мнению, в настоящее время сложилась ситуация, когда один ветврач обслуживает несколько районов, в которых во время путины одновременно работает до 25 предприятий и, в связи с этим должным образом проверить качество продукции, сделать отборы проб, оформить необходимые документы становится проблематично.





Как потребителю выбрать настоящую икру, а не имитированную

Согласно проведенному генетическому исследованию, видовой подмены икры не выявлено, то есть заявленный вид рыбы не отличается от фактического. Однако в икре «Киржачский консервный завод» экспертами обнаружена смесь натуральной икры (горбуши) с имитированной. На лицевой стороне такой икры было написано «Икра лососевая зернистая» и только с оборотной стороны мелким шрифтом производитель указал, что это «икорно-рыбное изделие». По мнению Роскачества, такая этикетка вводит потребителя в заблуждение, так как прямого указания, что в состав входит имитированная икра, нет.

Лилия Котельникова, начальник отдела испытаний Роскачества:

«Имитированную икру производят из альгината натрия — полисахарида бурых водорослей. Он безопасен и является пищевым волокном. Подкрашенный и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция, в результате чего образуются небольшие капсулы, внешне очень похожие на икру».





Икра собственных торговых марок сетей претендует на Знак качества

Только икра лососевых рыб сети «ВкусВилл» и METRO Cash&Carry (Metro Chef) соответствует не только требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества, который по сравнению с действующим ГОСТом устанавливает более строгие требования к содержанию соли, «джуса» (сока из лопнувших икринок), а также антибиотиков и потенциально опасных веществ. Товары этих марок могут претендовать на присвоение российского Знака качества.

Кроме того, красная икра «Тунайча» (впервые исследована в 2018 году) подтвердила в этом году свое право маркировать продукцию Знаком качества, а производитель успешно прошел соответствующий аудит.

Сертификат соответствия (а с ним и право маркировать продукцию Знаком качества) выдается на три года. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится органом по сертификации в течение всего срока действия сертификата, но не реже чем один раз в год.

Тем не менее, российский икорный рынок так и остается очень проблемным, а на глаз отличить хорошую икру от плохой (на вкус, цвет и запах) практически нельзя. Роскачество намерено совместно с контрольно-надзорными органами и Росрыболовством ужесточить работу с производителями и торговыми сетями, чтобы решить проблему с качеством икры на российском рынке. Для этого с 2022 года Роскачество введёт ежемесячный мониторинг данной продукции и, особенно, марок-нарушителей.

Эксперты рекомендуют при выборе икры внимательно изучать этикетку, читать состав и обращать внимание на малозаметные указания в маркировке, такие как «икорно-рыбное изделие». Кроме того, икра должна храниться при более низких температурах, чем другие продукты в магазинных холодильниках. Если красная икра стоит на полке вместе с другой рыбой, сырами и колбасами, то лучше такую икру не брать. И как показали результаты исследования, ориентироваться на тару для фасовки икры не стоит — икра, где была выявлена микробиологическая порча была расфасована и в жестяную тару, и в стеклянные банки.