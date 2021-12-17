А туда ли я попал?

При этом многие из них «обнаруживают», что за небольшой период времени успели ещё и накопить немалое число «хвостов» по предметам, которые не составляли для них проблем в школе! «Караул!» «Это не моё! Надо брать «академку» или вообще отчисляться»...

Дай Бог, чтобы рядом с первокурсником, попавшим в стандартную для этой категории студентов ситуацию, оказался здравомыслящий человек, в своё время уже переживший похожее состояние. Совсем не обязательно, чтобы это были родители (тем более, что часто они оказываются далеко от своего чада, уехавшего в другой город). Хотя иногда решающим фактором становится беседа именно с папой или мамой.

Несколько лет назад я брала интервью у декана технического факультета одного из петербургских вузов. Он рассказал мне историю про первокурсника, который поступил к ним после побед на нескольких олимпиадах – российской и международной. Собеседник предупредил меня, что ситуация, о которой он рассказывает – довольно стандартная, поэтому у деканата уже есть опыт в её разрешении.

Этот мальчик-победитель «забил», как сейчас говорят молодые, на занятия, считая, что на первом курсе ничего нового не услышит. Оказавшись в Северной столице, он решил восполнить пробелы в своём гуманитарном образовании: ходил в музеи, театры, на концерты, посещал выставки... Это замечательно, но факультет, студентом которого он стал, – физико-математический. Говорят, что если пианист не тренируется один день, то это замечает только он сам; если два дня – это замечают его родные, а если больше трех дней – это замечает его публика. То же самое и с естественными науками – они тоже требуют определенной тренировки мозговых извилин.

Мальчик завалил сессию. У деканата было два варианта: отчислить его по формальным показателям либо вызвать... мать. Решили прибегнуть ко второму варианту. Мать приехала, навестила сына в общежитии, пообщалась с ним... Как – мы можем догадываться в силу своих собственных родительских методик убеждения. После её отъезда парень сначала взял в руки себя, потом учебники и ликвидировал все задолженности.

Такой провал в первый год обучения и называется синдромом первокурсника.

О его причинах и симптомах говорят уже много лет, о нём предупреждают новоиспеченных студентов, тем не менее, многие из них всё равно оказываются в этой ситуации.

Главные причины «засады»: «мнимая вольница», необходимость релаксации, разочарование и поиск себя.

Начинается с противоречия. Релаксация – нормальное состояние любого первокурсника. Он только что сдал труднейшие экзамены, устал, получил новый статус – студента, хочет расслабиться и отдохнуть. Это на самом деле требуется организму и психике. Но такого «предмета» нет в расписании ВУЗов или колледжей. ...Чересчур расслабившийся новичок попадает в неприятную ситуацию.

Этому способствует ощущение полной свободы: хочу – хожу на занятия, не хочу – не хожу. Но контрольные «точки» при получении образования здесь расставлены иначе: ходил на лекции или не ходил – сдай курсовую, зачеты... И хвостов накапливается всё больше.

А потом накрывает ещё и разочарование. Бывшие школьники обнаруживают, что первый курс не даёт специальных знаний, а, как и школа, содержит цикл гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Получается, что надежды о погружении в профессию, конкретных делах не оправдываются. И тогда возникает сомнение: «Я пришел не туда. И ради чего было так стараться?»

По этому поводу у психологов есть общие рекомендации.

Первокурснику нужно быть готовым преодолеть различные внутренние и внешние обстоятельства и избежать ловушек, ждущих его при переходе с одного уровня – школьного – на другой – студенческий. Кроме того, с поступлением в ВУЗ или колледж трудности не заканчиваются: справился с одной задачей – началась другая. По сути, из них состоит наша жизнь.

...После истории с мальчиком на физ-мате, мы в редакции решили «мониторить» первокурсников разных факультетов. Они сами на страницах СМИ рассказывали о тех проблемах, что испытали. Старшекурсники тоже вспоминали, с чем им пришлось столкнуться на первых порах в ВУЗе, и они делились опытом преодоления.

Вот несколько фраз, которые, на мой взгляд, годятся и для нынешних реалий.

- Это нормально – поначалу чего-то не знать.

- Будь собой. Не сравнивай себя с другими. Легко потеряться вначале. Помни, что у всех свои таланты, а у тебя есть четыре года впереди, чтобы культивировать свой.

- Ходи на занятия! Не каждый курс лекций будет увлекательным. Фишка в том, чтобы ты не сломался на неинтересных предметах. Опирайся на те, что тебе нравятся.

- Некоторые учебники или монографии важнее других. Это нормально – время от времени читать по диагонали.

- Если ты в таком стрессе, что не можешь остановиться ни на секунду, это верный знак – пора остановиться и успокоиться!

- Помни, что ты не один и что дорога к диплому не обязана быть прямой и непрерывной.

- Договорись о том, что приемлемо и что нет, со своими соседками по комнате в самом начале семестра. Узнайте сразу, что нравится или не нравится каждой из вас. Установите правила.

- Можно провалить тот предмет, в котором ты был «королем» в школе... Но твоя оценка по одному предмету не определяет тебя как личность.

- Найди себе друзей. Не потому, что они популярны, а потому что тебе с ними легко.

Что же касается родителей, то психологи советуют им проявлять осторожность. Папы с мамами должны понимать, что у их повзрослевших детей наступил сложный период. Контроль по мелочам не поможет. Как и поучения и репрессии. Поможет «направляющий» разговор, наполненный больше вопросами, воспоминаниями о своих собственных метаниях и колебаниях.

Ирина Владимирова





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