А туда ли я попал?

При этом многие из них «обнаруживают»,
что за небольшой период времени успели ещё и накопить немалое число «хвостов»
по предметам, которые не составляли для них проблем в школе! «Караул!» «Это не моё!
Надо брать «академку» или вообще отчисляться»...
Дай Бог, чтобы рядом с первокурсником, попавшим в
стандартную для этой категории студентов ситуацию, оказался здравомыслящий
человек, в своё время уже переживший похожее состояние. Совсем не обязательно,
чтобы это были родители (тем более, что часто они оказываются далеко от своего
чада, уехавшего в другой город). Хотя иногда решающим фактором становится
беседа именно с папой или мамой.
Несколько лет назад я брала интервью у декана технического
факультета одного из петербургских вузов. Он рассказал мне историю про
первокурсника, который поступил к ним после побед на нескольких олимпиадах –
российской и международной. Собеседник предупредил меня, что ситуация, о
которой он рассказывает – довольно стандартная, поэтому у деканата уже есть
опыт в её разрешении.
Этот мальчик-победитель «забил», как сейчас говорят
молодые, на занятия, считая, что на первом курсе ничего нового не услышит.
Оказавшись в Северной столице, он решил восполнить пробелы в своём гуманитарном
образовании: ходил в музеи, театры, на концерты, посещал выставки... Это
замечательно, но факультет, студентом которого он стал, –
физико-математический. Говорят, что если пианист не тренируется один день, то
это замечает только он сам; если два дня – это замечают его родные, а если
больше трех дней – это замечает его публика. То же самое и с естественными
науками – они тоже требуют определенной тренировки мозговых извилин.
Мальчик завалил сессию. У деканата было два варианта:
отчислить его по формальным показателям либо вызвать... мать. Решили прибегнуть
ко второму варианту. Мать приехала, навестила сына в общежитии, пообщалась с
ним... Как – мы можем догадываться в силу своих собственных родительских
методик убеждения. После её отъезда парень сначала взял в руки себя, потом
учебники и ликвидировал все задолженности.
Такой провал в первый год обучения и называется синдромом
первокурсника.
О его причинах и симптомах говорят уже много лет, о нём
предупреждают новоиспеченных студентов, тем не менее, многие из них всё равно
оказываются в этой ситуации.
Главные причины «засады»: «мнимая вольница», необходимость
релаксации, разочарование и поиск себя.
Начинается с противоречия. Релаксация – нормальное состояние любого
первокурсника. Он только что сдал труднейшие экзамены, устал, получил новый
статус – студента, хочет расслабиться и отдохнуть. Это на самом деле требуется
организму и психике. Но такого «предмета» нет в расписании ВУЗов или колледжей.
...Чересчур расслабившийся новичок попадает в неприятную ситуацию.
Этому способствует ощущение полной свободы: хочу – хожу на
занятия, не хочу – не хожу. Но контрольные «точки» при получении образования
здесь расставлены иначе: ходил на лекции или не ходил – сдай курсовую,
зачеты... И хвостов накапливается всё больше.
А потом накрывает ещё и разочарование. Бывшие школьники
обнаруживают, что первый курс не даёт специальных знаний, а, как и школа,
содержит цикл гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Получается, что
надежды о погружении в профессию, конкретных делах не оправдываются. И тогда
возникает сомнение: «Я пришел не туда. И ради чего было так стараться?»
По этому поводу у психологов есть общие рекомендации.
Первокурснику нужно быть готовым преодолеть различные
внутренние и внешние обстоятельства и избежать ловушек, ждущих его при переходе
с одного уровня – школьного – на другой – студенческий. Кроме того, с
поступлением в ВУЗ или колледж трудности не заканчиваются: справился с одной
задачей – началась другая. По сути, из них состоит наша жизнь.
...После истории с мальчиком на
физ-мате, мы в редакции решили «мониторить» первокурсников разных факультетов.
Они сами на страницах СМИ рассказывали о тех проблемах, что испытали.
Старшекурсники тоже вспоминали, с чем им пришлось столкнуться на первых порах в
ВУЗе, и они делились опытом преодоления.
Вот несколько фраз, которые, на мой взгляд, годятся и для
нынешних реалий.
- Это нормально – поначалу чего-то не знать.
- Будь собой. Не сравнивай себя с другими. Легко потеряться
вначале. Помни, что у всех свои таланты, а у тебя есть четыре года впереди,
чтобы культивировать свой.
- Ходи на занятия! Не каждый курс лекций будет
увлекательным. Фишка в том, чтобы ты не сломался на неинтересных предметах.
Опирайся на те, что тебе нравятся.
- Некоторые учебники или монографии важнее других. Это
нормально – время от времени читать по диагонали.
- Если ты в таком стрессе, что не можешь остановиться ни на
секунду, это верный знак – пора остановиться и успокоиться!
- Помни, что ты не один и что дорога к диплому не обязана
быть прямой и непрерывной.
- Договорись о том, что приемлемо и что нет, со своими
соседками по комнате в самом начале семестра. Узнайте сразу, что нравится или
не нравится каждой из вас. Установите правила.
- Можно провалить тот предмет, в котором ты был «королем» в
школе... Но твоя оценка по одному предмету не определяет тебя как личность.
- Найди себе друзей. Не потому, что они популярны, а потому
что тебе с ними легко.
Что же касается родителей, то психологи советуют им
проявлять осторожность. Папы с мамами должны
понимать, что у их повзрослевших детей наступил сложный период. Контроль по
мелочам не поможет. Как и поучения и репрессии. Поможет «направляющий»
разговор, наполненный больше вопросами, воспоминаниями о своих собственных
метаниях и колебаниях.
Ирина
Владимирова
Фото pixabay.com