Юные спортсмены приглашаются на праздник!

Юные спортсмены приглашаются на праздник!

В воскресенье, 26 декабря, в ФОК «Арена» состоится праздник для всех юных любителей спорта и футбола, в частности, возрастом от 4-х до 14 лет.

Рубрики : Спорт     22 Dec 2021

Организатором предновогоднего торжества выступает футбольная школа московского клуба «Спартак» в лице футбольной школы «Спартак Юниор» Гатчинского района. Участники праздника окунутся в атмосферу волшебства, получат памятные призы и подарки.

Приходите! Будет по-спортивному весело и интересно!

Праздник состоится по адресу: Гатчина, улица Генерала Кныша, 14А.

Время начала – 15:00, вход – свободный.

Для посещения мероприятия нужно поставить лайк под этим постом https://vk.com/wall-208628656_100

Футбольная школа «Спартак Юниор» Гатчинского района поздравляет всех жителей города и района с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем вам в 2022 году еще больше жизненных побед, богатырского здоровья и хорошего настроения! Пусть в следующем году для вас не будет ничего невозможного!

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