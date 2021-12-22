Юные спортсмены приглашаются на праздник!

Организатором предновогоднего торжества выступает футбольная школа московского клуба «Спартак» в лице футбольной школы «Спартак Юниор» Гатчинского района. Участники праздника окунутся в атмосферу волшебства, получат памятные призы и подарки.

Приходите! Будет по-спортивному весело и интересно!

Праздник состоится по адресу: Гатчина, улица Генерала Кныша, 14А.

Время начала – 15:00, вход – свободный.

Для посещения мероприятия нужно поставить лайк под этим постом https://vk.com/wall-208628656_100

Футбольная школа «Спартак Юниор» Гатчинского района поздравляет всех жителей города и района с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем вам в 2022 году еще больше жизненных побед, богатырского здоровья и хорошего настроения! Пусть в следующем году для вас не будет ничего невозможного!