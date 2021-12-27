График работы городских и пригородных автобусов в
период новогодних праздников 2021-2022:
31 декабря 2021
года график работы общественного транспорта в Гатчинском районе и г. Гатчине – по
выходному дню (с отменами рейсов).
1 января 2022
года – по воскресенью (с отменами рейсов).
2-10 января 2022
года – по воскресенью.
Расписание движения городских
автобусов на 1 января 2022 г.
Все городские маршруты начинают
работу с 10-00.
Изменения в расписании:
Маршрут
№ 7 Варшавский
вокзал - Мариенбург, з-д Электронстандарт
|
Варшавский вокзал
|
Мариенбург
|
10-15
|
16-37Э
|
10-50
|
17-15Э
|
11-40
|
17-50
|
12-20
|
18-30
|
15-22
|
19-07
|
15-55
|
19-45
Маршрут
№ 3 Ленинградское
шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец
|
Магазин О`КЕЙ
|
Мариенбург
|
10-35
|
15-12
|
18-45
|
10-40
|
15-20
|
18-40
|
11-15
|
15-50
|
19-25
|
11-05
|
15-45
|
19-15
|
11-35
|
16-25
|
19-45
|
11-50
|
16-20
|
20-00
|
12-25
|
17-05
|
20-35
|
13-10
|
16-55
|
20-20
|
14-05
|
17-30
|
|
14-10
|
17-35
|
|
14-50
|
18-10
|
|
14-35
|
17-58
|
Маршрут
№ 21 ЖК
«Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»
|
ЖК «Речной квартал»
|
ТРК «КУБУС»
|
10-35
|
14-50
|
18-50
|
10-20
|
15-05
|
18-35
|
11-15
|
15-50
|
19-20
|
11-20
|
15-35
|
19-35
|
12-00
|
16-20
|
20-20
|
12-00
|
16-35
|
20-10
|
13-20
|
17-20
|
|
12-50
|
17-05
|
21-10
|
14-20
|
17-50
|
|
14-05
|
18-05
|
Расписание движения городских
автобусов 1-2 января 2022 г.
Маршрут
№ 8 НИЦ
«Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.
Маршрут
№ 20 Микрорайон
Мариенбург –Аэродром – микрорайон Химози - отмена.
Маршрут
№ 28 ул.
Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.
С
3 января по 10 января 2022 года все маршруты работают по расписанию воскресного
дня.
Расписание движения автобусов
по маршруту № 527.
Маршрут
№ 527
(с 1 по 10 января 2022г.)
|
Кобралово
|
Коммунар
|
Лукаши
|
Варшавский вокзал
|
Лукаши
|
Коммунар
|
7-55*
|
8-05*
|
8-20*
|
6-55*
|
7-25*
|
7-40*
|
10-20
|
10-30
|
10-45
|
9-10
|
9-40
|
9-55
|
13-30
|
13-40
|
13-55
|
12-20
|
12-50
|
13-05
|
15-55
|
16-05
|
16-20
|
14-55
|
15-25
|
15-40
|
19-10
|
19-20
|
19-35
|
18-10
|
18-40
|
18-55
*-отмена 1 января
2022г.
Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.
Расписание движения пригородных
автобусов.
Отмены рейсов 31 декабря 2021
г.
Маршрут № 431
Отправление от г.Гатчины
Варшавский вокзал – 22:10
Отправление от СПБ, м. «Московская»-23:05
Маршрут № 522
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:40
Отправление от д. Тойворово-22:30
Маршрут № 523
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:15
Отправление от д. Луйсковиц - 22:10
Маршрут № 535
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 22:00,22:40
Отправление от п. Нового Света - 22:20,23:00
Маршрут № 525
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:45
Отправление от д. Новый Учхоз - 22:15
Маршрут № 107
Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот - 21:50
Маршрут № 529
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал - 21:30
Отправление от г. Павловска - 22:35
Маршрут № 528
Отправление от г.Коммунара -21:35,22:10
Отправление от г. Павловска - 21:40,22:07,22:55
Расписание движения пригородных
автобусов на 1 января 2022 г.
Маршрут № 107 г.Гатчина,
микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Малое Верево
|
Аэродрома,ТЦ «Пилот»
|
д. Малое Верево
|
7:50
|
8:25
|
9:00
|
7:35
|
8:10
|
8:40
|
9:35
|
10:05
|
10:40
|
9:15
|
9:50
|
10:25
|
11:15
|
12:15
|
12:35
|
10:55
|
11:35
|
12:05
|
12:55
|
13:55
|
14:40
|
13:00
|
13:20
|
13:40
|
15:20
|
16:10
|
16:25
|
14:40
|
15:25
|
16:05
|
16:55
|
17:40
|
17:55
|
16:55
|
17:15
|
17:45
|
18:35
|
19:35
|
19:55
|
18:30
|
18:45
|
19:15
|
20:50
|
21:20
|
|
20:15
|
20:35
|
21:30
Маршрут
№ 516
г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Прибытково
|
Варшавский
вокзал
|
Прибытково
|
12:40
|
19:05
|
13:36
|
20:02
Маршрут №
516-А
г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Меньково
|
Варшавский
вокзал
|
Меньково
|
6:40
|
10:50
|
16:00
|
20:47
|
7:30
|
11:25
|
16:35
|
21:20
Маршрут
№ 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Терволово
|
Варшавский вокзал
|
п.Терволово
|
6:30
|
8:20
|
10:50
|
13:30
|
17:50
|
7:30
|
9:20
|
11:50
|
14:20
|
18:45
|
18:25
|
20:15
|
|
|
|
19:15
|
21:00
|
|
|
Маршрут № 521 г.Гатчина, Варшавский вокзал - Черемыкино
|
Варшавский вокзал
|
Черемыкино
|
|
17:55
|
|
|
19:15
|
Маршрут
№ 522 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово
|
Варшавский
вокзал
|
Тойворово
|
8:50
|
10:50
|
11:20
|
9:50
|
11:40
|
12:10
|
14:15
|
15:00
|
16:40
|
15:05
|
15:50
|
17:30
|
17:20
|
18:20
|
19:15
|
18:20
|
19:10
|
20:05
|
20:05
|
21:40
|
|
20:55
|
22:30
|
Маршрут
№ 523
а г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево
|
Варшавский вокзал
|
Яскелево
|
12:05
|
17:08
|
|
13:10
|
18:05
|
Маршрут
№ 523
г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы
|
Варшавский вокзал
|
Луйсковицы
|
8:35
|
10:40
|
16:30
|
9:45
|
11:45
|
17:30
|
17:40
|
21:15
|
|
18:40
|
22:10
|
Маршрут
№ 524
г.Гатчина, Варшавский вокзал – г. Волосово
|
Варшавский
вокзал
|
Волосово
|
6:00
|
11:35
|
19:50
|
6:20
|
12:00
|
18:50
|
7:45
|
12:30
|
20:30
|
7:25
|
13:00
|
21:10
|
8:55
|
16:10
|
|
9:10
|
14:10
|
|
10:25
|
17:00
|
|
10:50
|
17:20
|
Маршрут
№ 526 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Глумицы
|
Варшавский вокзал
|
От д. Глумицы
|
11:05
|
14:07*
|
15:05
|
12:30
|
15:35*
|
16:25
|
18:05
|
|
|
19:35
|
|
*Рейс через Большие Колпаны
Маршрут
№ 530
г.Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Раболово
|
Варшавский
вокзал
|
От Раболово
|
9:05
|
12:45
|
14:30**
|
10:10
|
14:02
|
15:40
|
19:05
|
|
|
20:25
|
|
** заезд Луйсковицы
Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Батово
|
Варшавский
вокзал
|
Батово
|
5:40
|
8:10
|
12:00
|
6:35
|
9:25
|
13:20
|
14:55*
|
18:40
|
20:10*
|
16:27
|
19:40
|
21:10
* заезд Кащенко
Маршрут
№ 532
г.Гатчина,
Варшавский вокзал - д. Тихковицы
|
Варшавский вокзал
|
Тихковицы
|
|
7:10*
|
|
|
8:05*
|
* заезд Кащенко
Маршрут № 533 г.Гатчина,
Варшавский вокзал – Кипень
|
Варшавский вокзал
|
Кипень
|
7:30
|
9:10
|
11:40
|
14:05
|
8:25
|
10:10
|
12:45
|
14:55
|
15:15
|
17:20
|
19:35
|
|
16:25
|
18:25
|
20:30
|
Маршрут
№ 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п.
Вырица
|
Варшавский
вокзал
|
Вырица
|
8:45
|
9:25
|
11:00
|
9:42*
|
10:22
|
11:53
|
11:50
|
13:40*
|
15:00*
|
12:42
|
14:37
|
15:52
|
16:45
|
17:25
|
18:50
|
17:42
|
18:22
|
19:43
|
19:40
|
|
|
20:42
|
|
* Заезд Карташевская
Маршрут
№ 536
г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино
|
Варшавский
вокзал
|
Низковицы Жабино
|
7:55
|
9:50
|
13:25
|
9:05
|
11:05
|
14:35
|
14:45
|
16:20
|
20:25
|
16:00
|
17:35
|
21:35
Маршрут № 537 г.Гатчина,
Варшавский вокзал - п. Тайцы
|
Варшавский вокзал
|
Тайцы
|
10:10
|
12:40
|
14:40
|
16:55
|
19:10
|
|
11:00
|
13:40
|
15:45
|
18:10
|
20:00
|
Маршрут
№ 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино
|
Варшавский
вокзал
|
Сусанино
|
15:35
|
20:15
|
|
16:30
|
21:20
|
Маршрут
№ 538
Варшавский вокзал - Семрино
|
Варшавский
вокзал
|
Семрино
|
8:25
|
11:40
|
17:35
|
9:05
|
12:30
|
18:25
Маршрут
№ 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Шпаньково
|
Варшавский вокзал
|
Шпаньково
|
9:45
|
13:08
|
15:10*
|
17:27
|
19:30*
|
|
10:50
|
14:08
|
16:20
|
18:25
|
20:25
|
* заезд Кащенко
Маршрут
№ 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п.
Новый Учхоз
|
Варшавский
вокзал
|
Учхоз
|
9:57
|
11:55
|
13:40
|
10:40
|
12:45
|
14:25
|
15:22
|
17:35
|
19:10
|
16:05
|
18:20
|
19:45
Маршрут
№ 535
г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет
|
Варшавский вокзал
|
Новый Свет
|
8:45
|
13:15
|
18:15
|
|
8:45
|
13:15
|
18:15
|
23:00
|
9:15
|
13:45
|
18:30
|
|
9:15
|
13:45
|
18:45
|
|
9:30
|
14:15
|
19:00
|
|
9:45
|
14:15
|
19:00
|
|
9:45
|
14:45
|
19:30
|
|
10:00
|
14:45
|
19:30
|
|
10:15
|
15:15
|
19:45
|
|
10:15
|
15:15
|
20:00
|
|
10:45
|
15:45
|
20:20
|
|
10:45
|
15:45
|
20:15
|
|
11:15
|
16:00
|
20:40
|
|
11:15
|
16:15
|
20:50
|
|
11:45
|
16:30
|
21:05
|
|
11:45
|
16:30
|
21:10
|
|
12:00
|
17:00
|
21:35
|
|
12:15
|
17:00
|
21:35
|
|
12:15
|
17:15
|
22:05
|
|
12:30
|
17:30
|
22:05
|
|
12:45
|
17:45
|
22:40
|
|
12:45
|
17:45
|
22:20
|
Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п.
Н. Учхоз
|
Расписание рейсов
|
от г. Гатчины,
Варшавский вокзал
|
от п. Н. Учхоз
|
6-45
|
10-25
|
14-55
|
17-45
|
7-15
|
11-05
|
15-35
|
18-25
|
7-15
|
11-20
|
15-20
|
18-40
|
7-55
|
12-00
|
16-00
|
19-15
|
7-50
|
11-45
|
15-45
|
19-10
|
8-25
|
12-25
|
16-25
|
19-50
|
8-40
|
13-00
|
16-10
|
20-20
|
9-15
|
13-40
|
16-50
|
20-50
|
9-05
|
13-30
|
17-15
|
21-45
|
9-45
|
14-10
|
17-55
|
22-15
|
10-00
|
14-30
|
17-30
|
|
10-45
|
15-10
|
18-10
|
Маршрут
№ 514
г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена
Маршрут № 517 г.Гатчина,
Варшавский вокзал - п. Тайцы - отмена
Маршрут
№ 519
ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена
Маршрут
№ 534а
г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица – отмена
Маршрут № 542 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д.
Туганицы - отмена
Маршрут
№ 543 г.
Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена
Изменения в расписании движения
автобусов на 1 января 2022 г.
Маршрут
№ 431 Варшавский вокзал- СПБ ул.Костюшко
|
От Варшавский
вокзал
|
От СПБ,
ул.Костюшко
|
|
6:10
|
7:20
|
|
|
7:30
|
8:50
|
|
8:30
|
9:10
|
10:30
|
11:10
|
10:05
|
10:45
|
12:05
|
12:45
|
11:50
|
12:35
|
13:20
|
14:40
|
13:25
|
14:10
|
14:55
|
16:15
|
15:20
|
15:50
|
16:20
|
17:00
|
16:55
|
17:25
|
17:50
|
18:20
|
18:20
|
19:05
|
19:45
|
21:10
|
19:55
|
20:40
|
21:20
|
22:30
|
22:10*
|
|
|
|
23:05*
|
|
|
* до метро «Московская»
Маршрут
№ 528 г.Коммунар – г.Павловск
|
г.Коммунар
|
г.Павловск
|
|
6:10
|
7:40
|
9:00
|
6:50
|
8:15
|
9:45
|
11:10
|
10:25
|
11:45
|
12:25
|
13:05
|
11:40
|
12:27
|
12:55
|
13:45
|
13:45
|
14:25
|
15:05
|
16:25
|
14:20
|
15:48
|
17:00
|
18:30
|
17:45
|
19:00
|
19:45
|
20:25
|
19:00
|
19:40
|
20:26
|
21:15
|
21:10
|
21:55
|
|
|
22:07
|
23:00
|
|
Маршрут
№ 529 Варшавский вокзал Гатчина – г.Павловск
|
Варшавский
вокзал
|
г.Павловск
|
6:35
|
7:55
|
9:20
|
10:40
|
6:30*
|
8:00
|
9:20
|
10:45
|
11:20
|
12:00
|
12:40
|
13:20
|
12:05
|
12:45
|
13:17
|
14:05
|
14:00
|
15:20
|
16:40
|
18:00
|
14:45
|
15:20
|
16:45
|
18:10
|
18:40
|
20:05
|
20:50
|
21:30
|
19:15
|
20:08
|
21:35
|
22:35
Маршрут № 478 п.Лукаши – г. Павловск – отмена.
Со
2 января по 10 января 2022 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.
Единая служба по работе с
гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.
Расписание движения пригородных автобусов
Маршрут № 2 п. Сиверский – д. Белогорка
Расписание движения на 1 января 2022 г.
|
Сиверский
|
Белогорка
|
11-45
|
12-10
|
13-05 П
|
13-30 П
|
15-10 П
|
15-35 П
|
17-40
|
18-00
|
18-35
|
18-55
|
20-00 по кругу
|
20-20 по Вокзальной
|
20-55 по кругу
|
21-05 по Вокзальной
|
Расписание движения с 02.01.2022 по 09.01.2022
|
Сиверский
|
Белогорка
|
5-50 по Вокзальной
|
6-00 по кругу
|
6-20 по Вокзальной
|
6-35 по кругу
|
7-05
|
7-20
|
7-40 П
|
8-05 П
|
8-30 П
|
8-55 П
|
10-10
|
10-30
|
11-45
|
12-10
|
13-05 П
|
13-30 П
|
15-10 П
|
15-35 П
|
17-40
|
18-00
|
18-35
|
18-55
|
20-00 по кругу
|
20-20 по Вокзальной
|
20-55 по кругу
|
21-05 по Вокзальной
|
П - заезд в поликлинику
Маршрут № 120Т п.Сиверский - д. Дружная Горка
1, 2, 3 января 2022 – отмена
С 04.01.2022 по 09.01.2022 следующее расписание:
|
Сиверский
|
д. Дружная Горка
|
7-35
|
8-00
|
8-30
|
8-55
|
10-10*
|
10-35*
|
12-55
|
13-20
|
14-25
|
14-50
|
15-30
|
15-50
|
16-45
|
17-10
|
17-35
|
18-00*
|
18-40
|
19-05
*мимо кладбища
Маршрут № 123 п.Вырица- д. Мины
1, 2, 3 января 2022 – отмена
С 04.01.2022 по 09.01.2022 следующее расписание:
|
Вырица
|
Мины
|
6-05
|
6-15
|
6-25
|
6-35
|
6-55
|
7-05
|
7-20
|
7-30
|
7-55
|
8-05
|
8-25
|
8-35
|
9-25
|
9-35
|
10-25
|
10-35
|
11-15
|
11-25
|
11-35 Каушта
|
11-50
|
14-10
|
14-20
|
14-50
|
15-00
|
15-30
|
15-40
|
15-55
|
16-05
|
16-25
|
16-35
|
17-00
|
17-10
|
17-35
|
17-45
|
18-25
|
18-35
|
18-55
|
19-05
Маршрут № 151Т п.Сиверский - г. Гатчина
Расписание движения автобусов на 1 января 2022 г.
|
Сиверский
|
Гатчина
|
10-10
|
11-15
|
11-20
|
12-20
|
12-20
|
13-30
|
14-50
|
16-05
|
17-10
|
18-20
|
17-30
|
18-40
|
20-05
|
21-20
|
Расписание движения автобусов на 2,
3 января 2022 г.
|
Сиверский
|
Гатчина
|
5-50
|
6-50
|
7-00
|
8-05
|
7-55
|
9-05
|
9-10
|
10-20
|
10-10
|
11-15
|
11-20
|
12-20
|
12-20
|
13-30
|
14-50
|
16-05
|
17-10
|
18-20
|
17-30
|
18-40
|
20-05
|
21-20
|
Расписание движения автобусов с 04.01.2022 по 09.01.2022
|
Сиверский
|
Гатчина
|
5-50
|
6-50
|
7-00
|
8-05
|
7-55
|
9-05
|
8-05 до Варшавского вок-ла
|
10-20
|
9-10
|
11-15
|
10-10
|
12-20
|
11-20
|
12-40
|
11-40
|
13-30
|
12-20
|
15-00
|
13-50
|
16-05
|
14-50
|
17-30
|
16-20
|
18-20
|
17-10
|
18-40
|
17-30
|
19-45
|
18-35
|
21-00
|
20-05
|
21-20
|
21-00
|
22-15
Маршрут № 500 п.Сиверский- д. Батово
Расписание движения автобусов на 1 января 2022 г.
|
Сиверский
|
Батово
|
9-40
|
10-10
|
10-55
|
11-20
|
11-50
|
12-25
|
13-05
|
13-30
|
15-10
|
15-40
|
16-45
|
17-15
|
17-45
|
18-10
|
19-20
|
19-45
|
20-55
|
21-20
|
21-50
|
22-20
|
23-45
|
0-00
Расписание движения автобусов с 02.01.2022 по 09.01.2022
|
Сиверский
|
Батово
|
5-15
|
5-45
|
6-40
|
7-10
|
7-55
|
8-25
|
9-40
|
10-10
|
10-55
|
11-20
|
11-50
|
12-25
|
13-05
|
13-30
|
15-10
|
15-40
|
16-45
|
17-15
|
17-45
|
18-10
|
19-20
|
19-45
|
20-55
|
21-20
|
21-50
|
22-20
|
23-45
|
0-00
Маршрут № 502 п.Сиверский - д. Ляды
1 января 2021 – отмена
С 02.01.2022 по 09.01.2022 следующее расписание:
|
Сиверский
|
Ляды
|
7-00
|
7-35
|
10-10
|
10-45
|
14-25
|
15-00
|
15-50
|
16-25
|
17-40
|
18-10
Маршруты №№ 505, 506, 506а, 507 Сиверский - Дружная Горка, Белогорка,
Изора, Симанково
|
Расписание движения автобусов на 1 января 2022 г.
|
Сиверский
|
Дружная Горка
|
Белогорка
|
Изора
|
Симанково
|
|
9-15
|
9-40
|
|
|
|
|
10-55
|
11-40
|
|
11-30
|
|
|
12-10
|
12-40
|
|
|
|
|
13-10
|
13-45
|
|
|
|
|
15-10
|
16-20
|
|
|
15-55
|
|
17-10
|
17-35
|
|
|
|
|
18-10
|
18-30 ч/з Симанково
|
|
|
18-50
|
|
20-55
|
21-25
|
|
|
|
|
21-50
|
22-30
|
|
22-25
|
|
|
23-45
|
0-00
|
|
|
|
|
Расписание движения автобусов с 02.01.2022 по 09.01.2022
|
Сиверский
|
Дружная Горка
|
Белогорка
|
Изора
|
Симанково
|
|
5-00
|
5-45
|
|
5-35
|
|
|
6-30
|
7-55
|
7-40
|
|
|
|
9-15
|
9-40
|
|
|
|
|
10-55
|
11-40
|
|
11-30
|
|
|
12-10
|
12-40
|
|
|
|
|
13-10
|
13-45
|
|
|
|
|
15-10
|
16-20
|
|
|
15-55
|
|
17-10
|
17-35
|
|
|
|
|
18-10
|
18-30 ч/з Симанково
|
|
|
18-50
|
|
20-55
|
21-25
|
|
|
|
|
21-50
|
22-30
|
|
22-25
|
|
|
23-45
|
0-00
|
|
|
|
Маршрут № 511 п.Сиверский - д. Лесничество
Расписание движения автобусов на 1 января 2022 г.
|
Сиверский
|
Лесничество
|
10-55
|
11-20
|
13-05
|
13-25
|
15-10
|
15-35
|
18-40
|
19-00
|
20-55
|
21-20
|
21-50
|
22-10
|
22-30
|
22-55
Расписание движения автобусов с 02.01.2022 по 09.01.2022
|
Сиверский
|
Лесничество
|
5-55
|
6-25
|
6-50
|
7-10
|
7-40
|
8-05
|
8-30
|
8-55
|
10-55
|
11-20
|
13-05
|
13-25
|
15-10
|
15-35
|
18-40
|
19-00
|
20-55
|
21-20
|
21-50
|
22-10
|
22-30
|
22-55
Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал - с. Никольское
1, 2, 3 января 2022 – отмена
С 04.01.2022 по 09.01.2022 следующее расписание:
|
г. Гатчина
|
с. Никольское
|
9-00
|
9-40
|
10-20
|
11-00
|
11-40
|
12-40
|
14-05
|
15-00
|
16-30
|
17-20
|
18-10
|
19-10
С 31 декабря 2021
года по 09 января 2022 года отменяются рейсы:
Маршрут № 4Т п.Сиверский
- д. Межно
Маршрут № 121Т п.Сиверский-д.
Батово
Маршрут № 507А п.Сиверский - д. Большево
Маршрут № 151Д
Дружная Горка – Гатчина
С 01 января по 09
января 2022 года отменяются рейсы:
Маршрут № 503 п.Сиверский
- п. Вырица
Маршрут № 512 п.
Вырица - д. Нестерково
Диспетчерская служба ООО
«Транс-Балт» в пгт. Сиверский: 44-354