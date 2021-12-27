График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников 2021-2022:

31 декабря 2021 года график работы общественного транспорта в Гатчинском районе и г. Гатчине – по выходному дню (с отменами рейсов).

1 января 2022 года – по воскресенью (с отменами рейсов).

2-10 января 2022 года – по воскресенью.





Расписание движения городских автобусов на 1 января 2022 г.

Все городские маршруты начинают работу с 10-00.

Изменения в расписании:

Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург, з-д Электронстандарт

Варшавский вокзал Мариенбург 10-15 16-37Э 10-50 17-15Э 11-40 17-50 12-20 18-30 15-22 19-07 15-55 19-45

Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец

Магазин О`КЕЙ Мариенбург 10-35 15-12 18-45 10-40 15-20 18-40 11-15 15-50 19-25 11-05 15-45 19-15 11-35 16-25 19-45 11-50 16-20 20-00 12-25 17-05 20-35 13-10 16-55 20-20 14-05 17-30 14-10 17-35 14-50 18-10 14-35 17-58

Маршрут № 21 ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»

ЖК «Речной квартал» ТРК «КУБУС» 10-35 14-50 18-50 10-20 15-05 18-35 11-15 15-50 19-20 11-20 15-35 19-35 12-00 16-20 20-20 12-00 16-35 20-10 13-20 17-20 12-50 17-05 21-10 14-20 17-50 14-05 18-05





Расписание движения городских автобусов 1-2 января 2022 г.

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.

Маршрут № 20 Микрорайон Мариенбург –Аэродром – микрорайон Химози - отмена.

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

С 3 января по 10 января 2022 года все маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Расписание движения автобусов по маршруту № 527.

Маршрут № 527 (с 1 по 10 января 2022г.)

Кобралово Коммунар Лукаши Варшавский вокзал Лукаши Коммунар 7-55* 8-05* 8-20* 6-55* 7-25* 7-40* 10-20 10-30 10-45 9-10 9-40 9-55 13-30 13-40 13-55 12-20 12-50 13-05 15-55 16-05 16-20 14-55 15-25 15-40 19-10 19-20 19-35 18-10 18-40 18-55

*-отмена 1 января 2022г.





Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.