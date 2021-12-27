«Вешается на ёлку и фигурное душистое мыло…». Как готовились к Новому году в советские времена

В 1929 году новогодний праздник был отменён, и 1 января стало обычным рабочим днём. Однако спустя шесть лет празднование Нового года было возвращено: начали украшать ёлки, проводить новогодние утренники для детей. И только в 1947 году 1 января было объявлено праздничным и выходным днём.
«Ёлка глубоко волнует и радует ребенка», –
говорится в книге. Она объединяет детей в «большой коллективной радости»,
организует и сплачивает. Однако усердствовать и стараться за несколько дней
посетить с ребёнком десяток новогодних утренников не стоит, от этого возникает
«перегрузка впечатлений».
Авторы пособия предостерегают от «перегибов».
По опыту проведённых первых после долгого запрета утренников они отмечают, что
в детских садах встречалась «непосильная ненужная пляска напоказ родителям,
ряжение ребенка насильно, лишь бы не нарушить план праздника». А где-то на
праздник «для 3–4-леток торжественно вошёл Дед Мороз с палкой и запел песню „Не
ветер бушует над бором“ (из Некрасова) – шесть ребят расплакались. И
несмотря на то, что руководительница сняла с Деда Мороза бороду и усы, дети не
подходили к нему, подарка никто не хотел брать».
Тема новогодних подарков – одна из самых
животрепещущих, ведь без подарков или с неподходящими подарками праздник не
будет приносить столько радости. В книге описывается ситуация, когда на ёлке в
Доме Союзов в Москве дети получили бумажные пакеты с привязанной к ним
игрушкой: деревянным паяцем, дергающимся за веревочку, токарным грибком или
пирамидкой, мягким зайчиком или петушком. Иногда такие зайчики и петушки
доставались детям 12–14 лет, и это вызывало большое разочарование… Автор статьи
рассказывает, как во время одного из новогодних утренников в канцелярию
забежала «массовичка» в костюме зайчика, передала, что нужен приз для девочки
13–14 лет, и убежала. Когда стали перебирать содержимое шкафа с призами, самое
лучшее, что смогли найти, был трактор…
Центром праздника, конечно, становится
нарядно украшенная ель. Что использовать в качестве украшений? Авторы отмечают,
что «ёлка требует разнообразия и богатства предметов». В середине тридцатых
годов прошлого столетия интересно отразилось «новое веяние»: помимо привычных
блёсток, золотых звёзд, зверей и птиц рекомендовалось использовать для
украшения «увлекательные для ребят образы строительства, героики, завоевания
Северного полюса, парашюты, оборонные игрушки».
Из ваты можно самим изготовить деда-мороза и
другие сказочные фигуры. Персонажи лучших детских книг – «Кот в сапогах»,
«Снегурочка», «Красная Шапочка», «Бременские музыканты», «Три поросёнка» –
могут окружить ёлку интересными весёлыми группами. А если ещё смастерить домик,
маленькие деревья, лошадей и сани, то под ёлкой можно создавать интересные и
весёлые панорамы из объёмных фигур.
«Желательно иметь маленькие искусственные
ёлки для кукол, которые ставятся на особые столики с миниатюрными
дедами-морозами и игрушками. В них дети играют с большим интересом и
увлечением» – советуют авторы книги.
«Различные конфеты, – читаем далее, –
марципан и апельсины, мандарины, корольки, яблоки, груши, пряники (особенно
часто мятные и медовые) также развешиваются на ёлках среди игрушек и
искусственных украшений. Грецкие орехи окрашиваются в серебряный и золотой
цвета, а также можно повесить шишки, тоже окрашенные». Из кожи апельсинов и
мандаринов советуют сделать светящиеся плошки. В аккуратно снятую кожу или
ставится маленькая свечка, или наливается нагретый стеарин, в который
опускается фитиль. В довершение всего – «вешается на ёлку и фигурное душистое
мыло».
Многие советы из этой книги, несмотря на год её издания, выглядят очень свежо и актуально. Ведь известно, что всё новое – это хорошо забытое старое. Кто знает, может, именно эти советы окажутся в топе у современных дизайнеров? А Президентская библиотека в новом году по-прежнему продолжит оцифровывать, сохранять и открывать для своих читателей интереснейшие материалы, хранящие историю нашей страны.