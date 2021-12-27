«Вешается на ёлку и фигурное душистое мыло…». Как готовились к Новому году в советские времена

В 1929 году новогодний праздник был отменён, и 1 января стало обычным рабочим днём. Однако спустя шесть лет празднование Нового года было возвращено: начали украшать ёлки, проводить новогодние утренники для детей. И только в 1947 году 1 января было объявлено праздничным и выходным днём.

«Ёлка глубоко волнует и радует ребенка», – говорится в книге. Она объединяет детей в «большой коллективной радости», организует и сплачивает. Однако усердствовать и стараться за несколько дней посетить с ребёнком десяток новогодних утренников не стоит, от этого возникает «перегрузка впечатлений».

Авторы пособия предостерегают от «перегибов». По опыту проведённых первых после долгого запрета утренников они отмечают, что в детских садах встречалась «непосильная ненужная пляска напоказ родителям, ряжение ребенка насильно, лишь бы не нарушить план праздника». А где-то на праздник «для 3–4-леток торжественно вошёл Дед Мороз с палкой и запел песню „Не ветер бушует над бором“ (из Некрасова) – шесть ребят расплакались. И несмотря на то, что руководительница сняла с Деда Мороза бороду и усы, дети не подходили к нему, подарка никто не хотел брать».

Тема новогодних подарков – одна из самых животрепещущих, ведь без подарков или с неподходящими подарками праздник не будет приносить столько радости. В книге описывается ситуация, когда на ёлке в Доме Союзов в Москве дети получили бумажные пакеты с привязанной к ним игрушкой: деревянным паяцем, дергающимся за веревочку, токарным грибком или пирамидкой, мягким зайчиком или петушком. Иногда такие зайчики и петушки доставались детям 12–14 лет, и это вызывало большое разочарование… Автор статьи рассказывает, как во время одного из новогодних утренников в канцелярию забежала «массовичка» в костюме зайчика, передала, что нужен приз для девочки 13–14 лет, и убежала. Когда стали перебирать содержимое шкафа с призами, самое лучшее, что смогли найти, был трактор…

Центром праздника, конечно, становится нарядно украшенная ель. Что использовать в качестве украшений? Авторы отмечают, что «ёлка требует разнообразия и богатства предметов». В середине тридцатых годов прошлого столетия интересно отразилось «новое веяние»: помимо привычных блёсток, золотых звёзд, зверей и птиц рекомендовалось использовать для украшения «увлекательные для ребят образы строительства, героики, завоевания Северного полюса, парашюты, оборонные игрушки».

Из ваты можно самим изготовить деда-мороза и другие сказочные фигуры. Персонажи лучших детских книг – «Кот в сапогах», «Снегурочка», «Красная Шапочка», «Бременские музыканты», «Три поросёнка» – могут окружить ёлку интересными весёлыми группами. А если ещё смастерить домик, маленькие деревья, лошадей и сани, то под ёлкой можно создавать интересные и весёлые панорамы из объёмных фигур.

«Желательно иметь маленькие искусственные ёлки для кукол, которые ставятся на особые столики с миниатюрными дедами-морозами и игрушками. В них дети играют с большим интересом и увлечением» – советуют авторы книги.

«Различные конфеты, – читаем далее, – марципан и апельсины, мандарины, корольки, яблоки, груши, пряники (особенно часто мятные и медовые) также развешиваются на ёлках среди игрушек и искусственных украшений. Грецкие орехи окрашиваются в серебряный и золотой цвета, а также можно повесить шишки, тоже окрашенные». Из кожи апельсинов и мандаринов советуют сделать светящиеся плошки. В аккуратно снятую кожу или ставится маленькая свечка, или наливается нагретый стеарин, в который опускается фитиль. В довершение всего – «вешается на ёлку и фигурное душистое мыло».

Многие советы из этой книги, несмотря на год её издания, выглядят очень свежо и актуально. Ведь известно, что всё новое – это хорошо забытое старое. Кто знает, может, именно эти советы окажутся в топе у современных дизайнеров? А Президентская библиотека в новом году по-прежнему продолжит оцифровывать, сохранять и открывать для своих читателей интереснейшие материалы, хранящие историю нашей страны.