Ветераны Анголы: 20 лет вместе

Председатель Союза ветеранов Анголы Ленинградской области Ильяс Норов провел встречу ветеранов и вручил памятные медали ветеранам-морякам «За боевую службу в Атлантике», а также юбилейные медали «100 лет Агостиньо Нето». Это высокая награда учреждена в честь ангольского государственного деятеля, первого президента Народной Республики Ангола. Встреча прошла за праздничным столом с воспоминаниями о тех далеких годах, когда все они были молодыми и отдавали свой воинский интернациональный долг.

А ранее Ильяс Норов побывал в Москве, где представлял областную организацию на юбилейном празднике. Союз ветеранов Анголы России ежегодно отмечает свой день рождения 16 ноября. В этом году в этот день в Москве во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы состоялось торжественное мероприятие под лозунгом «Союз ветеранов Анголы - 20 лет Памяти и Единства». На праздник были приглашены делегаты от региональных организаций, представители дирекции Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы, дипломаты посольств Анголы, Мозамбика, Намибии, ангольские слушатели Военной академии Генерального штаба, студенты московских вузов.

В фойе библиотеки была развернута фотовыставка, рассказывающая о выполнении советскими военными и гражданскими специалистами интернационального долга в Анголе и сегодняшней деятельности Союза ветеранов Анголы, а также выставлены образцы литературы на русском и иностранных языках, изданной в нашей стране за эти годы.

Татьяна Можаева