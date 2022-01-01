1 января: пробежал, присел, отжался

1-го января наступившего года участники движения «Гатчинские пробежки» по традиции вышли на старт. Около полусотни бегунов всех возрастов, в ярких костюмах, собрались на въезде, размялись и побежали в центр города – к елке на Соборной. Там сделали короткую зарядку. Сначала все приседали 22 раза – в честь 2022 года, потом молодые люди отжимались – снова 22 раза, а девушки в это время делали упражнение «планка». И побежали назад.

На площадке бульвара «47 регион» сделали еще одну зарядку. Потом – фото на память с дымовым шоу и чай из термосов, с травами, с медом и с пряником.

- Встретить Новый год можно по-разному, – говорит основатель движения «Гатчинские пробежки» Олег Семенов. – Мы встречаем Новый год так, чтобы можно было пробежаться 1-го января. Это неофициальная тренировка, около трех километров туда и обратно. Мы не создаем никаких помех транспорту. На пешеходных переходах ждем зеленого сигнала и разминаемся, чтобы не замерзнуть. Гатчинцы очень хорошо относятся к нашим новогодним пробегам: мы бежим, поздравляем по пути всех с праздником. На Соборной и здесь, на Рощинской, дети присоединяются к нашей зарядке. Так вот, личным примером, мы демонстрируем, что и в праздники можно вести здоровый образ жизни. А еще это наше новогоднее поздравление Гатчине.

…С наступившим! И никакого похмельного синдрома.

Екатерина Дзюба