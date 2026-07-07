Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 июля

Вариантов вложить 100 тысяч рублей может быть несколько. Все зависит от того, на какой срок вы готовы положить эти деньги, и какой риск при этом на себя взять. О том, какие варианты вложений наиболее выгодны при минимальных рисках, агентству “Прайм” рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Алексей Родин.