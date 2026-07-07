Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.07.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино ул. Героев-пограничников, ул. Северная.
д. Крокшево, д. Тепловка
08.07.2026 с 09:00 до 17:00
Кобринское ТУ
Высокоключевой частично
д. Новокузнецово
д. Погост
08.07.2026 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ
с. Никольское частично
08.07.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ
д. Старосиверская
08.07.2026 с 10.00 до 17.00
Таицкое ТУ
д. Малая Ивановка ООО «АГРО»
д. Тихвинка ИП Истомина,
магазин, КП «Тай-Лэнд»
08.07.2026 с 10.00 до 17.00 в период 1 раз на 30 мин
Пудостьское ТУ
п. Терволово частично
08.07.2026 с 10.30 до 17.00
Сусанинское ТУ
д. Красницы
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