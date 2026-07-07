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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.07.2026 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино ул. Героев-пограничников, ул. Северная.

д. Крокшево, д. Тепловка      

 

08.07.2026 с 09:00 до 17:00

Кобринское ТУ

Высокоключевой частично

д. Новокузнецово

д. Погост

 

08.07.2026 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ

с. Никольское частично 

 

08.07.2026 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ

д. Старосиверская        

 

08.07.2026 с 10.00 до 17.00

Таицкое ТУ

д. Малая Ивановка ООО «АГРО»

д. Тихвинка ИП Истомина,

магазин, КП «Тай-Лэнд»       

 

08.07.2026 с 10.00 до 17.00 в период 1 раз на 30 мин

Пудостьское ТУ

п. Терволово частично

 

08.07.2026 с 10.30 до 17.00

Сусанинское ТУ

д. Красницы