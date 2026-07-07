Многодетным семьям Ленинградской области вручены 19 автомобилей

«Хочу поблагодарить вас за то, что создаете крепкие семьи. Для нас это уже устоявшаяся практика, когда мы выделяем микроавтобус повышенной проходимости. Важно, что таких автомобилей мы вручаем все больше и больше. Дорогие мамы и папы, вы сегодня подаете пример многим семьям Ленинградской области именно как многодетные. Не случайно мы входим в ТОП регионов по росту количества многодетных семей. За последние 5 лет их число увеличилось почти в 2 раза», — отметил Александр Дрозденко.

Микроавтобусы марки «ГАЗ» оснащены восемью пассажирскими сиденьями, полным приводом, комплектом зимних шин и полисом ОСАГО.

Также в ходе мероприятия маме из Всеволожского района, которая родила тройню в конце прошлого года, вручили сертификат на улучшение жилищных условий на территории региона.

Сегодня в Ленинградской области насчитывается более 30 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 100 тысяч детей.