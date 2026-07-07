Между законом и сердцем

На аппаратном совещании в администрации Гатчинского округа 30 июня председатель комитета по опеке и попечительству Светлана Кузьмина представила отчет о работе органов опеки за 2025 год.

В минувшем году органы опеки в Гатчинском округе продолжали свою основную деятельность, направленную на комплексную защиту прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных совершеннолетних граждан. Также велась работа по надзору за деятельностью опекунов, приемных родителей и усыновителей и по контролю сохранности имущества и управления имуществом граждан, находящихся под опекой либо помещенных в учреждения для детей-сирот.

Число лишенных родительских прав сокращается

На 1 января 2026 года на учете в комитете состояло 432 ребенка, лишившихся родителей. Из них 314 переданы под опеку в 250 семей, 118 проживают в 58 приемных семьях. В отношении 16 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлено пост-интернатное сопровождение.

В 2025 году выявлено 79 детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения (на 13 человек больше, чем в 2024 году). У 26 ребят родители умерли, у 14 – лишены родительских прав, восемь человек дали письменное согласие на усыновление своих детей, двоих ребят органам опеки пришлось забрать у нерадивых родителей, один ребенок оставлен в организации по истечении срока помещения по заявлению родителей. 28 несовершеннолетних лишились родителей по другим причинам.

Из этих 79 выявленных детей 18 – младше трехлетнего возраста, 15 – в возрасте до семи лет, 22 ребенка – в возрасте от семи до 12 лет, и 24 – от 12 до 18 лет. Чуть меньше половины – девочки. Устроены в семьи – под опеку, в приемные семьи – 65 детей, в организации для детей-сирот на полное гособеспечение помещены 14 человек. 82 % осиротевших детей, выявленных за год, были переданы на воспитание в семью в течение месяца – без определения в организацию для детей-сирот.

48 родителей в прошлом году были лишены родительских прав в отношении 56 детей (эти цифры значительно меньше, чем в предыдущие годы).

Школа приемных родителей

Месяц – это срок, в течение которого орган опеки и попечительства обязан передать ребенка, лишившегося родителей, на воспитание в семью, а если это невозможно – в соответствующее учреждение. В течение этого месяца орган опеки информирует граждан РФ о формах устройства и требованиях, предъявляемых

к потенциальным опекунам и усыновителям, а также о детях в региональном банке данных, которые могут быть переданы на воспитание в семью. Информация в том числе размещена на официальном сайте администрации (раздел «Комитет опеки и попечительства», рубрика «Я жду» – информация о детях), на стендах в комитете по опеке и попечительству.

В Гатчинском округе работает Школа приемных родителей – курсы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних либо принять детей в семью на воспитание. Подготовка ведется по программе, утвержденной приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области, и составляет 80 академических часов.

В 2025 году по данной программе обучилось 64 человека.

Как показывает практика, самой распространенной формой остается безвозмездная опека или попечительство. По данным на 1 января 2026 года, в Гатчинском округе под опекой находится 314 детей, в приемных семьях воспитывается 118. Как подчеркнула Светлана Кузьмина, с точки зрения интересов ребенка, самая защищенная форма устройства – это усыновление. Усыновленный ребенок в правах приравнивается к ребенку биологическому. В 2025 году в Гатчинском округе было усыновлено семеро детей, причем шесть из них в возрасте старше семи лет.

Соцподдержка, жилье и ремонт

На конец 2025 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежное содержание, составляло 420 человек. Вознаграждение в 2025 году получали 89 граждан, принявших таких детей на воспитание в свою семью. Назначения и выплаты ежемесячного пособия на опекаемых детей производятся своевременно и в полном объеме.

Жилищный вопрос остается одним из самых острых. В 2025 году для сирот в Гатчинском округе было приобретено 43 благо-устроенные квартиры, из них 11 квартир на первичном рынке в Гатчине и 32 – на вторичном рынке в Гатчине и в сельской местности. Все дети-сироты, подлежавшие обеспечению жильем в 2025 году, получили квартиры. Также

в прошлом году у 23-х граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения были переведены из спецжилфонда в категорию жилья, предоставленного по договору социального найма. Четверым была предоставлена единовременная выплата на ремонт квартиры, находящейся в собственности, – по 80 тысяч руб-

лей каждому.

Опека над совершеннолетними недееспособными гражданами

В ведении комитета находятся не только дети. На учете в органах опеки состоит 150 недееспособных граждан, а с учетом подопечных, находящихся в специализированных учреждениях (психиатрические больницы, дома реабилитации), общее число составляет 339 человек. 146 недееспособных или ограниченно дееспособных граждан находится в Гатчинском доме реабилитационного проживания (ПНИ), 14 человек – в Дружносельской психиатрической больнице, 28 – в психиатрической больнице им. Кащенко и один – в ООО «СтомаМедСервис».

Специалисты органов опеки активно участвуют в судебных процессах: за год подготовлены и представлены заключения по 725 судебным заседаниям, включая дела о признании недееспособности и уголовные дела в отношении невменяемых лиц.

Работа органов опеки в Гатчинском округе характеризуется сохранением приоритета семейного устройства детей и высокой эффективностью взаимодействия с приемными семьями через образовательные программы. Несмотря на сложности с закупкой жилья для сирот, план по обеспечению жилыми помещениями выполнен на 100 %. Снижение числа лишений родительских прав и активное участие специалистов в защите имущественных прав подопечных подтверждают системный подход к решению социальных задач.

Екатерина Дзюба