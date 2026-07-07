«Непобедима, широка, горда...»: лоскутный проект с историей

Выставка «Непобедима, широка, горда...» стала своеобразным эхом IX Открытого фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье», который проходил в Гатчине в июне. Этот арт-проект квилт-студия «Гатчина» представила в родном городе впервые, хотя он создавался еще в 2022 году, к 100-летию образования СССР, и в тот же год был успешно презентован на Всероссийской выставке лоскутного шитья в Москве.

О том, как гатчинские мастера прикладного искусства работали над этим проектом, рассказала руководитель студии «Гатчина» Наталья Косьянковская. Задумал сделать передвижную выставку, посвященную 100-летнему юбилею образования СССР, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова (ГРДНТ) в Москве. Предполагалось заодно показать участвующие в ней работы на Всероссийском фестивале лоскутного шитья в Иваново. Приехав в Москву на семинар по лоскутному шитью, организованный ГРДНТ, Наталья Косьянковская предложила название для будущей выставки – «Мой адрес – Советский Союз», которое за ней так и закрепилось. По условиям организаторов, мастера лоскутного шитья должны были выполнить работы на заданную тему высотой в один метр.

- Я, конечно, сразу же вдохновилась этой идеей, понимая важность темы, – рассказывает Наталья Косьянковская. – Это было время ковида, и, когда я вернулась в Гатчину из Москвы, к ее разработке сразу приступить не удалось. Мы долго не могли собраться вместе, чтобы обсудить всё в деталях и корректировать нашу дальнейшую работу. В конце концов решили остановиться на «хороводе» из 15 республик Советского Союза.

Главная идея этого арт-проекта заключалась в том, чтобы с помощью искусства лоскутного шитья показать сразу несколько вещей: и сплоченность разных народов, и культурное разнообразие страны в советские годы. Работа над проектом «Непобедима, широка, горда…» вызвала искренний интерес у студийцев к недавнему прошлому и согрела душу теплыми воспоминаниями. Кто-то родился в одной из республик, кто-то служил там, кто-то уезжал на многочисленные всесоюзные стройки, а у кого-то там до сих пор живут родственники.

У каждой участницы была своя республика: Ксения Томбак работала над РСФСР и Туркменией, Галина Пустовойт – над Украиной и Арменией, Ирина Гецман – над Белоруссией, Евгения Бочина – над Узбекистаном и Киргизией, Александра Осипова – над Грузией и Азербайджаном, Елена Котова – над Таджикистаном, Ольга Рыкунова – над Казахстаном, Ольга Буханцова – над Молдавией, Татьяна Логвинова – над Латвией, Лариса Ларионова – над Литвой и Эстонией.

- Учитывая сложные обстоятельства, я дала такой посыл участницам студии: минимум затрат, максимум выразительности, – рассказывает Наталья Косьянковская. – Работы выполняли в технике текстильного коллажа, простегав на машинке вертикальными строчками. В качестве референсов мы использовали энциклопедии по национальным костюмам и альбом с советскими флагами. При этом художницы не копировали детали буквально, а делали упрощенные абстрагированные формы, которые создавали нужный образ. Например, на флагах оставляли только цветные полосы, не прорабатывая мелкие геральдические элементы. Полоса флагов протекала мягкой волной через весь «хоровод», как бы показывая единение и дружбу всех республик Советского Союза. Разнообразие цвета, фактур, различные композиции фигур – всё говорило о многообразии и самобытности всех народов, населявших нашу Родину... К сожалению, из-за вынужденной физической разобщенности, настоящего «хоровода» у нас не получилось из-за разномасштабности фигур. С другой стороны, когда я, уже перед отправкой работ на выставку, увидела все квилты вместе, я поняла, что эта разномасштабность вносит определенную живинку в проект: иначе композиции могли бы получиться однообразными и скучноватыми.

Проект представляет собой 15 панно, расположенных в определенном порядке. Каждая работа пронумерована: №1 – РСФСР, №2 – Украина и так далее. Такой порядок республик не случаен – именно он был закреплен в Конституции СССР 1977 года, приблизительно соответствуя численности населения на момент создания республик. В том же порядке на гербе СССР были расположены девизы союзных республик.

Фестивальная история арт-проекта «Непобедима, широка, горда...» началась в Москве в декабре 2022 года на Всероссийской выставке лоскутного шитья и рукотворной игрушки «Мой адрес – Советский Союз», организованной Домом народного творчества имени В.Д. Поленова совместно с Культурным центром ЗИЛ. Среди более чем 150 работ российских мастеров проект квилт-студии «Гатчина» выделился, став одним из украшений выставки.

Затем последовала презентация гатчинского арт-проекта уже на Всероссийском фестивале лоскутного шитья в Иваново. И вот тут-то, как говорит Наталья Косьянковская, художниц ждало настоящее огорчение.

- Когда началась развеска работ в Иваново, в интернет стали выкладывать фото рабочих моментов, – рассказывает Наталья Юрьевна. – И я увидела наш проект, разбросанный как попало на полу перед развеской. Срочно позвонила туда, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что куратор решил разложить все работы по цвету, а не в указанном, «конституционном», порядке. «Но у нас же написаны номера на всех панно, – сказала я. – Как вы можете вмешиваться в авторскую идею наших работ? И потом, это же неверно – исторически и политически! Всегда все республики перечислялись по количеству населения. Первой всегда была РСФСР, последней – Эстония…» В итоге наши работы развесили по номерам, но... в обратном порядке – справа налево. Я была в шоке! В результате вместо нашей объединяющей все республики мягкой волны флагов получилась настоящая «линия Маннергейма» с острыми «надолбами», как во время советско-финской войны. Весь проект теперь начинался с Эстонии, которая изначально завершала «хоровод» дружбы. Теперь Россия была последней. Более того, женская фигура, изображенная на ней, теперь выглядела «отвернувшейся» от всех остальных республик.

- Так наш проект и провисел на протяжении всего Ивановского фестиваля, – говорит Наталья Косьянковская. – Мы чувствовали себя виноватыми перед историей и памятью о нашем старшем поколении, которое строило великую страну. Стыдно было, что для работников культуры Ивановской области эта память уже стала пустым звуком.

К счастью, арт-проект «Непобедима, широка, горда...» квилт-студии «Гатчина» благополучно вернулся домой, с честью преодолев все препятствия на своем пути. Исходный порядок «советских» панно восстановлен. Теперь каждый может погрузиться в историческую символику недавнего прошлого нашей великой страны, а заодно и полюбоваться мастерством наших художников лоскутного шитья, бережно сохраняющих историческую память.

Выставка «Непобедима, широка, горда...» студии лоскутного шитья «Гатчина» открыта в гатчинской библиотеке им. А.И. Куприна до 31 июля.

Юлия Лысанюк