Кошке нужен дом

«Альтера
Вита». Другая жизнь
…В
сентябре 2020 года Дарья Варламова, Татьяна Машорина и Марина Егорова
организовали центр спасения и реабилитации животных, зарегистрировав свою автономную
некоммерческую организацию – АНО «Альтера Вита». Другая жизнь. И занялись
спасением кошек, попавших в беду. Арендовали помещение в Вырице на Ушаковской
улице, оборудовали всем необходимым. Существует приют на средства самих
организаторов и на пожертвования добрых людей. В работе девушкам помогают
мужья, единомышленники, волонтеры. Общественная деятельность занимает у
сотрудников центра все свободное от основной работы время. Организаторы приюта
не ветеринары, не фелинологи и не зоологи. Котами занимаются по зову сердца. Как
известно, без кота и жизнь не та. Директор центра Дарья Варламова, например,
вообще кандидат экономических наук, преподаватель университета ИТМО.
- Этот
проект – карантинная зона для первичного размещения кошек – ведется при
поддержке администрации Гатчинского района, – рассказывает Дарья. – Мы
представили наш проект на рассмотрение, он был принят комиссией, нам выделили
средства из местного бюджета, и мы приступили к реализации. Построили карантинные
боксы, подключили вентиляцию, закупили рециркуляторы. Получилось 16 боксов, все
изолированы друг от друга и соответствуют правилам содержания кошек. В каждом
боксе – вытяжка, которая выводится в коллектор. При поступлении в приют животные
должны пройти двухнедельный карантин в полной изоляции друг от друга. После
которого они либо лечатся дальше – при необходимости, либо прививаются и
выпускаются в общее помещение к остальным. Если с кошкой что-то не так, мы
везем ее к ветеринару. Пока приходится обращаться к сторонним ветеринарам – в клинику
в Мариенбурге, в Пушкине, в Янино. Это недешевое удовольствие. Но первичную
обработку мы умеем делать сами.
-
А что происходит с кошками дальше – после карантина?
- Они
либо сразу пристраиваются в семью, либо отправляются в соседнюю комнату – в общее
помещение. Там, на большой площади у нас содержится порядка 70 кошек. Мы всех
обрабатываем от паразитов, стерилизуем, вакцинируем и ищем новых хозяев. Отдаем
только стерилизованных. Либо, если это котенок, договариваемся с новыми
владельцами о стерилизации в перспективе.
-
Кошек из приюта охотно берут?
-
Мы очень строго подходим к выбору будущих хозяев. Проводим собеседование,
анкетирование, заключаем договор передачи животного и проводим патронаж. У нас
есть обратная связь, новые хозяева присылают нам фото- и видеоотчеты. Мы должны
быть уверены, что животное попало в хорошие руки.
Конечно,
в первую очередь уходят котята. И метисов разбирают быстрее, чем беспородных. У
нас были метисы тайских кошек, персидских, был один полусфинкс. Чистопородных пока
не было. Кстати, за время нашей работы мы по ходу дела пристроили в новые семьи
трех собак и двух птичек.
- Как к вам попадают кошки?
- С
улицы, либо из неблагополучных семей; иногда умирает хозяин, и кота приносят
родственники, иногда кошек подбрасывают. У некоторых волонтеров нашего центра
есть удостоверения зооинспекторов от Росприроднадзора. Это удостоверение дает
право на работу с нерадивыми хозяевами и обращение в полицию. Но, как правило,
плохие хозяева сами с готовностью отдают нам животных.
-
Вы не планируете заняться и собаками?
- Да,
мы нацелены на работу с безнадзорными животными – кошками и собаками. Вырицкая
администрация выделяет нам землю для строительства многофункционального центра
реабилитации, в котором будут содержаться безнадзорные собаки, кошки и,
возможно, даже дикие животные. Но для этой работы придется привлекать кинологов
и тех, кто умеет обращаться с собаками. Потому что мы – кошатники. У нас с
мужем в доме шестнадцать кошек: тринадцать своих и три на передержке. У моих
соратниц тоже по десять кошек живет.
Для
строительства и организации работы многофункционального центра потребуются
капитальные вложения. Сейчас мы существуем на пожертвования граждан и на
собственные средства. И, конечно, ищем постоянных спонсоров. Даже небольшая, но
стабильная поддержка будет хорошим подспорьем. А с помощью многофункционального
центра мы надеемся решить проблему бездомных животных хотя бы в масштабах Вырицкого
поселения.
Шанс для каждого!
На презентации карантинной зоны глава Вырицкой администрации
Михаил Хомченко вручил благодарственные письма активным помощникам центра
спасения и реабилитации животных – за большой вклад в общественно-значимую
деятельность.
- По
окончании каждого дачного сезона в наших обширных дачных массивах остаются
брошенные животные – кошки и собаки. И работа центра спасения нужна и важна, – подчеркнул
Михаил Вячеславович. – Когда речь зашла о земельном участке для многофункционального
реабилитационного центра, позиция администрации была ясна. Вопрос с участком
решен, место выбрано, остались организационные моменты. Мы поставим этот
участок на учет и в первой половине 2022 года предоставим его центру спасения животных.
Михаил
Хомченко пожелал центру «Альтера Вита» дальнейшего развития, побольше
волонтеров, единомышленников и постоянных спонсоров и заверил во всесторонней
поддержке со стороны администрации.
…Социальный
центр спасения и реабилитации животных «Альтера Вита» работает второй год. Это
пока единственная официально зарегистрированная некоммерческая зоозащитная
организация в Гатчинском районе. За минувший год через приют прошли несколько
сотен котов и кошек, спасенных от верной гибели. Большинство нашли новых
хозяев, часть пока живет в приюте.
Помимо
спасения животных, сотрудники центра ведут просветительскую деятельность. В том
числе среди молодежи. Выступали в Вырицкой школе с лекциями на тему
ответственного отношения к животным. Как заметила Дарья Варламова, реакция
детей очень порадовала:
- Они
понимают, о чем идет речь, приводят примеры из собственного опыта. Дети стараются
поступать правильно. Отрадно, что у нас растет новое – гуманное поколение.
Дарья
Варламова поблагодарила всех, кто помогал и помогает центру, всех, кто
поддерживает эту работу – морально, материально, кормами и игрушками,
предметами обихода. Девиз центра «Альтера Вита» – «Шанс для каждого». Это шанс
для животных – на новую, долгую и счастливую жизнь. И шанс для людей –
оставаться людьми.
Екатерина Дзюба
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