Кошке нужен дом

«Альтера Вита». Другая жизнь

…В сентябре 2020 года Дарья Варламова, Татьяна Машорина и Марина Егорова организовали центр спасения и реабилитации животных, зарегистрировав свою автономную некоммерческую организацию – АНО «Альтера Вита». Другая жизнь. И занялись спасением кошек, попавших в беду. Арендовали помещение в Вырице на Ушаковской улице, оборудовали всем необходимым. Существует приют на средства самих организаторов и на пожертвования добрых людей. В работе девушкам помогают мужья, единомышленники, волонтеры. Общественная деятельность занимает у сотрудников центра все свободное от основной работы время. Организаторы приюта не ветеринары, не фелинологи и не зоологи. Котами занимаются по зову сердца. Как известно, без кота и жизнь не та. Директор центра Дарья Варламова, например, вообще кандидат экономических наук, преподаватель университета ИТМО.

- Этот проект – карантинная зона для первичного размещения кошек – ведется при поддержке администрации Гатчинского района, – рассказывает Дарья. – Мы представили наш проект на рассмотрение, он был принят комиссией, нам выделили средства из местного бюджета, и мы приступили к реализации. Построили карантинные боксы, подключили вентиляцию, закупили рециркуляторы. Получилось 16 боксов, все изолированы друг от друга и соответствуют правилам содержания кошек. В каждом боксе – вытяжка, которая выводится в коллектор. При поступлении в приют животные должны пройти двухнедельный карантин в полной изоляции друг от друга. После которого они либо лечатся дальше – при необходимости, либо прививаются и выпускаются в общее помещение к остальным. Если с кошкой что-то не так, мы везем ее к ветеринару. Пока приходится обращаться к сторонним ветеринарам – в клинику в Мариенбурге, в Пушкине, в Янино. Это недешевое удовольствие. Но первичную обработку мы умеем делать сами.

- А что происходит с кошками дальше – после карантина?

- Они либо сразу пристраиваются в семью, либо отправляются в соседнюю комнату – в общее помещение. Там, на большой площади у нас содержится порядка 70 кошек. Мы всех обрабатываем от паразитов, стерилизуем, вакцинируем и ищем новых хозяев. Отдаем только стерилизованных. Либо, если это котенок, договариваемся с новыми владельцами о стерилизации в перспективе.

- Кошек из приюта охотно берут?

- Мы очень строго подходим к выбору будущих хозяев. Проводим собеседование, анкетирование, заключаем договор передачи животного и проводим патронаж. У нас есть обратная связь, новые хозяева присылают нам фото- и видеоотчеты. Мы должны быть уверены, что животное попало в хорошие руки.

Конечно, в первую очередь уходят котята. И метисов разбирают быстрее, чем беспородных. У нас были метисы тайских кошек, персидских, был один полусфинкс. Чистопородных пока не было. Кстати, за время нашей работы мы по ходу дела пристроили в новые семьи трех собак и двух птичек.

- Как к вам попадают кошки?

- С улицы, либо из неблагополучных семей; иногда умирает хозяин, и кота приносят родственники, иногда кошек подбрасывают. У некоторых волонтеров нашего центра есть удостоверения зооинспекторов от Росприроднадзора. Это удостоверение дает право на работу с нерадивыми хозяевами и обращение в полицию. Но, как правило, плохие хозяева сами с готовностью отдают нам животных.

- Вы не планируете заняться и собаками?

- Да, мы нацелены на работу с безнадзорными животными – кошками и собаками. Вырицкая администрация выделяет нам землю для строительства многофункционального центра реабилитации, в котором будут содержаться безнадзорные собаки, кошки и, возможно, даже дикие животные. Но для этой работы придется привлекать кинологов и тех, кто умеет обращаться с собаками. Потому что мы – кошатники. У нас с мужем в доме шестнадцать кошек: тринадцать своих и три на передержке. У моих соратниц тоже по десять кошек живет.

Для строительства и организации работы многофункционального центра потребуются капитальные вложения. Сейчас мы существуем на пожертвования граждан и на собственные средства. И, конечно, ищем постоянных спонсоров. Даже небольшая, но стабильная поддержка будет хорошим подспорьем. А с помощью многофункционального центра мы надеемся решить проблему бездомных животных хотя бы в масштабах Вырицкого поселения.

Шанс для каждого!

На презентации карантинной зоны глава Вырицкой администрации Михаил Хомченко вручил благодарственные письма активным помощникам центра спасения и реабилитации животных – за большой вклад в общественно-значимую деятельность.

- По окончании каждого дачного сезона в наших обширных дачных массивах остаются брошенные животные – кошки и собаки. И работа центра спасения нужна и важна, – подчеркнул Михаил Вячеславович. – Когда речь зашла о земельном участке для многофункционального реабилитационного центра, позиция администрации была ясна. Вопрос с участком решен, место выбрано, остались организационные моменты. Мы поставим этот участок на учет и в первой половине 2022 года предоставим его центру спасения животных.

Михаил Хомченко пожелал центру «Альтера Вита» дальнейшего развития, побольше волонтеров, единомышленников и постоянных спонсоров и заверил во всесторонней поддержке со стороны администрации.

…Социальный центр спасения и реабилитации животных «Альтера Вита» работает второй год. Это пока единственная официально зарегистрированная некоммерческая зоозащитная организация в Гатчинском районе. За минувший год через приют прошли несколько сотен котов и кошек, спасенных от верной гибели. Большинство нашли новых хозяев, часть пока живет в приюте.

Помимо спасения животных, сотрудники центра ведут просветительскую деятельность. В том числе среди молодежи. Выступали в Вырицкой школе с лекциями на тему ответственного отношения к животным. Как заметила Дарья Варламова, реакция детей очень порадовала:

- Они понимают, о чем идет речь, приводят примеры из собственного опыта. Дети стараются поступать правильно. Отрадно, что у нас растет новое – гуманное поколение.

Дарья Варламова поблагодарила всех, кто помогал и помогает центру, всех, кто поддерживает эту работу – морально, материально, кормами и игрушками, предметами обихода. Девиз центра «Альтера Вита» – «Шанс для каждого». Это шанс для животных – на новую, долгую и счастливую жизнь. И шанс для людей – оставаться людьми.

Екатерина Дзюба

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