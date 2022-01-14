«Благо Дарим» за сказку!

Во время акции «Рождество для всех!» волонтеры фонда «Благо Дари» собрали больше ста сладких подарков для детей, и все они были вручены нуждающимся семьям.

На этот раз Дедушка Мороз решил встретиться с маленькими гатчинцами неофициально — в помещении фонда «Благо Дари». И, как и положено неофициальной встрече, она прошла мило, тепло и по-домашнему.

За бородой у Деда Мороза не видно лица — одни лишь глаза, добрые и веселые, с озорными искорками. И малыши смотрели на него во все глаза, ведь для них он был настоящим живым Дедом Морозом.

Детям явно нравилось общаться с Дедушкой. Кто-то робел, кто-то бежал сразу обниматься, кто-то прятался за маму, а кто-то торопился рассказать стишок. И Дед Мороз с удовольствием выслушал все приготовленные для него детьми стихи и колядки и вручил им сладкие подарки.

О том, какое впечатление произвело общение с настоящим Дедом Морозом на малышей, можно узнать из целого вороха комментариев на странице фонда «Благо Дари» ВКонтакте:

«Спасибо огромное фонду «Благо Дари», Олегу с Ольгой и Дедушке Морозу за первую сказку в жизни ребенка!»

«Спасибо огромное за сказку для деток. Увидели вживую Дедушку Мороза. Подарки просто класс, особенно огромный апельсин!»

«Спасибо огромное за чудо для деток и подарки!»

«Спасибо большое за сказку для моих детей. Благодарность от чистого сердца!»

«Сколько радости и счастья в детских глазах!»

Поздравив маленьких гатчинцев, Дед Мороз, не теряя времени, отправился ко взрослым — тем, кто вынужден скитаться по земле без тепла и крова.

Рождественская раздача горячей еды и подарков бездомным и малоимущим людям давно уже стала доброй традицией фонда «Благо Дари». И похоже, что поздравлений и сюрпризов от Деда Мороза взрослые подопечные фонда ждут с таким же нетерпением, что и дети. Да и отзываются они так же удивленно и тепло, хоть и не читают новогодние стихи для снежного старика.

Со взрослыми Дед Мороз был немногословен, но не менее искренен.

«Света, тепла, добра, и чтобы друг друга любили и Христа помнили...» - пожелал он бездомным людям.

Очень хочется, чтобы все эти рождественские пожелания сбылись...

Волонтеры фонда «Благо Дари» искренне благодарят Деда Мороза и его добрых помощников — всех, кто принимал участие в акции «Рождество для всех» и помогал собирать подарки для подопечных фонда!

Подготовила Юлия Лысанюк