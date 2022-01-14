«Благо Дарим» за сказку!

Во
время акции «Рождество для всех!» волонтеры фонда «Благо Дари» собрали больше
ста сладких подарков для детей, и все они были вручены нуждающимся семьям.
На
этот раз Дедушка Мороз решил встретиться с маленькими гатчинцами неофициально —
в помещении фонда «Благо Дари». И, как и положено неофициальной встрече, она
прошла мило, тепло и по-домашнему.
За
бородой у Деда Мороза не видно лица — одни лишь глаза, добрые и веселые, с
озорными искорками. И малыши смотрели на него во все глаза, ведь для них он был
настоящим живым Дедом Морозом.
Детям
явно нравилось общаться с Дедушкой. Кто-то робел, кто-то бежал сразу
обниматься, кто-то прятался за маму, а кто-то торопился рассказать стишок. И
Дед Мороз с удовольствием выслушал все приготовленные для него детьми стихи и
колядки и вручил им сладкие подарки.
О
том, какое впечатление произвело общение с настоящим Дедом Морозом на малышей,
можно узнать из целого вороха комментариев на странице фонда «Благо Дари»
ВКонтакте:
«Спасибо
огромное фонду «Благо Дари», Олегу с Ольгой и Дедушке Морозу за первую сказку в
жизни ребенка!»
«Спасибо
огромное за сказку для деток. Увидели вживую Дедушку Мороза. Подарки просто
класс, особенно огромный апельсин!»
«Спасибо
огромное за чудо для деток и подарки!»
«Спасибо
большое за сказку для моих детей. Благодарность от чистого сердца!»
«Сколько
радости и счастья в детских глазах!»
Поздравив
маленьких гатчинцев, Дед Мороз, не теряя времени, отправился ко взрослым — тем,
кто вынужден скитаться по земле без тепла и крова.
Рождественская
раздача горячей еды и подарков бездомным и малоимущим людям давно уже стала
доброй традицией фонда «Благо Дари». И похоже, что поздравлений и сюрпризов от
Деда Мороза взрослые подопечные фонда ждут с таким же нетерпением, что и дети.
Да и отзываются они так же удивленно и тепло, хоть и не читают новогодние стихи
для снежного старика.
Со
взрослыми Дед Мороз был немногословен, но не менее искренен.
«Света,
тепла, добра, и чтобы друг друга любили и Христа помнили...» - пожелал он
бездомным людям.
Очень
хочется, чтобы все эти рождественские пожелания сбылись...
Волонтеры
фонда «Благо Дари» искренне благодарят Деда Мороза и его добрых помощников —
всех, кто принимал участие в акции «Рождество для всех» и помогал собирать
подарки для подопечных фонда!
Подготовила
Юлия Лысанюк