Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.03.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Большая Ивановка,
д. Малая Ивановка,
д. Старицы,
тер. Промзона Большие Тайцы.
05.03.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
05.03.25 с 10.00 до 17.00
Вырицкое ГП
п. Новинка
д. Озерешно
д. Нестерково
д. Тарасино
п. Дальний
д. Ольховец
п. Чаща
д. Воцко
д. Кремено
05.03.25 с 09.30 до 17.20
Рождественское СП
д Выра, ул. Сосновая
05.03.25 с 09.30 до 17.20
Новосветское СП
Пригородный, ул. Садовая
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