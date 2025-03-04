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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.03.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Большая Ивановка,

д. Малая Ивановка,

д. Старицы,

тер. Промзона Большие Тайцы.       

 

05.03.2025 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

 

05.03.25 с 10.00 до 17.00

Вырицкое ГП

п. Новинка

д. Озерешно

д. Нестерково

д. Тарасино

п. Дальний

д. Ольховец

п. Чаща

д. Воцко

д. Кремено  

 

05.03.25 с 09.30 до 17.20

Рождественское СП

д Выра, ул. Сосновая    

 

05.03.25 с 09.30 до 17.20

Новосветское СП

Пригородный, ул. Садовая