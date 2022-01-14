Многогранники – те, кто интересуется многим

Помню, что в подростковом возрасте я доставляла массу
проблем своей матери, которая во всём любила порядок, последовательность и
логику. Моё поведение приводило её в ступор: сегодня – химия, а завтра –
музыка, потом – дрессировка собак, а через три дня – моделирование одежды. Она
серьёзно опасалась за моё будущее. Всё изменилось, когда я стала репортёром:
профессия позволяла писать о научных экспериментах ученого-химика, а на
следующий день брать интервью у лидера вокальной группы...
Увы, не у всех так благополучно складываются
обстоятельства, и даже став взрослыми, они слышат от своих родных и знакомых,
что с ними что-то не так. А что не так-то?
А вот что: они не могут заниматься чем-то долго; быстро
теряют интерес к тому, что уже узнали; им становится скучно, как только они
понимают, «как это устроено»; терпеть не могут делать что-то дважды; им трудно
выбрать сферу профессиональной деятельности, так как они боятся сделать
неправильный выбор; они страдают от мысли, что у большинства людей есть своё
предназначение, а у них его нет.
К счастью, такие мысли несколько лет тому назад
приходили в голову Барбаре Шер, и она, окончив университет, решила понять, что
с ней не так. В итоге выяснила, что главная причина – особое устройство
мышления людей-многогранников. Она назвала их сканерами и пишет в своей книге
«Отказываюсь выбирать», обращаясь к ним напрямую: «Вы генетически отличаетесь
от тех, кто раз и навсегда находит для себя сферу интересов и довольствуется
одной областью деятельности. Вас привлекает одновременно множество разных
материй, и вы пытаетесь заполнить ими свою жизнь. Поскольку в глазах окружающих
подобное поведение выглядит непонятным и непривычным – даже тревожащим, – вам
втолковали, что это неправильно и вам нужно измениться. Но люди неверно судят о
вас, и поставленный ими диагноз ошибочен. Просто вы человек другого склада!»
Всё бы ничего, но многие люди - «сканеры» не способны
доводить дело до конца, постоянно отвлекаясь на новые проекты.
Поскольку Шер уже прошла этот период и
научилась себя «притормаживать», она даёт такие советы: «Когда хочется
немедленно приступить ко всему, требуется распорядок. Создайте график, который
позволит последовательно выстроить дела и заниматься ими по очереди. Но
расписание обязательно должно учитывать естественную длительность вашего
интереса к делу, иначе оно не будет работать. Я предлагаю заниматься чем-то
одним в течение часа, а потом переходить к другому занятию».
По сути – это расписание, напоминающее школьное. Очень
важно наметить для себя какую-то итоговую черту, чтобы у вас было ощущение
завершенности вашего проекта. Например, в конце года запланировать сдачу
работы, лекцию или выставку. Сегодня это, вообще, не проблема: многое мы делаем
онлайн. Можно наметить какое-то мероприятие и пригласить на него друзей и
знакомых.
В книге, которую я цитирую, много историй, биографий
людей, которым Шер помогала. Возможно, это даже ещё интереснее, чем базовый
текст. Вот, к примеру, как выглядит расписание одной из «пациенток» Шер: «У
меня собственный бизнес – небольшое агентство по организации пиар компаний. Но
каждое утро я начинаю с изучения истории Азии, так как меня она очень
интересует. Читаю книги и рассматриваю карты. Через час на меня нападает
творческое настроение, и я работаю над речами или рекламными брошюрами для
клиентов. После обеда занимаюсь делами агентства, беседую по скайпу со своим
помощником, чтобы решить текущие проблемы и запланировать задачи на будущее;
дважды в месяц созваниваюсь с коучем, чтобы отслеживать, все ли делаю правильно
для маркетинга. По вечерам я встречаюсь с клиентами агентства. Перед сном
успеваю почитать свежую книгу».
Шер пишет и о такой проблеме, как выбор
профессии для людей-сканеров. Если честно, список этот выглядит весьма
экзотично, но его можно воспринимать как знакомство с экстремальным образом
жизни. Ну, к примеру: «Один мой друг работал «собирателем рыб» для крупных
океанариумов. Он был инженером и не обладал особыми знаниями подводного мира,
за исключением небольшого опыта дайвинга, когда попал на океанографическое
судно, проводившее длительные исследования в южных водах Тихого океана. И
совершенно влюбился в эти места. Теперь они с женой большую часть года живут на
яхте на Гавайях и в Австралии. На жизнь они зарабатывают, придумывая затейливые
гаджеты и игрушки для магазинов необычных товаров и подарков».
Есть, конечно, примеры и приземленнее. Но все они
свидетельствуют о том, что фантазия и возможности человека безграничны. Шер
советует помнить главное: «Нужно исследовать, как работает ваша подлинная
личность, а не тот человек, которым вы якобы обязаны быть. Пора уважать
собственные вкусы, идеи, желания и свое чувство времени. ...Не старайтесь себя
изменить. Без осуждения наблюдайте за тем, что делаете, и стремитесь себя
понять. Чем больше вы узнаете о себе, тем больше шансов выстроить жизнь,
которая подойдет вам идеально».
Труднее всего, на мой взгляд, приходится детям,
которые, кидаясь от одного увлечения к другому, в свой адрес слышат много
нелестных отзывов.
Так что если вы не сканер, а ваш ребёнок очень похож
на него, не отчаивайтесь, а наберитесь терпения и помогите ему понять самого
себя и научиться нажимать на газ, идя к цели, а иногда – наоборот, тормозить
изо всех сил, чтобы не разбиться о тупиковую стену. Наверное, в этом и состоит
родительская мудрость?
Ирина Владимирова
Фото pixabay.com