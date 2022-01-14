Многогранники – те, кто интересуется многим

Помню, что в подростковом возрасте я доставляла массу проблем своей матери, которая во всём любила порядок, последовательность и логику. Моё поведение приводило её в ступор: сегодня – химия, а завтра – музыка, потом – дрессировка собак, а через три дня – моделирование одежды. Она серьёзно опасалась за моё будущее. Всё изменилось, когда я стала репортёром: профессия позволяла писать о научных экспериментах ученого-химика, а на следующий день брать интервью у лидера вокальной группы...

Увы, не у всех так благополучно складываются обстоятельства, и даже став взрослыми, они слышат от своих родных и знакомых, что с ними что-то не так. А что не так-то?

А вот что: они не могут заниматься чем-то долго; быстро теряют интерес к тому, что уже узнали; им становится скучно, как только они понимают, «как это устроено»; терпеть не могут делать что-то дважды; им трудно выбрать сферу профессиональной деятельности, так как они боятся сделать неправильный выбор; они страдают от мысли, что у большинства людей есть своё предназначение, а у них его нет.

К счастью, такие мысли несколько лет тому назад приходили в голову Барбаре Шер, и она, окончив университет, решила понять, что с ней не так. В итоге выяснила, что главная причина – особое устройство мышления людей-многогранников. Она назвала их сканерами и пишет в своей книге «Отказываюсь выбирать», обращаясь к ним напрямую: «Вы генетически отличаетесь от тех, кто раз и навсегда находит для себя сферу интересов и довольствуется одной областью деятельности. Вас привлекает одновременно множество разных материй, и вы пытаетесь заполнить ими свою жизнь. Поскольку в глазах окружающих подобное поведение выглядит непонятным и непривычным – даже тревожащим, – вам втолковали, что это неправильно и вам нужно измениться. Но люди неверно судят о вас, и поставленный ими диагноз ошибочен. Просто вы человек другого склада!»

Всё бы ничего, но многие люди - «сканеры» не способны доводить дело до конца, постоянно отвлекаясь на новые проекты.

Поскольку Шер уже прошла этот период и научилась себя «притормаживать», она даёт такие советы: «Когда хочется немедленно приступить ко всему, требуется распорядок. Создайте график, который позволит последовательно выстроить дела и заниматься ими по очереди. Но расписание обязательно должно учитывать естественную длительность вашего интереса к делу, иначе оно не будет работать. Я предлагаю заниматься чем-то одним в течение часа, а потом переходить к другому занятию».

По сути – это расписание, напоминающее школьное. Очень важно наметить для себя какую-то итоговую черту, чтобы у вас было ощущение завершенности вашего проекта. Например, в конце года запланировать сдачу работы, лекцию или выставку. Сегодня это, вообще, не проблема: многое мы делаем онлайн. Можно наметить какое-то мероприятие и пригласить на него друзей и знакомых.

В книге, которую я цитирую, много историй, биографий людей, которым Шер помогала. Возможно, это даже ещё интереснее, чем базовый текст. Вот, к примеру, как выглядит расписание одной из «пациенток» Шер: «У меня собственный бизнес – небольшое агентство по организации пиар компаний. Но каждое утро я начинаю с изучения истории Азии, так как меня она очень интересует. Читаю книги и рассматриваю карты. Через час на меня нападает творческое настроение, и я работаю над речами или рекламными брошюрами для клиентов. После обеда занимаюсь делами агентства, беседую по скайпу со своим помощником, чтобы решить текущие проблемы и запланировать задачи на будущее; дважды в месяц созваниваюсь с коучем, чтобы отслеживать, все ли делаю правильно для маркетинга. По вечерам я встречаюсь с клиентами агентства. Перед сном успеваю почитать свежую книгу».

Шер пишет и о такой проблеме, как выбор профессии для людей-сканеров. Если честно, список этот выглядит весьма экзотично, но его можно воспринимать как знакомство с экстремальным образом жизни. Ну, к примеру: «Один мой друг работал «собирателем рыб» для крупных океанариумов. Он был инженером и не обладал особыми знаниями подводного мира, за исключением небольшого опыта дайвинга, когда попал на океанографическое судно, проводившее длительные исследования в южных водах Тихого океана. И совершенно влюбился в эти места. Теперь они с женой большую часть года живут на яхте на Гавайях и в Австралии. На жизнь они зарабатывают, придумывая затейливые гаджеты и игрушки для магазинов необычных товаров и подарков».

Есть, конечно, примеры и приземленнее. Но все они свидетельствуют о том, что фантазия и возможности человека безграничны. Шер советует помнить главное: «Нужно исследовать, как работает ваша подлинная личность, а не тот человек, которым вы якобы обязаны быть. Пора уважать собственные вкусы, идеи, желания и свое чувство времени. ...Не старайтесь себя изменить. Без осуждения наблюдайте за тем, что делаете, и стремитесь себя понять. Чем больше вы узнаете о себе, тем больше шансов выстроить жизнь, которая подойдет вам идеально».

Труднее всего, на мой взгляд, приходится детям, которые, кидаясь от одного увлечения к другому, в свой адрес слышат много нелестных отзывов.

Так что если вы не сканер, а ваш ребёнок очень похож на него, не отчаивайтесь, а наберитесь терпения и помогите ему понять самого себя и научиться нажимать на газ, идя к цели, а иногда – наоборот, тормозить изо всех сил, чтобы не разбиться о тупиковую стену. Наверное, в этом и состоит родительская мудрость?

Ирина Владимирова





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