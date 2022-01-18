В области заработали дорожные весы

В области заработали дорожные весы

В Ленинградской области в тестовом режиме заработало три пункта автоматического контроля движения большегрузов. Они были построены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Рубрики : Дороги     18 Jan 2022

Пункты расположены на дорогах Выборгского и Всеволожского районов: Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Осиновая роща — Магистральная.

Ключевая особенность постов — возможность взвешивать большегрузы в движении без участия человека. Автоматика сама определяет наличие перегруза и передаёт данные для составления протокола об административном правонарушении.

Ленинградская область ведёт последовательную работу по ужесточению контроля движения большегрузов с перевесом по региональным трассам: помимо установки АПВГК дорожники уже несколько лет назад перешли на круглогодичный весовой контроль.

По данным дорожного комитета Ленинградской области для доставки на строительные площадки песка и щебня сегодня используется свыше тысячи километров региональных трасс. Как показывает практика, для этого задействуется сверхтяжелая техника массой свыше 40 тонн.

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