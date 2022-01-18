В области заработали дорожные весы

Пункты
расположены на дорогах Выборгского и Всеволожского районов: Санкт-Петербург —
Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Осиновая роща —
Магистральная.
Ключевая
особенность постов — возможность взвешивать большегрузы в движении без участия
человека. Автоматика сама определяет наличие перегруза и передаёт данные для
составления протокола об административном правонарушении.
Ленинградская
область ведёт последовательную работу по ужесточению контроля движения
большегрузов с перевесом по региональным трассам: помимо установки АПВГК
дорожники уже несколько лет назад перешли на круглогодичный весовой контроль.
По
данным дорожного комитета Ленинградской области для доставки на строительные
площадки песка и щебня сегодня используется свыше тысячи километров
региональных трасс. Как показывает практика, для этого задействуется
сверхтяжелая техника массой свыше 40 тонн.