В области заработали дорожные весы

Пункты расположены на дорогах Выборгского и Всеволожского районов: Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Осиновая роща — Магистральная.

Ключевая особенность постов — возможность взвешивать большегрузы в движении без участия человека. Автоматика сама определяет наличие перегруза и передаёт данные для составления протокола об административном правонарушении.

Ленинградская область ведёт последовательную работу по ужесточению контроля движения большегрузов с перевесом по региональным трассам: помимо установки АПВГК дорожники уже несколько лет назад перешли на круглогодичный весовой контроль.

По данным дорожного комитета Ленинградской области для доставки на строительные площадки песка и щебня сегодня используется свыше тысячи километров региональных трасс. Как показывает практика, для этого задействуется сверхтяжелая техника массой свыше 40 тонн.