В плену апатии

Это текст из стандартных монологов, которые в последнее время мне довелось услышать от своих знакомых и незнакомых собеседников – в гостях, в аптеке, на работе... Разница была лишь в том, что у одних есть «роскошь» хандрить, а другие не могут и этого себе позволить, так как на их попечении ребёнок, а то и не один. Тут уж надо себя «структурировать», и функционировать хотя бы «на автомате». Когда я и у себя заметила такую «заразу», то решила выяснить её причины и способы борьбы с ней.

Начнём с очевидного. Медики говорят, что апатия – это следствие перенесенного короновируса, не важно, в какой форме перенесенного. Ковид среди прочего оказывает воздействие и на нервную систему. Так что лекарственных средств мы в этой части касаться не будем – это не по моей части.

Но есть апатия, которая вызывается жизненными обстоятельствами, среди них на первом месте – постоянное и длительное психическое напряжение, которое сегодня испытываем мы все из-за ситуации с ковидом. Еще в прошлом веке Максуэл Мольц, автор книги «Я – это я» писал: «Излишняя негативная информация и торможение идут рука об руку».

На втором месте среди причин, вызывающих апатию, – отсутствие полноценного отдыха, а далее: резкие и непредвиденные перемены в жизни (смерть близких, увольнение, развод, переезд), профессиональное выгорание, психологическое давление со стороны близких, коллег или начальства.

Человека с апатией можно определить по таким внешним признакам, как автоматизм в движениях, монотонная речь, замедленная реакция, в том числе и в ответах на вопросы собеседника, сниженная общительность, потеря интереса к работе и активному отдыху. При этом человек продолжает ходить на работу, заботиться о детях, даже встречается с друзьями (по их инициативе), но делает это по привычке, без удовольствия.

Если вы подозреваете, что «подхватили» апатию, то можете понаблюдать за собой. Внутренние признаки у неё такие: быстрая утомляемость даже от самых простых действий; чувство постоянной усталости; снижение или полное отсутствие интереса к любимым делам и увлечениям; плохое настроение или ощущение подавленности; нежелание общаться; постоянная сонливость; преобладание мрачных мыслей о безысходности; плохой аппетит; проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Тут важно предупредить, что если вы такое состояние замечаете у себя или у кого-то из ваших близких в течение более 2-х недель, то нужно обращаться к специалисту.

Если же 2-недельный барьер ещё не преодолён и человек понимает причины своей апатии, то, по мнению психологов, «для восстановления нормального психического состояния можно дать себе передышку, на время отойти от активной деятельности, переосмыслить обстоятельства, ставшие причиной апатии, посмотреть на ситуацию со стороны и выбрать правильную линию поведения. Хороший сон, правильное здоровое питание с достаточным количеством витаминов и минеральных веществ, переключение внимания на увлечения и активный отдых способны вернуть человеку бодрость, активную жизненную позицию и стремление решать возникшие проблемы, а не отмахиваться от них».

Выйти из состояния апатии помогут ещё и такие действия, рекомендованные специалистами.

Соблюдение баланса труда и отдыха. Сон – лекарство при любой стрессовой ситуации, так как именно во время сна мозг перерабатывает полученную информацию, в том числе и негативную.

Игнорировать своё состояние нельзя. Хотите полежать – полежите. Не хотите выходить на улицу – останьтесь дома. Вспомните о своих интересах, желаниях, мечтах, планах. Может быть, вы отправили их на слишком дальнюю полку, и от этого вам стало тоскливо?

Вряд ли помогут алкоголь, седативные препараты, успокаивающие травы. Они могут усугубить ваше состояние и негативно сказаться на здоровье. А вот прогулки на свежем воздухе – самое то. Они тонизируют и мышцы, и нервную систему.

Избавиться от апатии поможет любой вид спорта, который вам по силам и нравится. Ведь давно известно, что эмоции, загнанные внутрь тела, непрожитые – это мина замедленного действия. Когда-нибудь она обнаружится в виде соматического заболевания. Двигаясь, вы снимаете физическое напряжение, убираете из организма зажимы. А если вы предпочитаете бег, лыжи, коньки, то на природе ваше внимание будет отвлекаться от угрюмых мыслей.

«Красочным» можно сделать и питание: если вам нравятся яркие вкусовые ощущения, позвольте себе их теперь испытать. Кстати, иногда организму просто не хватает каких-то элементов, положительно влияющих на нервную систему, к примеру, витаминов группы В.

Если у вас есть возможность, посетите терапевта, сделайте необходимые анализы, чтобы исключить обострение ваших хронических заболеваний.

Если есть возможность «поплакаться в чью-то жилетку» – сделайте это. Гнев, негодование, злость, обида, страх должны выйти наружу. Если вам в этом не может помочь друг (подруга), сходите на приём к психотерапевту. Первое, что делают специалисты – задают вопросы и слушают. Сейчас это проще, так как в интернете многие фирмы по оказанию психологических услуг ведут онлайн марафоны.

Ирина Владимирова





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