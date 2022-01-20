Ветер-художник пришёл в Загвоздку

- Этот небольшой проект связан с моей давней мечтой — превратить кусочек гатчинского микрорайона «Загвоздка» в творческое пространство, которое было бы интересно самым разным людям, - говорит Евгений Климов. - Проект «Ветер-художник» - своего рода подготовка к большому кинетическому проекту, фестивалю флюгеров, который хотелось бы провести в Гатчине. Тема кинетических флюгеров, которые способны оживить и преобразовать городское пространство, пока еще мало знакома, но, на мой взгляд, она очень интересная.

Свой проект «Ветер-художник» Евгений Климов обозначает как многозадачный.

- Надеюсь, что, привлекая людей самых разных возрастов и профессий к теме кинетического искусства, нам удастся найти единомышленников и помощников для будущих кинетических проектов, - говорит он. - Важно и то, что, принимая участие в мастер-классах, гатчинцы смогут научиться чему-то новому для себя, обрести очередные навыки, которые могут пригодиться и в творчестве, и в работе, и в обычной жизни. В первую очередь, это навыки моделирования. Мы учимся конструировать объемные модели из плоских материалов — бумаги и металла.

Участниками первой встречи в рамках проекта «Ветер-художник» стали студенты политехнического факультета ГИЭФПТ, Сиверского техникума-интерната бухгалтеров и гатчинцы пожилого возраста.

Евгений Климов рассказывал ребятам и взрослым об истории и значении кинетического искусства, демонстрировал работы мастерской «КлимКинетик», которые украшают витрины магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и во многих других городах России. На примере работ «КлимКинетик» и механических учебных пособий участники встречи смогли заглянуть в «кухню» кинетизма и увидеть, как это все примерно устроено и работает.

- Для наших ребят это очень важный опыт в плане профориентации, - считает руководитель СОНКО «Планета Добра» Любовь Ржеусская, которая сопровождала студентов в этой экскурсии по мастерской. - Они уже многому научились у себя на факультете, в том числе и работать руками. А то, что они услышали и увидели здесь, поможет им взглянуть на свою будущую профессию новыми глазами.

На следующей встрече, которая прошла в мастерской культурного центра «Загвоздка», от теории перешли к практике. На мастер-классе, который для ребят провел художник Борис Пантелеев, студенты политеха ГИЭФПТ осваивали основы изготовления жестких объемных моделей из плоских листовых материалов.

Борис Пантелеев - выпускник факультета изобразительного искусства и черчения Магнитогорского государственного педагогического института (МГПИ). В настоящее время — педагог по трехмерному моделированию из бумаги. Как рассказал Борис Леонидович, эта технология была разработана профессором кафедры живописи МГПИ, членом Союза дизайнеров и Союза художников России Борисом Гагариным.

На мастер-классе ребята изучали свойства бумаги, инструменты, которыми можно работать с ней и, собственно, ряд приемов конструирования, которые применяются в сложной бумагопластике.

Казалось бы, чего проще — вырезать из бумаги и сложить забавную фигурку? Самые простые уроки бумагопластики мы осваивали еще в детстве, а среди наших детей большой популярностью пользуется оригами. Но, как оказалось, чтобы сделать действительно «работающую» объемную модель, обычной бумаги и ножниц недостаточно.

И вот Борис Пантелеев знакомит ребят с набором для творчества. Ватманский лист, ножницы, резаки различной конфигурации, циркуль для фигурного вырезания бумаги, линейка... Пять минут работы умелого мастера, за которые под его руками рождается маленькое чудо — объемная фигурка оленя.

А потом и сами ребята принялись за работу. Сосредоточенно и увлеченно, наверное, так, как в не таком уж и далеком пока от них детстве, они вырезали и складывали из бумаги сначала оленей, а потом уже настоящие архитектурные формы - миниатюрные «небоскребы».

Можно сказать, что для студентов, которые осваивают различные технологии в своей профессии и уже умеют работать руками, этот мастер-класс стал еще одним важным практикумом. Простой тезис Бориса Пантелеева «Нет ничего невозможного» они «проработали» своими руками. Не у всех все получалось гладко с первого раза, ведь в любом деле важна практика, но впечатлений было много.

- У меня получилось не очень, но на самом деле это круто! - делился кто-то. - Все получается, все как по писаному, - подбадривал ребят Борис Леонидович.

На последнем мастер-классе работали уже не только с бумагой, но и с тонким металлом. На этот раз участниками мастер-класса стали взрослые — члены ветеранских сообществ Гатчинского района. Кто-то увлеченно наблюдал за процессом, а кто-то принимал в нем непосредственное участие.

За основу работы была взята все та же фигурка оленя из бумаги. Сначала вырезали оленя из бумаги, сложили его, а потом принялись за металл. Работали специальными инструментами — ножницами по металлу с разными функциями. В итоге получился объемный металлический олень, серебристые бока которого переливались, отражая все попадающие на него источники света.

- Такие встречи нужны обязательно, - считает председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева. - Во-первых, очень хорошо, что здесь собираются вместе и молодежь, и люди старшего возраста, чтобы заняться чем-то полезным. Очень приятно было познакомиться и с Евгением Климовым — он очень разносторонний и интересный человек.

- Мне все очень понравилось: такие встречи очень сближают людей, - говорит председатель совета ветеранов УМВД России по Гатчинскому району Антонина Моргач. - Очень хочется привести сюда некоторых наших ветеранов.

Сам автор проекта уверен, что такие мастер-классы взаимополезны.

- Они не только дают мне возможность передавать кому-то свои знания и умения, - говорит Евгений Климов. - Некоторые аспекты работы с разными материалами — новые и для меня самого. Я чему-то учусь вместе с участниками мастер-классов. Получается мы творим и изобретаем вместе!

Юлия Лысанюк