Ветер-художник пришёл в Загвоздку

- Этот небольшой проект связан с моей давней мечтой —
превратить кусочек гатчинского микрорайона «Загвоздка» в творческое
пространство, которое было бы интересно самым разным людям, - говорит Евгений
Климов. - Проект «Ветер-художник» - своего рода подготовка к большому
кинетическому проекту, фестивалю флюгеров, который хотелось бы провести в
Гатчине. Тема кинетических флюгеров, которые способны оживить и преобразовать
городское пространство, пока еще мало знакома, но, на мой взгляд, она очень
интересная.
Свой проект «Ветер-художник» Евгений Климов обозначает как
многозадачный.
- Надеюсь, что, привлекая людей самых разных возрастов и
профессий к теме кинетического искусства, нам удастся найти единомышленников и
помощников для будущих кинетических проектов, - говорит он. - Важно и то, что,
принимая участие в мастер-классах, гатчинцы смогут научиться чему-то новому для
себя, обрести очередные навыки, которые могут пригодиться и в творчестве, и в
работе, и в обычной жизни. В первую очередь, это навыки моделирования. Мы
учимся конструировать объемные модели из плоских материалов — бумаги и металла.
Участниками первой встречи в рамках проекта
«Ветер-художник» стали студенты
политехнического факультета ГИЭФПТ, Сиверского техникума-интерната бухгалтеров
и гатчинцы пожилого возраста.
Евгений Климов рассказывал ребятам и взрослым об истории и
значении кинетического искусства, демонстрировал работы мастерской
«КлимКинетик», которые украшают витрины магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и
во многих других городах России. На примере работ «КлимКинетик» и механических
учебных пособий участники встречи смогли заглянуть в «кухню» кинетизма и
увидеть, как это все примерно устроено и работает.
- Для наших ребят это очень важный опыт в плане
профориентации, - считает руководитель СОНКО «Планета Добра» Любовь Ржеусская,
которая сопровождала студентов в этой экскурсии по мастерской. - Они уже
многому научились у себя на факультете, в том числе и работать руками. А то,
что они услышали и увидели здесь, поможет им взглянуть на свою будущую
профессию новыми глазами.
На следующей встрече, которая прошла в мастерской
культурного центра «Загвоздка», от теории перешли к практике. На мастер-классе, который для ребят провел художник Борис
Пантелеев, студенты политеха ГИЭФПТ осваивали основы изготовления жестких
объемных моделей из плоских листовых материалов.
Борис Пантелеев - выпускник факультета
изобразительного искусства и черчения Магнитогорского государственного
педагогического института (МГПИ). В настоящее время — педагог по трехмерному
моделированию из бумаги. Как рассказал Борис Леонидович, эта технология была
разработана профессором кафедры живописи МГПИ, членом Союза дизайнеров и Союза
художников России Борисом Гагариным.
На мастер-классе ребята изучали свойства бумаги,
инструменты, которыми можно работать с ней и, собственно, ряд приемов
конструирования, которые применяются в сложной бумагопластике.
Казалось бы, чего проще — вырезать из бумаги и сложить
забавную фигурку? Самые простые уроки бумагопластики мы осваивали еще в
детстве, а среди наших детей большой популярностью пользуется оригами. Но, как
оказалось, чтобы сделать действительно «работающую» объемную модель, обычной
бумаги и ножниц недостаточно.
И вот Борис Пантелеев знакомит ребят с набором для
творчества. Ватманский лист, ножницы, резаки различной конфигурации, циркуль
для фигурного вырезания бумаги, линейка... Пять минут работы умелого мастера,
за которые под его руками рождается маленькое чудо — объемная фигурка оленя.
А потом и сами ребята принялись за работу. Сосредоточенно и
увлеченно, наверное, так, как в не таком уж и далеком пока от них детстве, они
вырезали и складывали из бумаги сначала оленей, а потом уже настоящие архитектурные
формы - миниатюрные «небоскребы».
Можно сказать, что для студентов, которые осваивают
различные технологии в своей профессии и уже умеют работать руками, этот
мастер-класс стал еще одним важным практикумом. Простой тезис Бориса Пантелеева
«Нет ничего невозможного» они «проработали» своими руками. Не у всех все
получалось гладко с первого раза, ведь в любом деле важна практика, но
впечатлений было много.
- У меня получилось не очень, но на самом деле это круто! -
делился кто-то. - Все получается, все как по писаному, - подбадривал ребят
Борис Леонидович.
На последнем мастер-классе работали уже не только с
бумагой, но и с тонким металлом. На этот раз
участниками мастер-класса стали взрослые — члены ветеранских сообществ
Гатчинского района. Кто-то увлеченно наблюдал за процессом, а кто-то принимал в
нем непосредственное участие.
За основу работы была взята все та же фигурка оленя из
бумаги. Сначала вырезали оленя из бумаги, сложили его, а потом принялись за
металл. Работали специальными инструментами — ножницами по металлу с разными
функциями. В итоге получился объемный металлический олень, серебристые бока
которого переливались, отражая все попадающие на него источники света.
- Такие встречи нужны обязательно, - считает председатель
совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева. - Во-первых, очень
хорошо, что здесь собираются вместе и молодежь, и люди старшего возраста, чтобы
заняться чем-то полезным. Очень приятно
было познакомиться и с Евгением Климовым — он очень разносторонний и интересный
человек.
- Мне все очень понравилось: такие встречи очень сближают
людей, - говорит председатель совета ветеранов УМВД России по Гатчинскому
району Антонина Моргач. - Очень хочется привести сюда некоторых наших
ветеранов.
Сам автор проекта уверен, что такие мастер-классы
взаимополезны.
- Они не только дают мне возможность передавать кому-то
свои знания и умения, - говорит Евгений Климов. - Некоторые аспекты работы с
разными материалами — новые и для меня самого. Я чему-то учусь вместе с
участниками мастер-классов. Получается мы творим и изобретаем вместе!
Юлия
Лысанюк