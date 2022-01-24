Приём депутата

Приём депутата

Уважаемые жители Гатчинского района! 1 февраля в 10.30 депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк проведет прием граждан.

Рубрики : Власть     24 Jan 2022

Прием пройдет в Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23 (вход со стороны ул. Радищева).

 Запись по телефону: +7 (812) 493-84-30

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