Приём депутата

Прием пройдет в
Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23 (вход со стороны ул.
Радищева).
Запись по телефону: +7 (812) 493-84-30
Уважаемые жители Гатчинского района! 1 февраля в 10.30 депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк проведет прием граждан.
Прием пройдет в
Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23 (вход со стороны ул.
Радищева).
Запись по телефону: +7 (812) 493-84-30
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.