В Ленинградской области работают 137 пунктов вакцинации от коронавируса

По информации регионального комитета по здравоохранению, с начала года в Ленинградской области открылись 11 новых пунктов вакцинации от коронавируса: жителям доступны 89 стационарных прививочных кабинетов — в больницах и поликлиниках, а также 48 мобильных, которые работают в общественных местах, в том числе торговых центрах.

Кроме того, в настоящее время действуют 70 мобильных бригад, которые выезжают на предприятия и в отдалённые населенные пункты.

Тем, кто предполагает, что вакцинация от COVID-19 ему противопоказана, медики рекомендуют ориентироваться не на советы из социальных сетей или опыт знакомых, а на заключение врачей. 17 января Министерство здравоохранения России опубликовало перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Он подробно регламентирует в каких случаях и на какой срок выдаётся медотвод. Документ доступен на официальном портале правовой информации.