В Ленинградской области работают 137 пунктов вакцинации от коронавируса

По информации
регионального комитета по здравоохранению, с начала года в Ленинградской
области открылись 11 новых пунктов вакцинации от коронавируса: жителям доступны
89 стационарных прививочных кабинетов — в больницах и поликлиниках, а также 48
мобильных, которые работают в общественных местах, в том числе торговых
центрах.
Кроме того, в настоящее
время действуют 70 мобильных бригад, которые выезжают на предприятия и в
отдалённые населенные пункты.
Тем, кто предполагает,
что вакцинация от COVID-19 ему противопоказана, медики рекомендуют
ориентироваться не на советы из социальных сетей или опыт знакомых, а на
заключение врачей. 17 января Министерство здравоохранения России опубликовало
перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Он подробно
регламентирует в каких случаях и на какой срок выдаётся медотвод. Документ
доступен на официальном портале правовой информации.