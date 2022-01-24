В Ленинградской области работают 137 пунктов вакцинации от коронавируса

В Ленинградской области работают 137 пунктов вакцинации от коронавируса

Число пунктов вакцинации от COVID-19 в Ленинградской области достигло 137. Жители могут привиться как в медицинских учреждениях, так и в мобильных пунктах, в том числе в торговых центрах.

Рубрики : COVID-19     24 Jan 2022

По информации регионального комитета по здравоохранению, с начала года в Ленинградской области открылись 11 новых пунктов вакцинации от коронавируса: жителям доступны 89 стационарных прививочных кабинетов — в больницах и поликлиниках, а также 48 мобильных, которые работают в общественных местах, в том числе торговых центрах.

Кроме того, в настоящее время действуют 70 мобильных бригад, которые выезжают на предприятия и в отдалённые населенные пункты.

Тем, кто предполагает, что вакцинация от COVID-19 ему противопоказана, медики рекомендуют ориентироваться не на советы из социальных сетей или опыт знакомых, а на заключение врачей. 17 января Министерство здравоохранения России опубликовало перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Он подробно регламентирует в каких случаях и на какой срок выдаётся медотвод. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2022 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+