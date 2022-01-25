Плановая помощь в поликлиниках Ленинградской области будет прекращена

Как сообщили в правительстве Ленинградской области, также будет прекращено проведение профилактических осмотров и диспансеризация. Все медики первичного звена будут переведены на осмотр больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках.

В связи с ожидающейся «выездной» нагрузкой врачей начального звена правительством региона принято решение временно передать порядка 30 автомобилей районным больницам для обслуживания пациентов на дому.

В связи с ростом заболеваемости среди детей сегодня на базе педиатрического отделения Тосненской больницы открыли 50 коек для детей с коронавирусом. К счастью, пока пациентов на развернутых койках нет. Привозить детей на лечение будут со всей области.

Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в понедельник в прямом эфире на телеканале «Россия-24», сегодня уже 290 классов находятся на карантине, что является самой высокой цифрой за весь период пандемии коронавируса. В связи с этим власти планируют вводить ограничения по школам, в частности, отменят кабинетную систему (занятия каждого класса будут проходить в своём кабинете), разделят групповые потоки младших и старших классов и запретят посещать здание школы людям, не связанным с учебным процессом. Однако переход на дистанционное обучение пока не планируется.

Всего в Ленинградской области на сегодня развернуто 1939 коек, из них 599 свободны.

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