Плановая помощь в поликлиниках Ленинградской области будет прекращена

Как сообщили в правительстве
Ленинградской области, также будет прекращено проведение профилактических
осмотров и диспансеризация. Все медики первичного звена будут переведены на
осмотр больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в
поликлиниках.
В связи с
ожидающейся «выездной» нагрузкой врачей начального звена правительством региона
принято решение временно передать порядка 30 автомобилей районным больницам для
обслуживания пациентов на дому.
В связи с ростом
заболеваемости среди детей сегодня на базе педиатрического отделения Тосненской
больницы открыли 50 коек для детей с коронавирусом. К счастью, пока пациентов
на развернутых койках нет. Привозить детей на лечение будут со всей области.
Как сообщил
губернатор региона Александр Дрозденко в понедельник в прямом эфире на
телеканале «Россия-24», сегодня уже 290 классов находятся на карантине, что
является самой высокой цифрой за весь период пандемии коронавируса. В связи с
этим власти планируют вводить ограничения по школам, в частности, отменят
кабинетную систему (занятия каждого класса будут проходить в своём кабинете),
разделят групповые потоки младших и старших классов и запретят посещать здание
школы людям, не связанным с учебным процессом. Однако переход на дистанционное
обучение пока не планируется.
Всего в
Ленинградской области на сегодня развернуто 1939 коек, из них 599 свободны.
Фото: pixabay.com