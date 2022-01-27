Продолжается прием заявок на конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца»

Название выбрано не случайно, организаторы вспомнили цитату Льва Толстого «Смерти нет, а есть любовь и память сердца…». Конкурс призван пробудить в сердцах участников лучшие чувства, вдохновить на творчество и напомнить произведения русских классиков, которых любил Василий Семенович.

«Василий Семенович считал, что он сформировался как человек, как гражданин благодаря русской классической литературе. Он великолепно читал стихи, и это было не просто самовыражение, а он считал это своим долгом, миссией. Ведь «мысли и чувства добрые», как говорил Пушкин, пробуждаются благодаря литературе», - отметила Народная артистка России, вдова Василия Ланового Ирина Купченко.

Она возглавит жюри конкурса, в которое также войдут народные артисты России Олег Газманов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, актер театра и кино, лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко, заслуженный артист России Сергей Войтенко и другие представители творческой интеллигенции страны, например, солист крупнейших российских и зарубежных музыкальных коллективов Михаил Гаврилов.

Всего в конкурсе 8 номинаций, в которых могут принять участие жители России, а также зарубежных стран.

Предполагается два конкурсных направления. Первое – это художественное прочтение отрывков из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, стихов других авторов по теме Великой Отечественной войны. Для участия в этой номинации нужно будет прислать видеозапись.

Также есть три номинации, где участники могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или стихами собственного сочинения о Василии Лановом. Учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, организаторы решили ему посвятить отдельную номинацию, в которую также ждут авторские стихи. Возраст участников – от 12 лет.

«Важно, что в конкурсе могут принимать участие семейные и художественные коллективы. Ведь то тонкое чувство, когда стихотворение воздействует на душу, каждый по-своему передает. Стихи позволяют взглянуть внутрь себя, пробудить свое сердце и сердца своих близких», - уверена руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

Заявку на конкурс можно подать до 13 марта, все подробности на сайте организаторов https://www.polkrf.ru/.