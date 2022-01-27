Продолжается прием заявок на конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца»

Название выбрано не случайно, организаторы вспомнили
цитату Льва Толстого «Смерти нет, а есть любовь и память сердца…». Конкурс
призван пробудить в сердцах участников лучшие чувства, вдохновить на творчество
и напомнить произведения русских классиков, которых любил Василий Семенович.
«Василий
Семенович считал, что он сформировался как человек, как гражданин благодаря
русской классической литературе. Он великолепно читал стихи, и это было не
просто самовыражение, а он считал это своим долгом, миссией. Ведь «мысли и
чувства добрые», как говорил Пушкин, пробуждаются благодаря литературе», -
отметила Народная артистка России, вдова Василия Ланового Ирина Купченко.
Она возглавит жюри конкурса, в которое также войдут
народные артисты России Олег Газманов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, актер
театра и кино, лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко, заслуженный
артист России Сергей Войтенко и другие представители творческой интеллигенции
страны, например, солист крупнейших российских и зарубежных музыкальных
коллективов Михаил Гаврилов.
Всего в конкурсе 8 номинаций, в которых могут принять
участие жители России, а также зарубежных стран.
Предполагается два конкурсных направления. Первое –
это художественное прочтение отрывков из произведений А.С. Пушкина, Л.Н.
Толстого, А.Т. Твардовского, стихов других авторов по теме Великой
Отечественной войны. Для участия в этой номинации нужно будет прислать видеозапись.
Также есть три номинации, где участники могут
поделиться своими размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или
стихами собственного сочинения о Василии Лановом. Учитывая, что 2022 год
объявлен Годом культурного наследия народов России, организаторы решили ему
посвятить отдельную номинацию, в которую также ждут авторские стихи. Возраст
участников – от 12 лет.
«Важно, что в конкурсе могут принимать участие
семейные и художественные коллективы. Ведь то тонкое чувство, когда
стихотворение воздействует на душу, каждый по-своему передает. Стихи позволяют
взглянуть внутрь себя, пробудить свое сердце и сердца своих близких», - уверена
руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.
Заявку на конкурс можно подать до 13 марта, все подробности на сайте организаторов https://www.polkrf.ru/.