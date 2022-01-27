«Служу Ленинградской области!» — ответил Валерий Семёнович, принимая их рук губернатора знак отличия.

Награда – заслуженная: во время пандемии Валерий Семенович работал автоволонтером — возил медицинских работников на вызовы, помогал своим землякам, оказавшимся в самоизоляции.

«На вашем примере мы все видим, как нужно любить людей, помогать им от души. Спасибо, что вы с нами, в нашей Команде 47», — сказал Александр Дрозденко.

О добровольческой деятельности Валерия Семеновича в Гатчинском районе знают многие – от дошколят до ветеранов. Он основатель уникального музея, посвященного блокаде Ленинграда. Валерий Семенович родился в 1941 году в Ленинграде, где его вместе с близкими застала Великая Отечественная война. Однако он не только сумел выжить в блокадном Ленинграде, но спустя много лет собрал уникальную экспозицию, рассказывающую о тех страшных днях. Свою коллекцию Валерий Семёнович показывает воспитанникам детских садов, школьникам и студентам, рассказывая правду о блокаде Ленинграда, подлинную историю жизни людей осаждённого города.

А еще Валерий Семенович проводит занятия по пропаганде здорового образа жизни в Школе третьего возраста. Сейчас, например, он активно объясняет важность иммунизации населения.