«Служу
Ленинградской области!» — ответил Валерий Семёнович, принимая их рук губернатора
знак отличия.
Награда –
заслуженная: во время пандемии Валерий Семенович работал автоволонтером — возил
медицинских работников на вызовы, помогал своим землякам, оказавшимся в
самоизоляции.
«На вашем примере
мы все видим, как нужно любить людей, помогать им от души. Спасибо, что вы с
нами, в нашей Команде 47», — сказал Александр Дрозденко.
О добровольческой
деятельности Валерия Семеновича в Гатчинском районе знают многие – от дошколят
до ветеранов. Он основатель уникального музея, посвященного блокаде Ленинграда.
Валерий Семенович родился в 1941 году в Ленинграде, где его вместе с близкими
застала Великая Отечественная война. Однако он не только сумел выжить в
блокадном Ленинграде, но спустя много лет собрал уникальную экспозицию,
рассказывающую о тех страшных днях. Свою коллекцию Валерий Семёнович
показывает воспитанникам детских садов, школьникам и студентам, рассказывая правду
о блокаде Ленинграда, подлинную историю жизни людей осаждённого города.
А еще Валерий
Семенович проводит занятия по пропаганде здорового образа жизни в Школе
третьего возраста. Сейчас, например, он активно объясняет важность иммунизации
населения.