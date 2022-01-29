Хроника освобождения посёлка Вырица

В боях за освобождение поселка Вырица и других населенных пунктов Гатчинского района особым героизмом отличилась 72-я Павловская Краснознаменная стрелковая дивизия. Ее соединения несколько дней подряд стойко сражались на вырицких рубежах, преследовали врага в окрестностях поселка. Сохранилось немало документальных свидетельств, посвященных событиям этих памятных дней.

133-му стрелковому полку 72-й дивизии было поручено 25 января 1944 года скрытно совершить марш-бросок через лесные массивы, западнее Витебской железной дороги, по направлению к поселку Вырица. В это время командиром полка был подполковник Н.В. Родной, его заместителем по политчасти – майор М.В. Никоноров. Именно им командир дивизии генерал-майор И.И. Ястребов доверил начать штурм сильно укрепленной немецко-фашистскими захватчиками Вырицы.

«Тяжелее всех на марше было артиллеристам. Они буквально на руках несли орудия по глубокому снегу и болотистым местам, – вспоминал бывший командир роты связи 133-го полка, лейтенант И.Г. Ефимов. - Отходя под ударами наших войск, враг зажигал станционные постройки, дома в населенных пунктах, портил железнодорожное оборудование, разрушал на перегонах пути и подрывал опоры телефонно-телеграфной связи. Совершая марш, мы слышали артиллерийскую канонаду и наблюдали большие пожары в населенном пункте и на станции Семрино…

Впереди шли наши разведчики, за ними передовое боевое охранение, которое направляло в штаб полка посыльных с донесениями.

Вот уже и половина пути… Назначается короткий привал. Настала желанная минута отдыха. Время уже было за полночь. Наступила относительная тишина, только все еще были видны зарева пожаров.

Вдруг оглушительный взрыв – это упал вражеский снаряд, и содрогнулась земля. Была смертельно ранена в голову связная Нина.

Больше обстрела не было. Только единственный выстрел, и он унес жизнь юной девушки. Нину похоронили – и снова в путь… Начало светать. Полк был уже на подходе к Вырице. Разведка донесла: «Противник силою до роты оседлал железную дорогу южнее станции, поддерживает его бронедрезина с двумя платформами, на которых установлены орудия».

Полк стал разворачиваться в боевой порядок, подтягивалась артиллерия, телефонисты наводили линии. Первому батальону была поставлена задача выйти в тыл немецкому заслону на железной дороге, отрезать его и в дальнейшем наступать на поселок Вырица и взять его. Третьему батальону, находившемуся в резерве, было приказано занять станцию, произвести досмотр построек и вагонов, стоящих на путях, прочесать лес восточнее станции и помочь соседям в разгроме заслона.

Артиллерия полка произвела короткий артналет, и пехота пошла в наступление. Противник подтянул дрезину и начал вести огонь из крупнокалиберных пулеметов и орудий по нашим боевым порядкам. Роты первого батальона залегли, а в это время второй батальон, продвигаясь по реке Оредеж, завязал бой с противником. В поселке вспыхнули пожары. Артиллеристы усилили огонь по заслону и дрезине противника, затем пехота завязала с ними бой, а артиллерия открыла заградительный огонь в тылу немцев, чтобы отсечь им отход.

Дрезина стала отходить на юг, а немецкий заслон частично сел на дрезину, часть была взята в плен, остальные убиты и рассеяны. 2-й батальон, использовав замешательство немцев, переправился через реку Оредеж и завязал бой в поселке, вклинившись в расположение врага. Противник же подтянул резервы, контратаковал одну из рот, глубоко вклинившуюся в его расположение и отрезал ее. Там оказался командир батальона майор Александр Курицын. В тяжелом бою он погиб.

В числе шести бойцов нашей дивизии, которые первыми ворвались в Вырицу, был скромный солдат-разведчик 9-го артполка Григорий Кузьмич Петрук. До войны он жил здесь с семьей и ничего не знал о судьбе своих родственников после оккупации этих мест немцами. Петруку не довелось встретиться в этот час с родными, но в поселке ему сказали, что его семью вывезли на работы в Германию. Весть прибавила силы разведчику, и он продолжал драться еще смелей».

В приказе, посвященном боевым действиям за Вырицу, генерал-майор Ястребов ставил в пример «командира полка Родного и подчиненных ему командиров подразделений, выносливость и высокую моральную выдержку всего личного состава этого полка».

В боевых сражениях всегда в первых рядах был кавалер ордена Отечественной войны 1-й степени, майор М.В. Никоноров, назначенный заместителем командиром 133-го стрелкового полка в ноябре 1942 года, когда он находился на важном рубеже обороны Ленинграда, в районе Колпина. Позднее он освобождал Пушкин, Павловск, Вырицу, Лугу… Смелый, решительный, хорошо знакомый с военным делом, он пользовался большим авторитетом у бойцов, неслучайно в полку его называли «Батей». Вражеская пуля настигла майора Никонорова 16 марта 1944 года в бою юго-западнее Нарвы. Его смерть стала тяжелой утратой для всей дивизии.

К счастью, его имя не забыто. В 1975 году, к 30-й годовщине разгрома вражеских войск под Ленинградом, исполком Гатчинского районного Совета трудящихся присвоил имя майора Никонорова одной из улиц поселка Вырица.

Во главе 72-й Павловской стрелковой дивизии наступал 14-й полк, которым командовал кавалер ордена Красной Звезды, подполковник Константин Иванович Рождественский. В результате стремительных ударов по врагу, обходными маневрами это соединение освободило от захватчиков железнодорожные станции Сусанино и Красницы. Бой у станции Красницы был особенно ожесточенным: прикрывая подступы к Вырице, фашисты сосредоточили здесь большие силы и заминировали железнодорожный мост через реку Суйда. О подготовке к взрыву моста удалось узнать от пленного немецкого солдата, задержанного разведчиком 133-го полка, кавалером ордена Славы В.В. Антоновым.

Штурмовая группа старшего лейтенанта Н.И. Тарашкевича завязала бой с гарнизоном, охранявшим станцию Красницы и железнодорожный мост, уничтожила два вражеских дзота, сумела блокировать охрану, а затем захватила мост неповрежденным. При этом был тяжело ранен командир Тарашкевич. Часть бойцов – взвод автоматчиков и стрелковая рота - под ураганным огнем противника форсировали реку Суйда.

Утром 28 января 1944 года полк К.И. Рождественского, проделав 20-километровый бросок, вышел на окраины поселка Вырица, завязались уличные бои. Саперная группа лейтенанта

М.Я. Глотова успешно провела разминирование мостов через реку Оредеж.

Подполковник Рождественский погиб 30 января при штурме сильно укрепленного оборонительного рубежа в районе деревень Зайцево – Остров Орлинского сельского Совета. Посмертно он был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Именем К.И. Рождественского названа одна из улиц в поселке Вырица. На этом же рубеже погиб начальник штаба 14-го полка капитан В.И. Смирнов.

Героический поступок при освобождении поселка совершил командир минометной роты 14-го полка лейтенант С.Н. Ливанов. Узнав, что на станции Вырица стоит эшелон с гражданским населением, подготовленный для отправки в Германию, он с группой бойцов совершил смелый налет на станционные помещения, разгромил охрану и освободил людей.

Нет точных данных о числе потерь наших бойцов, погибших за освобождение вырицкой земли. Официальные цифры разнятся. Предстоит огромная работа по выявлению неизвестных имен павших солдат и офицеров в январе 1944 года. Несколько братских захоронений находилось на территории Вырицкого поселкового Совета после войны. В 1954 году на привокзальной площади был создан единый мемориальный комплекс советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На мемориальных досках увековечены имена более 150 человек. По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронено 183 человека (154 – известных, 29 – неизвестных). Среди них – командир батальона 133-го полка капитан А.П. Курицын. Его именем названа одна из улиц поселка Вырица.

Андрей Бурлаков