Вырицкая школа искусств: как феникс – из пепла

Музыкальная школа в Вырице появилась в 1969 году и сначала располагалась в Доме культуры. Через пять лет исполком Вырицкого поселкового совета принял решение о передаче своего бывшего здания Детской музыкальной школе. Здание отремонтировали, благоустроили, построили котельную взамен печного отопления.

В 2000 году при музыкальной школе открыли студию хореографии, а с 2007-го в школе стали полноценно работать три отделения: изобразительного искусства, инструментального исполнительства и хореографическое. Музыкальная школа была реорганизована в школу искусств. Работали успешно. Школьный хореографический коллектив «Кристалл» стал лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Пражский звездопад 2010», вместе с юными музыкантами школы коллектив совершил гастрольные поездки во Францию, Италию, Венгрию.

…А в январе 2012 года, ночью, во время зимних каникул здание школы сгорело. Дотла. Вместе с музыкальными инструментами, сценическими костюмами и другим имуществом. Говорят, это был поджог, но виновных так и не нашли. И Вырицкую школу искусств хотели закрыть.

- Спасибо Елене Викторовне Любушкиной, возглавлявшей тогда гатчинскую администрацию: она прислушалась к мнению родителей учеников, педагогического коллектива, общественности поселка и не дала закрыть школу, – рассказывает директор Вырицкой ДШИ заслуженный работник культуры РСФСР Инна Валентиновна Комарова, возглавляющая школу с момента открытия в 1969 году. – Школу разместили в доме № 10 на Коммунальном проспекте. Вот такой он был, как на фотографии: одноэтажный деревенский дом, обшитый зеленой вагонкой, неотапливаемый, с земляными полами. И, естественно, без удобств. То есть совсем. Раньше здесь располагались цеха, рабочие в телогрейках работали на станках.

Две недели родители учеников и волонтеры, как могли, приводили здание в порядок: освободили от верстаков и хлама пустующие помещения, вставили стекла, своими силами изготовили и установили деревянные станки и зеркала в самой большой комнате для занятий хореографией, принесли мебель. Родители выпускников школы привезли четыре пианино. Поселковый совет выделил деньги на стройматериалы, и мы смогли купить и установить электрические конвекторы. С 15 января школа приступила к работе. А к 2013 году была готова проектная документация, выделены деньги, и летом был надстроен второй этаж, утеплены полы, устроены туалеты и бойлерная. Снаружи дом обшили сайдингом. Бывшая изба приобрела вполне современный вид.

В 2017-2018 годах был проведен второй этап реконструкции здания, в результате которого первоначальная учебная площадь увеличилась в три раза. В школе появился большой концертный зал на 130 мест, костюмерная, раздевалка и два прекрасно оборудованных репетиционных зала с зеркалами в пол и со станками для учащихся хореографического отделения. Еще один просторный класс с хорошим освещением – для занятий художников.

Вообще, Вырицкая ДШИ – пример того, как можно из деревенской развалюхи сделать удобное, функциональное здание для обучения детей на трех отделениях. Каждый квадратный метр использован рационально. Директор школы лично участвовала в разработке проекта и перемерила рулеткой все расстояния, чтобы соблюсти нормативы.

Сегодня в школе реализуются три восьмилетние образовательные программы: предпрофессиональная программа «Живопись» и две общеразвивающие программы – «Хореографическое искусство» и «Инструментальное исполнительство». Наиболее одаренные музыканты имеют возможность осваивать предпрофессиональные программы по индивидуальным планам.

Учебные классы школы хорошо оснащены. В классе гитары – четыре разных по размеру инструмента производства Испании и Чехии для детей разного возраста. В классе духовых – труба, флейта, кларнет, саксофоны. Во всех классах – пианино известных марок: «Михаил Глинка», «Ирмлер», «Каваи», в малом и большом залах – рояли.

Вырицкая школа искусств идет в ногу со временем. Во всех кабинетах для групповых занятий – интерактивные доски.

- Первая такая доска появилась в кабинете сольфеджио, – говорит Инна Валентиновна. – Благодаря этому уроки проходят увлекательно, интересно. Кстати, наши дети ежегодно показывают отличные результаты на конкурсах по музыкально-теоретическим дисциплинам. В декабре этого года заняли 1 место в международном дистанционном конкурсе по сольфеджио «Нота+». Вообще, все наши воспитанники: музыканты, хореографы и художники успешно участвуют в областных, региональных и международных конкурсах, причем не только ученики.

Вот и в этом учебном году в декабре Александра Яковлева стала победителем двух фортепианных конкурсов: Всероссийского конкурса «Маленький Моцарт» в Петербурге и Международного конкурса «Северное сияние» в Петрозаводске. Хореографический коллектив «Кристалл» под руководством Л. В. Шалаевой на Международном конкурсе искусства «Вековое наследие 2021» в Минске и в Международной ассамблее искусств «Северное ожерелье» в Петрозаводске стал лауреатом 2 степени.

Преподаватель класса гитары, композитор М.Ю. Магнитский завоевал Гран-при на Международном конкурсе учебных, методических и творческих работ, который проходил с 7-го по 15-е декабря. Л.В. Атаманенко стала лауреатом 2 степени Международной интернет-выставки «Свет и цвет» в номинации «преподаватели изобразительного искусства».

…Нельзя не заметить, что художники занимают в школе особое место, и места этого много. Выставка картин учеников начинается еще в вестибюле и дальше – по всем стенам первого и второго этажей. Картины разные и очень интересные. У Инны Валентиновны хранятся каталоги тематических выставок, на которых были представлены работы воспитанников школы. Конечно, две таких выставки были посвящены главным героям Вырицкой земли: писателю-фантасту И. Ефремову и старцу Серафиму Вырицкому. Есть каталог выставки о войне. В нем рядом с репродукциями работ – фотографии их авторов. С интересом смотрятся выставки на темы «Автопортрет в историческом костюме» (ребята выбирают персонаж и рисуют себя «в образе»), «Учебное копирование» (копии картин известных живописцев). В свободное время юные художники с удовольствием рисуют иллюстрации к сказкам детской писательницы Надежды Кузнецовой, и эти иллюстрированные книги изданы.

- У наших художников есть результаты, которыми школа вправе гордиться, – рассказывает Инна Валентиновна. – Это получение Анастасией Ивановой звания лауреата премии президента РФ в 2015 году, диплом лауреата 2 степени Всероссийского конкурса «Я рисую» Алексея Иванова, подписанный И.И. Глазуновым и С.Г. Москвитиным, дипломы лауреатов 1 и 2 степени, полученные в этом году Кириллом Коноховым и Ксенией Шалагиной на Всероссийском конкурсе детского художественного творчества «Князь Александр – полководец, политик, святой». Не могут не радовать поступления наших ребят в высшие и средние учебные заведения художественного профиля.

Далеко не все наши выпускники инструментального отделения идут по музыкальной стезе. Многие учатся, что называется, «для себя». С детской непосредственностью они так и заявляют: «Я выучусь и буду играть для своего удовольствия, а работать пойду в бизнес». Но это и не плохо! Главное, что за годы обучения у ребят разовьется хороший музыкальный вкус, они научатся слышать музыку и понимать прекрасное. И потом приведут к нам своих детей – пусть тоже «для общего развития». Очень приятно, когда наши взрослые выпускники нас помнят, здороваются на улице и отзываются с благодарностью. Значит, мы работаем не зря…

Андрей Соколов