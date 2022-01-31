Вырицкая школа искусств: как феникс – из пепла

Музыкальная школа в
Вырице появилась в 1969 году и сначала располагалась в Доме культуры. Через
пять лет исполком Вырицкого поселкового совета принял решение о передаче своего
бывшего здания Детской музыкальной школе. Здание отремонтировали,
благоустроили, построили котельную взамен печного отопления.
В 2000 году при
музыкальной школе открыли студию хореографии, а с 2007-го в школе стали
полноценно работать три отделения: изобразительного искусства,
инструментального исполнительства и хореографическое. Музыкальная школа была
реорганизована в школу искусств. Работали успешно. Школьный хореографический
коллектив «Кристалл» стал лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса
«Пражский звездопад 2010», вместе с юными музыкантами школы коллектив совершил
гастрольные поездки во Францию, Италию, Венгрию.
…А в январе 2012 года,
ночью, во время зимних каникул здание школы сгорело. Дотла. Вместе с
музыкальными инструментами, сценическими костюмами и другим имуществом.
Говорят, это был поджог, но виновных так и не нашли. И Вырицкую школу искусств
хотели закрыть.
- Спасибо Елене Викторовне
Любушкиной, возглавлявшей тогда гатчинскую администрацию: она прислушалась к
мнению родителей учеников, педагогического коллектива, общественности поселка и
не дала закрыть школу, – рассказывает директор Вырицкой ДШИ заслуженный
работник культуры РСФСР Инна Валентиновна Комарова, возглавляющая школу с
момента открытия в 1969 году. – Школу разместили в доме № 10 на Коммунальном
проспекте. Вот такой он был, как на фотографии: одноэтажный деревенский дом,
обшитый зеленой вагонкой, неотапливаемый, с земляными полами. И, естественно,
без удобств. То есть совсем. Раньше здесь располагались цеха, рабочие в
телогрейках работали на станках.
Две недели родители
учеников и волонтеры, как могли, приводили здание в порядок: освободили от
верстаков и хлама пустующие помещения, вставили стекла, своими силами
изготовили и установили деревянные станки и зеркала в самой большой комнате для
занятий хореографией, принесли мебель. Родители выпускников школы привезли
четыре пианино. Поселковый совет выделил деньги на стройматериалы, и мы смогли
купить и установить электрические конвекторы. С 15 января школа приступила к
работе. А к 2013 году была готова проектная документация, выделены деньги, и
летом был надстроен второй этаж, утеплены полы, устроены туалеты и бойлерная.
Снаружи дом обшили сайдингом. Бывшая изба приобрела вполне современный вид.
В 2017-2018 годах был
проведен второй этап реконструкции здания, в результате которого первоначальная
учебная площадь увеличилась в три раза. В школе появился большой концертный зал
на 130 мест, костюмерная, раздевалка и два прекрасно оборудованных
репетиционных зала с зеркалами в пол и со станками для учащихся
хореографического отделения. Еще один просторный класс с хорошим освещением –
для занятий художников.
Вообще, Вырицкая ДШИ – пример
того, как можно из деревенской развалюхи сделать удобное, функциональное здание
для обучения детей на трех отделениях. Каждый квадратный метр использован
рационально. Директор школы лично участвовала в разработке проекта и перемерила
рулеткой все расстояния, чтобы соблюсти нормативы.
Сегодня в школе
реализуются три восьмилетние образовательные программы: предпрофессиональная
программа «Живопись» и две общеразвивающие программы – «Хореографическое
искусство» и «Инструментальное исполнительство». Наиболее одаренные музыканты
имеют возможность осваивать предпрофессиональные программы по индивидуальным
планам.
Учебные классы школы
хорошо оснащены. В классе гитары – четыре разных по размеру инструмента
производства Испании и Чехии для детей разного возраста. В классе духовых –
труба, флейта, кларнет, саксофоны. Во
всех классах – пианино известных марок: «Михаил Глинка», «Ирмлер», «Каваи», в
малом и большом залах – рояли.
Вырицкая школа искусств
идет в ногу со временем. Во всех кабинетах для групповых занятий –
интерактивные доски.
- Первая такая доска
появилась в кабинете сольфеджио, – говорит Инна Валентиновна. – Благодаря этому
уроки проходят увлекательно, интересно. Кстати, наши дети ежегодно показывают
отличные результаты на конкурсах по музыкально-теоретическим дисциплинам. В
декабре этого года заняли 1 место в международном дистанционном конкурсе по
сольфеджио «Нота+». Вообще, все наши воспитанники: музыканты, хореографы и
художники успешно участвуют в областных, региональных и международных конкурсах,
причем не только ученики.
Вот и в этом учебном году
в декабре Александра Яковлева стала победителем двух фортепианных конкурсов:
Всероссийского конкурса «Маленький Моцарт» в Петербурге и Международного
конкурса «Северное сияние» в Петрозаводске. Хореографический коллектив
«Кристалл» под руководством Л. В. Шалаевой на Международном конкурсе искусства
«Вековое наследие 2021» в Минске и в Международной ассамблее искусств «Северное
ожерелье» в Петрозаводске стал лауреатом 2 степени.
Преподаватель класса гитары,
композитор М.Ю. Магнитский завоевал Гран-при на Международном конкурсе учебных,
методических и творческих работ, который проходил с 7-го по 15-е декабря. Л.В.
Атаманенко стала лауреатом 2 степени Международной интернет-выставки «Свет и
цвет» в номинации «преподаватели изобразительного искусства».
…Нельзя не заметить, что
художники занимают в школе особое место, и места этого много. Выставка картин
учеников начинается еще в вестибюле и дальше – по всем стенам первого и второго
этажей. Картины разные и очень интересные. У Инны Валентиновны хранятся
каталоги тематических выставок, на которых были представлены работы
воспитанников школы. Конечно, две таких выставки были посвящены главным героям
Вырицкой земли: писателю-фантасту И. Ефремову и старцу Серафиму Вырицкому. Есть
каталог выставки о войне. В нем рядом с репродукциями работ – фотографии их
авторов. С интересом смотрятся выставки на темы «Автопортрет в историческом
костюме» (ребята выбирают персонаж и рисуют себя «в образе»), «Учебное
копирование» (копии картин известных живописцев). В свободное время юные
художники с удовольствием рисуют иллюстрации к сказкам детской писательницы
Надежды Кузнецовой, и эти иллюстрированные книги изданы.
- У наших художников есть
результаты, которыми школа вправе гордиться, – рассказывает Инна
Валентиновна. – Это получение Анастасией
Ивановой звания лауреата премии президента РФ в 2015 году, диплом лауреата 2
степени Всероссийского конкурса «Я рисую» Алексея Иванова, подписанный И.И.
Глазуновым и С.Г. Москвитиным, дипломы лауреатов 1 и 2 степени, полученные в
этом году Кириллом Коноховым и Ксенией Шалагиной на Всероссийском конкурсе
детского художественного творчества «Князь Александр – полководец, политик,
святой». Не могут не радовать поступления наших ребят в высшие и средние
учебные заведения художественного профиля.
Далеко не все наши
выпускники инструментального отделения идут по музыкальной стезе. Многие
учатся, что называется, «для себя». С детской непосредственностью они так и
заявляют: «Я выучусь и буду играть для своего удовольствия, а работать пойду в
бизнес». Но это и не плохо! Главное, что за годы обучения у ребят разовьется
хороший музыкальный вкус, они научатся слышать музыку и понимать прекрасное. И
потом приведут к нам своих детей – пусть тоже «для общего развития». Очень
приятно, когда наши взрослые выпускники нас помнят, здороваются на улице и
отзываются с благодарностью. Значит, мы работаем не зря…
Андрей Соколов