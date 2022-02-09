Задачи рекламных агентств в условиях растущего рынка

Судя по этим цифрам, рекламный рынок растет даже в условиях пандемии, когда на территории страны были введены жесткие ограничения. После преодоления докризисного уровня этот сегмент продолжил рост и продемонстрировал невиданные ранее показатели. Поэтому сегодня любое рекламное агентство должно взять курс на расширение своей деятельности, привлечение новой клиентуры и увеличении средств распространения рекламной продукции.

Средства распространения

Сегодня наряду с традиционными СМИ товары и услуги активно рекламируются и через разнообразные интернет-ресурсы. Новые технологии уже давно освоены представителями рекламной индустрии и успешно используются при организации разнообразных кампаний. Товары и сервисы продвигаются сегодня через следующие каналы:

- телевидение;

- печатные издания;

- радиоканалы;

- Интернет.

В каждом из перечисленных средств распространения наблюдается бурный рост рекламы даже в тяжелый пандемический период. Но прошлогодние данные роста оказались по-настоящему рекордными за всю историю отечественной рекламной индустрии.

Повышение расценок

Такая волна креатива не обошла стороной рекламные агентства, которые начали приспосабливаться к новым реалиям и условиям рынка. Большинство из них пошло на повышение расценок, стараясь не отставать от общего роста в индустрии. Экспертам АКАР удалось рассчитать средний тариф обслуживания рекламщиков по стране за прошлогодний период, который варьируется в диапазоне 1.2-1.5 млн рублей. Такие цифры показывают 10-процентный рост цен в рекламных агентствах. Что же касается лидеров рынка, они повысили тарифы примерно на 15-20 процентов.

Подобное явление объясняют еще и дефицитом квалифицированных кадров, которых на трудовом рынке всегда не хватало. Не менее важным эксперты считают и общую ситуацию в экономике. Рост инфляции и подорожание товаров и услуг вынуждают рекламные агентства пересмотреть свои тарифные планы и поднять расценки, полагают специалисты. В наступившем году этот процесс, по всей видимости, продолжится. Причиной тому является падение курса национальной валюты, которое наблюдается последние недели и месяцы. Так что рекламодателям и в новом году придется выделять солидные суммы на креативные рекламные кампании, чтобы не отставать от конкурентов.