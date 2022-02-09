Задачи рекламных агентств в условиях растущего рынка

Судя по этим цифрам,
рекламный рынок растет даже в условиях пандемии, когда на территории страны
были введены жесткие ограничения. После преодоления докризисного уровня этот
сегмент продолжил рост и продемонстрировал невиданные ранее показатели. Поэтому
сегодня любое рекламное агентство должно взять курс на
расширение своей деятельности, привлечение новой клиентуры и увеличении средств
распространения рекламной продукции.
Средства распространения
Сегодня наряду с
традиционными СМИ товары и услуги активно рекламируются и через разнообразные
интернет-ресурсы. Новые технологии уже давно освоены представителями рекламной
индустрии и успешно используются при организации разнообразных кампаний. Товары
и сервисы продвигаются сегодня через следующие каналы:
- телевидение;
- печатные издания;
- радиоканалы;
- Интернет.
В каждом из
перечисленных средств распространения наблюдается бурный рост рекламы даже в
тяжелый пандемический период. Но прошлогодние данные роста оказались
по-настоящему рекордными за всю историю отечественной рекламной индустрии.
Повышение расценок
Такая волна креатива
не обошла стороной рекламные агентства, которые начали приспосабливаться к
новым реалиям и условиям рынка. Большинство из них пошло на повышение расценок,
стараясь не отставать от общего роста в индустрии. Экспертам АКАР удалось
рассчитать средний тариф обслуживания рекламщиков по стране за прошлогодний
период, который варьируется в диапазоне 1.2-1.5 млн рублей. Такие цифры
показывают 10-процентный рост цен в рекламных агентствах. Что же касается
лидеров рынка, они повысили тарифы примерно на 15-20 процентов.
Подобное явление
объясняют еще и дефицитом квалифицированных кадров, которых на трудовом рынке
всегда не хватало. Не менее важным эксперты считают и общую ситуацию в
экономике. Рост инфляции и подорожание товаров и услуг вынуждают рекламные
агентства пересмотреть свои тарифные планы и поднять расценки, полагают
специалисты. В наступившем году этот процесс, по всей видимости, продолжится.
Причиной тому является падение курса национальной валюты, которое наблюдается
последние недели и месяцы. Так что рекламодателям и в новом году придется
выделять солидные суммы на креативные рекламные кампании, чтобы не отставать от
конкурентов.