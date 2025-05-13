Памяти 120-й стрелковой

Общественное пространство, объединившее несколько дворов и сквер на ул. 120-й Гатчинской дивизии, благоустроено в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Эта территория стала победителем Всероссийского онлайн голосования в 2023 году.

Улица 120-й дивизии уже полвека носит это имя. В 1974 году было принято решение: «…В связи с 30-летием освобождения г. Гатчины от немецко-фашистских захватчиков и в целях увековечивания подвигов бойцов 120-й стрелковой Краснознамённой Гатчинской дивизии, исполком Гатчинского горсовета депутатов трудящихся решил переименовать в г. Гатчине Сализское шоссе в ул. 120-й Гатчинской дивизии (от ул. Рысева до Корпиковского шоссе)».

Теперь, на первый взгляд, это просто чистый и аккуратный уголок на окраине города: свежий газон, деревья, скамеечки, урны, светильники и дорожки. Но тот, кто помнит, что было в этом месте до благоустройства, сможет по достоинству оценить масштаб обновления.

В торжественном открытии пространства приняли участие глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, депутаты Гатчинского округа, творческие коллективы и, конечно, жители микрорайона Мариенбург. Именно они были удостоены почетного права перерезать символическую красную ленту.

Людмила Нещадим поблагодарила жителей микрорайона за твердую историческую позицию. Особые слова благодарности она выразила председателю совета ветеранов микрорайона Мариенбург Ларисе Царьковой и группе активистов, для которых «микрорайон стал началом начал, которым они дорожат, ценят и делают все для его сохранения и придания новых смыслов».

Глава окружной администрации передала слова благодарности подрядчикам за реализацию непростого проекта, но подчеркнула, что, осмотрев объект, пришла к выводу, что «здесь еще есть, над чем поработать».

- Придет сезон – подрядчики все подделают, - сообщила жителям Людмила Нещадим. – И, я уверена, это не единственная общественная территория, которая будет благоустроена в микрорайоне. Многие улицы сейчас требуют дальнейшего благоустройства. Мы не оставляем их без внимания и последовательно, планово создаем максимально комфортные условия. Мариенбург - удивительное сочетание многовековой истории, истории советских времен и новых традиций XXI века. Здесь нет возможности для масштабного расширения, но мы можем и должны сохранить все ценное, обустроить территорию, добавить новые объекты социальной инфраструктуры. Это наша общая задача, и я благодарю всех депутатов и неравнодушных жителей за энтузиазм, ежедневную работу и заботу. Вместе мы шаг за шагом делаем наш дом уютнее.

- Такого значимого события в нашем микрорайоне не было очень давно. И самое главное в нем - участие молодежи, - отметила Лариса Царькова и рассказала о том, как сбываются мечты.

Именно актив ветеранов смог направить в конструктивное русло многочисленные жалобы жителей на отсутствие благоустройства. Ветераны занялись организацией детских и студенческих конкурсов дизайн-проектов благоустройства микрорайона. Их инициативу поддержали депутаты. После презентации проекты в электронном виде были переданы в администрацию. Наличие оформленных современных и актуальных идей, за которые готовы голосовать жители микрорайона, послужило триггером к созданию общественного пространства.

В день открытия больше всего вопросов у участников церемонии вызвала центральная композиция сквера. Люди хотели знать, что обозначают 15 металлических столбов с пятиконечными звездами. Ведь несмотря на то, что работы на объекте были завершены в конце прошлого года, никаких стендов, QR-кодов или иных форм информирования населения пока нет.

Замысел проектировщиков пояснила Лариса Царькова. Девятнадцати соединениям и частям, отличившимся в боях с фашистскими захватчиками за освобождение Гатчины, было присвоено наименование «Гатчинская», в их числе 120-я Гатчинская дивизия, в состав которой входило 15 подразделений. Современное пространство изначально было задумано, как «Дорога памяти», поэтому 15 столбов символизируют 15 различных подразделений 120-й дивизии, каждое из которых внесло свой вклад в победу.

Мнение Ларисы Царьковой о том, что общественное пространство нужно доделать, разместив информацию об освободителях Гатчины, разделяют и почетные гости, и гатчинские депутаты, присутствовавшие на открытии – Галина Паламарчук, Любовь Волкова, Светлана Терентьева.

- На достигнутом никак нельзя останавливаться, – поддержал гатчинцев Сергей Перминов.

В завершение торжественного события Театр юного зрителя показал спектакль «Победная Гатчина».

Татьяна Можаева