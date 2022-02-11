Дорога жизни — в детских рисунках

20 картин, представленных
в здании верхней палаты парламента, — это итог всероссийского детского
конкурса, объявленного Советом Федерации в ноябре прошлого года, на который 32
региона прислали около 400 детских работ.
«Важно вовлекать детей и
молодежь в творческие проекты, направленные на сохранение памяти о Великой
Отечественной войне», — сказала Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко, посетившая открытие выставки.
Рисунки сопровождаются аудиорассказами детей о
том, какие семейные истории и произведения о Великой Отечественной войне
вдохновили их на создание картины. Истории можно услышать, перейдя по ссылке по
QR-коду на каждом рисунке.
«Многое делается для
того, чтобы подвиг защитников Ленинграда не был забыт и его свет никогда не
погас. Важно, чтобы с детского возраста ребята задумывались над тем, что такое
война, какой ценой Красная Армия победила фашизм», — подчеркнула Валентина
Матвиенко.
Однако и другие памятные
исторические даты Великой Отечественной войны нужно помнить. «Это наш
патриотический долг – сделать все, чтобы никто не мог переписать историю,
принизить роль народов Советского Союза, которые обеспечили победу над
фашизмом», — добавила она.
Председатель Совета
Федерации также призвала продолжить проведение конкурса, в этот раз посвятив
его 80-летию прорыва блокады Ленинграда и тем героям, которые спасали и
обороняли город.
Отметим, что инициатива
проведения конкурса детского рисунка, посвящённого 80-летию Дороги жизни,
принадлежит первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре Дмитрию Василенко, который представляет в Сенате
Ленинградскую область.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области