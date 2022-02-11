Дорога жизни — в детских рисунках

20 картин, представленных в здании верхней палаты парламента, — это итог всероссийского детского конкурса, объявленного Советом Федерации в ноябре прошлого года, на который 32 региона прислали около 400 детских работ.

«Важно вовлекать детей и молодежь в творческие проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне», — сказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая открытие выставки.

Рисунки сопровождаются аудиорассказами детей о том, какие семейные истории и произведения о Великой Отечественной войне вдохновили их на создание картины. Истории можно услышать, перейдя по ссылке по QR-коду на каждом рисунке.

«Многое делается для того, чтобы подвиг защитников Ленинграда не был забыт и его свет никогда не погас. Важно, чтобы с детского возраста ребята задумывались над тем, что такое война, какой ценой Красная Армия победила фашизм», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Однако и другие памятные исторические даты Великой Отечественной войны нужно помнить. «Это наш патриотический долг – сделать все, чтобы никто не мог переписать историю, принизить роль народов Советского Союза, которые обеспечили победу над фашизмом», — добавила она.

Председатель Совета Федерации также призвала продолжить проведение конкурса, в этот раз посвятив его 80-летию прорыва блокады Ленинграда и тем героям, которые спасали и обороняли город.

Отметим, что инициатива проведения конкурса детского рисунка, посвящённого 80-летию Дороги жизни, принадлежит первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрию Василенко, который представляет в Сенате Ленинградскую область.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области