Внимание: конкурс на лучшую книжную закладку!

Закладки с давних времён охраняют внешний вид книжных томов. Книги считались большой ценностью, и люди относились к ним крайне бережно. Книжная закладка помогала лучше сохранить дорогое и ценное издание. Уже тогда закладки отличались оригинальностью форм.

Сегодня, несмотря на распространение электронных книг и подобных им устройств, где закладка становится просто функцией в программе, востребованными остаются и бумажные книги, а вместе с ними и закладки, которые можно сделать своими руками.

Гатчинская детская библиотека объявляет творческий конкурс «Где закладка, там читай!» для детей от 5 до 12 лет!

Придумайте и смастерите книжную закладку. В работе приветствуется оригинальность и обращение к литературным персонажам.

Готовые книжные закладки можно приносить в детскую библиотеку или присылать фотографию работы на электронный адрес biblioteka-konkurs@mail.ru с пометкой «закладка».

Закладки, присланные в электронном варианте или принесенные в библиотеку, будут оцениваться в разных номинациях. Все участники получат сертификат, победители — дипломы.

Работы принимаются с 5 по 25 февраля. Подведение итогов - в начале марта 2022 года.

Адрес гатчинской детской библиотеки: ул. Хохлова, д. 16.