Внимание: конкурс на лучшую книжную закладку!

Закладки с давних времён охраняют внешний вид
книжных томов. Книги считались большой ценностью, и люди относились к ним
крайне бережно. Книжная закладка помогала лучше сохранить дорогое и ценное
издание. Уже тогда закладки отличались оригинальностью форм.
Сегодня, несмотря на распространение электронных
книг и подобных им устройств, где закладка становится просто функцией в
программе, востребованными остаются и бумажные книги, а вместе с ними и
закладки, которые можно сделать своими руками.
Гатчинская детская библиотека объявляет творческий
конкурс «Где закладка, там читай!» для детей от 5 до 12 лет!
Придумайте и смастерите книжную закладку. В работе
приветствуется оригинальность и обращение к литературным персонажам.
Готовые книжные закладки можно приносить в детскую
библиотеку или присылать фотографию работы на электронный адрес biblioteka-konkurs@mail.ru с пометкой «закладка».
Закладки, присланные в электронном варианте или
принесенные в библиотеку, будут оцениваться в разных номинациях. Все участники
получат сертификат, победители — дипломы.
Работы принимаются с 5 по 25 февраля. Подведение
итогов - в начале марта 2022 года.
Адрес гатчинской детской библиотеки: ул. Хохлова, д.
16.