«Лига начала свою деятельность круглым столом, где обсуждались спортивные потребности и запросы предприятий Ленинградской области. После чего их сотрудники смогли принять участие в первом корпоративном фестивале по баскетболу в формате 3х3. На данный момент определены основные виды спорта для членов Лиги: баскетбол, волейбол, лыжи, самбо, футбол, шахматы, биатлон, сноуборд», — прокомментировал координатор федерального проекта Партии «Единая Россия» - «Детский спорт», председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

На 2025 год запланированы следующие спортивные мероприятия: в мае - первый этап чемпионата по футболу. В июне и августе - этапы фестиваля по корпоративному биатлону, в июле - фестиваль корпоративного пляжного волейбола, осенью - турнир по шахматам, зимой - зимний этап по корпоративному биатлону.

Ленинградская область - территория здорового образа жизни. Вячеслав Комаров отметил, что на сегодняшний день есть цель - воспитание здорового и сильного поколения. Ключевую роль в формировании у детей любви к активному образу жизни играет окружение и семья. Именно они становятся теми основными опорами, которые вдохновляют на участие в спортивных мероприятиях, прогулках на свежем воздухе и занятиях различными видами спорта.