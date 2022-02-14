«Делиться радостью - наша работа»

Уже больше двух лет мы все живём в ковидной реальности, количество стресса от этого не уменьшается, а только растёт. Особенно болезненно переживают введённые ограничения те, кто находится на госпитализации или дома - в изоляции.

Снизить уровень тревожности призваны специалисты, чей труд уже оценён мировой практикой - медицинские клоуны. И до пандемии, и во время карантина профессиональные медицинские клоуны АНО «ЛенЗдравКлоун» продолжают работать системно и регулярно, навещая пациентов онлайн и офлайн.

С началом пандемии короновируса команда клоунов получила большой запрос на психо-эмоциональную поддержку от подопечных семей и медицинских учреждений. Удалось придумать бесконтактный формат работы и, при поддержке Фонда президентских грантов, был реализован проект онлайн трансляций для тяжелобольных детей.

Медицинские клоуны продолжают свои онлайн выходы до сих пор, помогая детям не терять навыков познания мира через игру. Общаясь с клоунами через экран телефона, ребята с особенностями развития, рассказывают о своих новостях, фантазируют и мечтают, а самое главное - учатся слушать и понимать других.

Работа сотрудников "ЛенЗдравКлоуна" вышла за пределы Санкт-Петербурга, в котором организация появилась 10 лет назад, в 2012 году. А в декабре прошлого года медицинских клоунов пригласила к сотрудничеству одна из столичных клиник. "Результат превзошёл все ожидания" - сказал Евгений Ледин, онколог отделения химиотерапии в "Медси" во 2-ом Боткинском проезде, который стал инициатором того, чтобы клоуны регулярно приходили ко взрослым пациентам. Общение и эмоциональная поддержка нужна не только детям.

«Приятно и ответственно осознавать, что мы делаем то, чего до этого ещё не было в нашей стране. Оказалось, онкопациентам, которые уже давно выросли, тоже есть о чём побеседовать с клоуном! И это большое счастье - напоминать людям о том, что жизнь продолжается и даже в больнице есть место для радости» - рассказала Лерика Пивненко-Лукина, медицинский клоун по имени Тик-Так, из Москвы.

Не просто найти правильные слова, которые помогут улыбнуться, пересилив боль. Профессиональные клоуны это умеют, но для того, чтобы стать хорошим терапевтическим специалистом, одного желания мало. Надо пройти обучение в "Школе медицинских клоунов". Благодаря друзьям, партнёрам и спонсорам у «ЛенЗдравКлоуна» появилась возможность организовать и провести региональную «Школы медицинских клоунов» в Ростовской области и Краснодарском крае.

«Для нас приятной неожиданностью стало то, что ребята, которых мы обучаем, не пошли по шаблону, что клоун - это рыжий парик, яркий грим, огромные ботинки. Мы предложили каждому найти своего клоуна, который будет выглядеть естественно и органично. Именно с такими клоунами, на которых приятно смотреть, люди в больницах охотнее идут на контакт!» - говорит Екатерина Хлебникова, клоун Шпулька, из Санкт-Петербурга.

Уже весной 2022 года выпускники "Школы клоунов" пройдут стажировку в больницах Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону под руководством более опытных коллег, а затем начнут самостоятельно и регулярно посещать пациентов, приходя раз в неделю.

У «ЛенЗдравКлоуна» большие планы на будущее. Команда проекта планирует продолжать проведение обучающих программ для своих коллег из разных регионов, чтобы профессиональных медицинских клоунов становилось всё больше, а значит тревожности во время лечения будет меньше.

«Какие ассоциации возникают при слове больница? Белые стены, очереди, грусть, страх, боль, клоуны… Да! Именно! Мы хотим изменить стереотипы, гуманизировать систему здравоохранения, снизить тревожные состояния у пациентов и поэтому развиваем новую профессию. Наша задача - интегрировать медицинских клоунов в систему здравоохранения России» - прокомментировала директор и учредитель организации, Надежда Лауниц.

Если Вы хотите поддержать проект - переходите на официальный сайт организации https://www.lenzdravclown.ru/support или на краудфандинговую платформу "Планета" https://planeta.ru/campaigns/170779

Все вопросы и предложения можно отправлять на почту - info@lenzdravclown.ru

#ЛенЗдравКлоун - мы не просто развлекаем, а здравоохранение развиваем. Системно, регулярно, эффективно : )