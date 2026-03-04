Ленобласть повышает дисциплину на строительстве соцобъектов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил строительному блоку оформить регламент, который позволит усилить дисциплину при строительстве соцобъектов.
Нововведения затронут передачу полномочий единому заказчику при строительстве объектов дороже 100 миллионов рублей, а также порядок расторжения отношений и выдачи авансов.
«Повышаем дисциплину на строительстве соцобъектов. Совещание по контролю за строительством объектов госпрограммы провел с использованием дашборда: по каждой стройке в режиме онлайн выведена не только вся «подноготная», но и видео текущих работ.
Поручил строительному блоку оформить регламентом следующие решения:
— при доле софинансирования из областного бюджета более 50% и стоимости объекта свыше 100 млн рублей заказчиком строительства будут выступать не районы и не поселения, а региональное управление капстроительства;
— при отклонении от графика строительных работ более, чем на 6 месяцев, предусматриваем расторжение контрактов;
— ужесточить требования к банковской гарантии при предоставлении подрядчику аванса. Нарушили регламент - дальше с вами работать не будем. Ничего личного. Но школы, садики, дома культуры и амбулатории ждут люди», — подчеркнул Александр Дрозденко.