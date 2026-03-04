Ленобласть повышает дисциплину на строительстве соцобъектов

Нововведения затронут передачу полномочий единому заказчику при строительстве объектов дороже 100 миллионов рублей, а также порядок расторжения отношений и выдачи авансов.

«Повышаем дисциплину на строительстве соцобъектов. Совещание по контролю за строительством объектов госпрограммы провел с использованием дашборда: по каждой стройке в режиме онлайн выведена не только вся «подноготная», но и видео текущих работ.

Поручил строительному блоку оформить регламентом следующие решения:

— при доле софинансирования из областного бюджета более 50% и стоимости объекта свыше 100 млн рублей заказчиком строительства будут выступать не районы и не поселения, а региональное управление капстроительства;

— при отклонении от графика строительных работ более, чем на 6 месяцев, предусматриваем расторжение контрактов;

— ужесточить требования к банковской гарантии при предоставлении подрядчику аванса. Нарушили регламент - дальше с вами работать не будем. Ничего личного. Но школы, садики, дома культуры и амбулатории ждут люди», — подчеркнул Александр Дрозденко.