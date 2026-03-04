Обитель восстанавливается на глазах

Правительство Ленинградской области помогает епархии достойно подготовиться к юбилейной дате одной из старейших обителей Ленобласти.

Каменные стены взамен деревянных новгородские мастера сложили в Старой Ладоге на берегу Волхова 910 лет назад.

«Для региона монастырь — важный объект для привлечения туристов, развития потенциала Старой Ладоги как центра культуры. В окрестностях поселения уже оборудована экотропа в Абрамовщину, к источнику, связанному с именем настоятельницы монастыря игуменьи Евпраксии», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Также на контроле — вопросы межведомственного взаимодействия: ряд строительных работ, подведение инженерной инфраструктуры, благоустройство прилегающей территории, организация просветительских и культурных мероприятий. В прошлом году в Староладожском Свято-Успенском девичьем монастыре заработала обновленная трапезная, оборудована подсветка храмов. Газификацию и прокладку водоотведения специалисты не будут останавливать на время празднования.