«Ленинградская Лига – 2026»

Дистанций было несколько: 50 м вольным стилем, 50 м на спине и командная эстафета 4х50 м вольным стилем. Их преодолели в том числе и воспитанники спортивных школ Гатчинского округа. Особенно ярко гатчинские пловцы проявили себя в эстафетном плавании, где командная работа и слаженность принесли заслуженные награды.

Одной из самых многочисленных была команда Гатчинской спортивной школы № 2. В эстафетном плавании первое место завоевали команда мальчиков 2016 г.р. (состав – Демид Мальков, Сергей Истомин, Степан Базжин, Всеволод Брянцев) и команда девочек 2015 г.р. (состав – Екатерина Челнокова, Алёна Полоцкая, Анна Полякова, Радомила Сергеева). Второе место заняла команда мальчиков 2017 г.р. (состав – Даниил Исаков, Даниил Сленпцов, Андрей Трынкин, Александр Михайлов). Третье место – у команды девочек 2016 г.р. (состав – Ева Паращишина, Василиса Абрамова, Мария Соловьева, Ксения Куликова) и у команды мальчиков 2015 г.р. (состав – Никита Киселев, Андрей Брысковский, Владимир Кардашевский, Роман Савельев).

В личном первенстве Радомила Сергеева завоевала третье место на дистанции 50 м вольным стилем.

Не единожды поднимались на пьедестал воспитанники спортивной школы «Юность». Среди девочек 10 лет Дарья Куприянова дважды стала победительницей - на дистанции 50 м вольным стилем и 50 м на спине. И на обоих стартах она установили новые рекорды «Ленинградской Лиги»! Среди девочек 11 лет на дистанциях 50 м вольным стилем и 50 м на спине первое место завоевала Полина Митина.

В группе мальчиков 10 лет у Алексея Загвоздкина – второе место (50 м вольным стилем) и первое место (50 м на спине). В группе мальчиков 11 лет третье место завоевал Елисей Тихомиров (50 м вольным стилем).

Девочки 10 лет завоевали первое место в эстафетном плавании (состав – Ксения Беседина, Анастасия Егорова, Ева Пыжова, Дарья Куприянова). Вторыми в эстафете стали девочки 11 лет (состав – Александра Богомолова, Вероника Смолина, Софья Итальянцева, Полина Митина) и девочки 9 лет также стала второй (состав – Анастасия Гамоцкая, Виктория Мютте, Мелания Кудрина, Екатерина Шелкунова).

Два вторых места в эстафетном плавании и у мальчиков: команды 10 лет (состав – Дмитрий Загвоздкин, Никита Соловьев, Иван Васильев, Алексей Загвоздкин) и команды 11 лет (состав – Иван Белоцерковец, Петр Блазына, Михаил Тарасов, Елисей Тихомиров).

Поздравляем победителей и призеров! Второй этап соревнований «Ленинградская Лига – 2026» состоится в мае.