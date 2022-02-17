15 минут в день на заботу о женском здоровье

Многим трудно выделить время на походы в спортзал или бассейн, но мы хотим рассказать о практике, которой можно заниматься в любом удобном месте. Для этого даже не всегда требуется специальный инвентарь. Речь пойдет о йоге. Достаточно купить спортивный коврик, и вы готовы осваивать асаны.

Для тех, кто не любит тяжелые и невыносимые нагрузки, ограничен во времени или просто не готов тратиться на оборудование, йога – прекрасный вид занятий. Его любят называть «спортом для ленивых» и не потому, что ничего не нужно делать. Йога – это плавное расслабление и укрепление всего организма, в том числе нервной системы, без изнурительных тренировок.

Сейчас множество видеоуроков можно найти в интернете или просто скачать приложение на телефон. Достаточно ежедневно уделять занятиям от 15 до 60 минут. Разнообразие асан на растяжение или укрепление дает возможность выполнять их сидя на рабочем месте, дома или на улице. Также легко подобрать индивидуальный комплекс, исходя из проблем со здоровьем, возраста и любых других параметров.

Но если вы не можете самостоятельно разобраться и необходима помощь специалиста, то всегда можно сходить в студию йоги, где инструктор подберет занятия, учитывая ваши пожелания. Уютная спокойная атмосфера и окружение единомышленников только прибавят позитивного настроя и подарят новых друзей.

В центре Гатчины уже несколько лет успешно работает студия йоги, где открыто несколько направлений. При таком выборе каждая женщина найдет подходящие занятия. Подробнее о пользе йоги нам рассказала основатель студии «Your Aura» и преподаватель растяжки на ковриках и гамаках Алина Воробьева.

- Алина, знаю, что у вас работает несколько направлений. Расскажите подробнее, пожалуйста. И какое чаще всего выбирают гости студии?

- Да, в нашей студии пять направлений: для детей, для беременных, на ковриках, в гамаках и йога с поющими тибетскими чашами. Чаще всего выбирают именно аэройогу (с использованием гамака).

- А что это за йога с тибетскими чашами. Что-то необычное и новенькое?

- Наш инструктор Мария создала авторскую методику, где встречаются даосская йога, инь йога и медитация с поющими чашами. В этой практике – длительная фиксация асан на вытяжение или расслабление, во время которых Мария работает звуком с вашими телесными ощущениями, энергией и блоками. В то время, как асаны целительно работают с вашим телом, звук воздействует на нервную систему и глубоко успокаивает.

- Почему самой популярной стала йога в гамаках, а не привычная всем на ковриках?

- Выбирают йогу в гамаках, потому что это интересно, весело, эффективно и необычно. Визитная карточка аэройоги – перевёрнутые асаны, которые можно попробовать только на этом направлении.

- Как обычно проходят занятия?

- От начала и до конца занятия проходят с гамаком. В начале идет разминка, далее основная часть – практика асаны и в конце всех ожидает позиция «шавасана». Это поза расслабления в гамаке.

- Есть возрастные ограничения?

- У нас занимаются люди до 60 лет. Но ограничений по возрасту нет. Все зависит от самочувствия и желания.

- Вы сказали, что есть йога в гамаках для детей. Интересное направление, а с какого возраста девочкам можно заниматься?

- На детскую аэройогу приходят девочки от 5 до 11 лет. Если ребенку уже есть 12 лет, то смело можно идти во взрослую группу.

- При каких заболеваниях йога станет подходящим и полезным занятием?

- Чаще всего на йогу приходят женщины с проблемами позвоночника. Как правило, это грыжи и протрузии. И с проблемами репродуктивной системы. Если вы у себя обнаружили данные заболевания, то обязательно приходите на йогу.

- Можете подробнее рассказать, как йога влияет на здоровье? Почему Вы рекомендуете женщинам именно данный вид спорта? Йога – это же спорт?

- Да, йога является спортом, основой которого являются асаны. Абсолютно каждой девушке, женщине я советую хотя бы раз посетить занятия йогой. После этого послушать состояние своего организма. Йога запускает процесс омоложения, оздоравливает суставы и укрепляет мышцы. Также гармонизирует общее состояние.

Подросткам йога помогает нормализовать менструальный цикл, стабилизировать эмоциональное состояние. В юном возрасте гормоны бурлят, а практика йоги способствует спокойствию и гармонии.

И, наоборот, зрелым женщинам, практикующим йогу, комфортнее пережить период менопаузы. Также всем йога поддерживает здоровье, стройность фигуры, укрепляет мышечный корсет и увеличивает подвижность суставов. И, конечно же, поднимает настроение и избавляет от напряжения.

Конечно, йога – не панацея от всех болезней. Только при комплексном и регулярном подходе можно ощутить положительный эффект. При хронических заболеваниях необходима рекомендация лечащего врача.

Самое главное – заботиться о здоровье должна каждая женщина. В вечных делах очень легко прийти к выгоранию и усталости, а восполнять ресурсы организма придется долго и трудно. Семье нужна здоровая и счастливая мама и жена, а в трудовом коллективе важно быть ценным и продуктивным работником. Поэтому не забывайте о себе и о своем здоровье. Выбирайте то, что приносит не только пользу, но и удовольствие. Будет это йога, бег или плавание – совершенно не имеет значения. Будьте здоровы!

Виктория Ляпочкина

Занятия йогой - это:

• Крепкий сон. Расслабляющие позы и медитации помогут успокоиться.

• Улучшение настроения и избавление от стресса. Упражнения благоприятно влияют на работу мозга и сосудов, устраняют зажимы и напряжения в мышцах, организм насыщается кислородом, пропадает усталость.

• Здоровая спина и ровная осанка. Специальный комплекс растянет позвоночник, снимет боль и укрепит мышцы спины. При регулярных занятиях заметно выравнивается осанка.

• Красивая и гибкая фигура. Даже при выполнении всех упражнений, лежа на коврике, йога избавит от лишних сантиметров, подтянет и улучшит состояние кожи и сделает тело гибким и пластичным.

• Улучшение репродуктивной системы. Некоторые асаны направлены на решение женских проблем. Увеличивается кровообращение в малом тазе, тем самым нормализуя цикл и устраняя менструальные боли. Повышается либидо и стабилизируется гормональный фон.

• Укрепление сердечных мышц, сосудов и легких. При выполнении упражнений, организм учиться правильно и глубоко дышать, насыщая кислородом каждую клеточку.

• Общее укрепление иммунитета.

Как и в любом виде спорта, у йоги также есть перечень противопоказаний:

• смещение позвоночных дисков, протрузии или грыжи в фазе обострения;

• повышенная ломкость кровеносных сосудов;

• черепно-мозговая травма, ушибы, растяжения;

• повышенное внутричерепное давление;

• психические заболевания (эпилепсия и т.д.);

• заболевания суставов;

• температура, простудные заболевания, любые недомогания;

• хронические заболевания в стадии обострения.