Наследие Петра I в Ленинградской области

Царь-плотник на реках Сясь и Свирь

Что нужно для реванша

«...хорошо на Азовском море, хорошо на Белом, но не равняться им с морем Балтийским – широкой дорогой к дивным городам и богатым странам. Здесь сердце бьётся по-особенному, и у мыслей распахиваются крылья, и сил прибавляется вдвое», – такие мысли предполагает у молодого русского царя Алексей Толстой, автор книги «Пётр Первый», по сей день пребывающей в списке отечественных бестселлеров.

...Но дело вовсе не в том, что молодому царю нравился свежий балтийский ветер. Он хочет пересмотра договора о Столбовском мире. Как мы знаем ещё из школьных учебников истории, Россия и Швеция воевали на протяжении многих веков, и границы между государствами постоянно менялись. Одним из самых тяжелых послевоенных итогов был Столбовский мир 1617 года. (От названия деревни Столбово. Сегодня это территория Волховского района Ленинградской области, неподалеку от города Тихвина). По итогам Столбовского мира, Швеция возвращала России захваченные новгородские земли, города Ладогу, Гдов, Старую Руссу, Порхов и Сумерскую волость. А Россия признавала переход к Швеции городов-крепостей Ивангорода, Яма, Орешка, Копорья, Корелы. Таким образом, Россия потеряла выход к Балтийскому морю и ряд северо-западных земель, а Швеция усилилась за счет приобретения нескольких важных крепостей.

Россия не теряла надежд на возвращение утраченных земель, и в 1656-1658 годах отец Петра I, царь Алексей Михайлович, предпринял попытку добиться выхода к Балтийскому морю, правда, неудачную.

Так что доступ к берегам Балтийского моря был возможен только при нейтрализации шведского флота, который господствовал и на Ладожском озере. Пётр Первый понимал, что ему нужны не только военно-транспортные суда, но и боевые корабли.

В 1700 году Пётр I планирует создать на Балтике свой флот и вернуть оба берега Невы с окрестными землями, в том числе и Водскую пятину.

Как мы знаем, Пётр Алексеевич был прекрасным стратегом и умел быстро переходить от планирования к реальным действиям. В августе 1700 года он объявляет войну Швеции – ту, что получила название Северной. В этом же году он поручает стольнику Татищеву исследовать и выполнить промер глубин самых мелких мест на реках Сясь и Паша, а также разузнать у местных жителей о поведении рек в половодье и межень.

Через месяц стольник сообщил о результатах: необходимые промеры глубин рек выполнены, описаны устья рек, впадающих в Ладожское озеро, определены безопасные для судового хода фарватеры, осмотрены близлежащие леса и намечены места вырубки, выбрано удобное место для строительства судоверфи – дворцовое село Сясьское устье. Оно расположено на реке Сясь. Глубина реки от устья до места закладки верфи – в пределах трех-пяти с половиной метров, а ширина – от 107 до 53 метров. Дно пологое, берег водой не заливает.

Читаем указ Петра 1: «В нынешнем 1702 году января в 22 день указали мы … к оборону и на отпор против неприятельских свейских войск, на Ладожское озеро сделать военных 6 кораблей по 18 пушек из новгородского приказу…». На постройку каждого судна выделялось 50 плотников, 60 работных людей пеших и 60 с лошадьми, а также 20 кузнецов, при необходимости численность которых можно увеличить...

Финансирование работ возлагалось на бурмистров Новгородской ратуши, в обязанности которых входила своевременная выдача денег, «…чтобы ни за чем остановки ни от кого не было, без свободных денег корабельного строения сделать не можно»...

Иван Татищев и этот указ выполнил оперативно: основал верфь в выбранном месте. Затем был назначен её управляющим и вместе с голландским мастером В. Вуотерсеном стал руководить строительством фрегатов. Им в помощь прислали корабельных мастеров-иностранцев, к каждому из которых прикрепили «на выучку» по два ученика из солдат-преображенцев.

Так началась «биография» первой верфи на Ладоге. Сначала здесь были заложены два фрегата без названия, а затем «Михаил Архангел» и «Иван-город» – оба с 28 пушками. Забегая вперёд, скажем, что «Иван-город» в дальнейшем вошёл в историю Балтийского флота как один из первых ледокольных кораблей.

На реке Сясь провели постройку и маломерных судов (длиной 21-24 метра, шириной 6,5 – 7,5 метров.) Всего на Сясьской верфи в период с 1702 по 1706 годы было построено 48 судов: 4 фрегата, 6 грузовых шняв, 3 бригантины, одна галера, 3 прама, 5 буеров, 2 флейты, 13 шмаков, 14 прочих судов.

Верфь постоянно заливало во время непогоды на своенравном и опасном Ладожском озере. Указом от 10 декабря 1706 года Сясьскую верфь упразднили и все работы перенесли на Олонецкую верфь.

Непродолжительное время в Сясьских Рядках продолжали строить только небольшие каботажные суда, приспособленные к прибрежному плаванию и не выходившие в открытое море.

Воспоминания о прошлом

О судостроительном прошлом Сясьской верфи вспомнили почти через 250 лет. Во время Великой Отечественной войны, зимой 1942 года, здесь, на правом берегу реки Сясь, была создана новая верфь – для строительства озерных барж. В течение 1942 года на новой Сясьской верфи построили 31 деревянную баржу грузоподъемностью 385 тонн каждая. Они предназначались для эвакуации населения и промышленного оборудования из блокадного Ленинграда и доставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов в осаждённый город. Всего за годы войны на верфи было построено около ста большегрузных барж. Они имели длину 40 м, ширину 8 м, высоту борта 3,2 м, и при осадке 180 см каждая вмещала более 380 тонн груза.

Уже после окончания войны, в сентябре 1945 года, Сясьская судостроительная верфь Северо-Западного речного пароходства стала основой для строительства Свирской судостроительной верфи и затем перебазировалась на реку Свирь.

...Возвращаемся в XVIII век.

Олонецкая верфь

Александру Меншикову как губернатору края Пётр I поручил создание Олонецкой верфи на реке Свирь. (Название от Олонецкого уезда Олонецкой губернии).

Александр Данилович Меншиков, как мы помним, вместе с Петром Михайловым обучался корабельному делу в Голландии и в Англии, блестяще сдал экзамены на корабельного мастера, но попросил выдать ему диплом корабельного подмастерья, так как посчитал для себя «недостойным ему, холопу, иметь диплом такой же, как и у государя». Тем не менее к его советам прислушивались иностранные и отечественные корабелы.

Место для Олонецкой верфи было выбрано в 1702 году, близ деревни Мокришвицы (от Мокрая швица (вица)). Местное население с давних времён занималось здесь судостроением, запасы вплотную подходившего к деревне корабельного леса были велики, а неподалеку строились Олонецкие заводы для изготовления пушек и ядер. Так что всё было просчитано.

За небольшой промежуток времени на левом берегу Свири (сегодня – центр города Лодейное Поле) были возведены кузницы, смольни, канатно-прядильный двор, чертёжные мастерские, провиантские амбары и другие строения, необходимые для нормального обеспечения деятельности кораблей.

Прислал Пётр сюда и талантливого кораблестроителя Фёдора Салтыкова, который стал первым в России, с официальным присвоением звания, отечественным корабельным мастером.

Петр велел Салтыкову «поспешать» и направил в его распоряжение лучших отечественных и иностранных кораблестроителей: голландцев, англичан Ная, Козенца и Броуна и соотечественников Скляева, Меншикова (Гаврилу), Пальчикова, Немцова... Олонецкая верфь должна была стать главной базой для создания кораблей Балтийского флота.

Весной 1703 года Олонецкая верфь была полностью готова к эксплуатации, и на её стапелях заложили сразу несколько десятков (!) судов. Это был беспрецедентный случай в практике отечественного кораблестроения. В этом же году и сам Петр заложил по собственному чертежу 32-пушечный фрегат «Олифант» и строил его вместе с Иваном Немцовым. 22 июня 1703 г. был спущен почтовый галиот «Курьер» - первое судно, построенное на Олонецкой верфи.

Авторству Фёдора Салтыкова принадлежат 28-пушечный фрегат «Флигель-де-Фам», 18-пушечные шнявы «Диана» и «Наталья», транспортные суда и несколько скампавей для галерной эскадры Балтийского флота. Под его руководством была завершена постройка 28-пушечного фрегата «Штандарт», который царь провел из Ладоги в Санкт-Петербург.

Вообще, Пётр Первый достаточно часто приезжал на верфь, осматривал готовые и строящиеся суда, давал указания корабельным мастерам, посещал чертёжные мастерские, смольни...

Историки и биографы Петра приводят интересный факт: за свой труд на Олонецкой верфи он назначил себе государственное жалование. От имени царя он слал самому себе как Петру Алексеевичу Михайлову и распоряжения: сначала как главному корабельному мастеру верфи, затем как капитану-командору, после как вице-адмиралу.

За двадцать лет Северной войны на Олонецкой верфи было построено более 100 кораблей. Деревушка Мокришвицы превратилась в крупный посёлок. В последующие годы жизнь на верфи то замирала, то вновь возрождалась. Рабочих рук не хватало – они требовались на Олонецких заводах и на строительстве новой – Адмиралтейской верфи, и на строительстве Ладожского канала.

В память о славном прошлом Присвирья Указом Екатерины Великой от 16 мая 1785 года местность, где располагалась верфь, и прилегающие к ней селения были преобразованы в город:

«…За нужное находим на левом берегу Свири при Олонецкой казённой верфи, именуемой Лодейным Полем, устроить город, к которому и округу приписать по способности, в нём установить те места, кои должны быть на основании учреждений наших, по свойству жителей…»

С 1785 года верфь на Свири стала официально именоваться Лодейнопольской. Указом был утверждён план застройки города, а спустя три года (4 октября 1788 года) – и герб города Лодейное Поле.

Сегодня Лодейное Поле – это небольшой, утопающий в зелени город, протянувшийся более чем на 5 км вдоль берегов Свири. Здесь находится прекрасный краеведческий музей, в котором с гордостью рассказывают о прекрасном прошлом Олонецкой судоверфи.

Ирина Владимирова

При подготовке материала использованы: сайт журнала «Двигатель», сайт seapeace, публикация газеты «Волховские огни»