Земельный капитал ― в интересах детей

«Мы пошли навстречу и разрешили многодетным родителям приватизировать выделяемые по программе земельные участки, реализовывать их с целью улучшения условий проживания. Но очень важно, чтобы при этом учитывались интересы детей. К сожалению, у меня есть информация, что в ряде случаев при продаже земельных участков родители приобретали объекты недвижимости, в том числе квартиры, но оформляли их без учета интереса детей. Надо очень внимательно на такие ситуации смотреть», ― заявил Александр Дрозденко на заседании правительства региона при рассмотрении вопроса обеспечения земельными участками и сертификатом «Земельный капитал в Ленинградской области».

Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов пояснил, что совместная с комитетом по управлению госимуществом и Росреестром работа уже началась. Ведомства рассмотрели четыре района ― Всеволожский, Бокситогорский, Гатчинский и Волосовский.

«С 2019 по 2021 годы в собственность по этим районам предоставлено 893 участка, из них 191 передан третьим лицам, в том числе, 29 участков были разделены на несколько и проданы. До конца марта мы проведем работу вместе с муниципальными районами, а также органами опеки и попечительства по выявлению случаев продажи без учета интересов детей», ― добавил Николай Емельянов.

Губернатор также обратил внимание на необходимость синхронизации данной меры поддержки многодетных семей с уровнем соседнего субъекта ― Санкт-Петербурга. «Необходимо синхронизировать меру поддержки до уровня 395-397 тысяч рублей после соответствующего заключения о наших возможностях комитета финансов», ― дал поручение глава региона.

В заключении был также рассмотрен процесс выделения земельных участков. Одна из проблем ― это разная стоимость сотки, а также объем земельного ресурса в зависимости от района. Губернатор призвал районы подойти к этому вопросу нестандартно ― например, установить процент выделяемых для многодетных семей ресурсов из подготовленных для продажи земель под ИЖС, или СНТ. Таким образом, бюджет будет обеспечивать при подготовке таких массивов лишь определенный процент затрат на инженерную инфраструктуру, но при этом процесс выделения земель ускорится, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области..