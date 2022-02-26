Как отдыхали в Дворцовом парке в предвоенные годы

Мне часто приходится по тем или иным историческим, краеведческим темам обращаться к материалам «Гатчинской правды», и всегда это полезно, увлекательно. Знакомишься как с историей нашего города, так и страны.

В начале 1930-х годов в «Красногвардейской правде» в основном публиковался политический материал, о колхозных, коммунальных делах и т.д. О Гатчинском дворце-музее и парках совсем не было заметок. Но вот 1940-й год меня приятно удивил разнообразием «культмассовой» работы, которая стала проводиться на территории Дворцового парка и о которой сообщала своим читателем газета.

Даже из этих небольших заметок становится ясно, что тогда одной из важнейших задач считали воспитание молодого поколения.

Заметку «Детский городок в парке» от 29 мая приведу полностью:

«Гороно, совместно с администрацией дворца-музея, организует в этом году детский городок, где будут проводиться культурно-массовые мероприятия в летний период для учащихся в возрасте 9-15 лет. Для этой цели дворец-музей отводит большую площадку парка под названием «Липовая роща», расположенную рядом с дворцом.

Площадка будет хорошо оборудована, оформлена плакатами, портретами, лозунгами и пр. Будут устроены тематические, художественные уголки и картины на темы басен Крылова и стихотворений Пушкина. Организуются витрины и картинная галерея (выставка портретов отличников, художественное творчество участников городской олимпиады).

Оборудуются площадки для баскетбола, волейбола, крокета.

После окончания учебного года в начале июня, а также перед началом учебного 1940-41 года, состоятся большие детские праздники.

Во время летнего сезона в детском городке будут работать постоянные кружки (музыкальный, драматический, спортивный, военные и другие). Будут организованы сдача норм на оборонные значки, экскурсии по парку, во дворец, катания на лодках.

В детском городке школьникам предстоят встречи с композиторами, артистами, писателями, с участниками боев с белофиннами.

Все эти мероприятия проводятся при участии и активной помощи родителей, учреждений и предприятий города».

Детский городок был открыт ежедневно с 12 до 20 часов, и, конечно, был любимым местом проведения досуга юных гатчинцев.

Один из Детских праздников состоялся 17 июня в Дворцовом парке. В Детском празднике приняли участие свыше 700 учащихся городских школ: «Под звуки духового оркестра дети направились в школьный городок, где для них были организованы всевозможные игры. 650 учеников посетили Дворец-музей. Малыши рассматривали тематические уголки: «Ворона и лисица», «Кот ученый». Вечером дети просмотрели замечательный концерт ленинградских артистов».

Летом для детей часто устраивались спектакли, например, в здании бывшей Лесной оранжереи. Так, газета сообщает, что гатчинцы могли посмотреть спектакли Ленинградского Кукольного театра под руководством заслуженного артиста РСФCР, орденоносца Деммени, для детей - «Лешка и кошка», а для взрослых - «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» по произведению Гоголя.

30 мая 1940 года хорошо сохранившееся здание бывшей Лесной оранжереи было превращено в танцпавильон. По вечерам в танцпавильоне играл джазоркестр и электроджаз, а в парке устраивались «световые эффекты».

К сожалению, сегодня от Лесной оранжереи сохранились только стены. Одно из красивейших зданий Дворцового парка, как и многие другие сооружения, было разрушено в годы войны.

Но сохранилась история Лесной оранжереи, проекты, изображения. Монументальное каменное здание с пятью арочными окнами было построено в 90-е годы XVIII века на месте старой оранжереи усадьбы графа Г. Орлова и отличалось строгой гармонией, целостью архитектурного решения. В Лесной оранжерее выращивали теплолюбивые деревья: цитрусовые, лавровые, тисы и различные виды экзотических растений и цветов. Перед павильоном был спланирован небольшой садик в регулярном стиле с круглым прудом. Летом часть деревьев в кадках выносились на его берег, а другие расставлялись на дорожках в Придворцовых садах.

Популярным местом отдыха, а также просвещения в Дворцовом парке была Турецкая площадка. Там можно было послушать лекции на различные темы, которые читали сотрудники Ленинградского лектория, например, «Народ и родина в творчестве М. Горького», о творчестве М. Шолохова или «Международный обзор», «Капиталистическое окружение и задачи укрепления могущества СССР», «Два детства» - о том, как живут дети в СССР и в капиталистических странах.

Турецкая площадка тоже была устроена при Павле I вблизи дворца и предназначалась для игр. Она была разделена на небольшие круглые в плане сектора, в которых находились простейшие аттракционы - качели «маховые», похожие на современные, и «русские», которые вращались по вертикали, а также можно было поиграть в кегли и свайку.

К площадке примыкала возвышающаяся терраса с пятью каменными лестницами, на которой был построен деревянный павильон в форме «Турецкой палатки» или «Турецкого шатра» по проекту художника и садовода А.Ф.Г. Виолье. Внутри палатка была обита холстом, по которому «выполнял живописную работу» художник-декоратор и ландшафтный архитектор Пьетро Гонзаго.

Позже на месте палатки долгое время находилась деревянная беседка. Планировка площадки окончательно исчезла под слоем земли уже в послевоенный период.

Популярным местом отдыха в парке был и перестроенный павильон Адмиралтейство или Голландия. Первоначальное деревянное здание было построено в конце XVIII века для ремонта и хранения судов павловской флотилии.

На сцене бывшего Адмиралтейства шли спектакли гастролирующих театров. Например, в августе 1940 года ансамбль комедии Ленгосэстрады показывал пьесы «Глухонемой», «Неудачное свидание», «Наша семья». А в сентябре выступал популярный советский актер театра и кино Игорь Ильинский.

Также для отдыха трудящихся был задействован Собственный садик, расположенный у дворца. По выходным на его террасах проводились соревнования по шахматам.

Народные гуляния в Дворцом парке

Дворцовый парк был местом проведения массовых «народных гуляний». Среди них традиционными были мероприятия, посвященные Всесоюзному дню физкультурника.

В июле 1939 года на площади перед Гатчинским дворцом был организован Физкультурный парад, на котором «около 2 тысяч физкультурников города и района - рабочие, колхозники, студенты, советские интеллигенты» продемонстрировали «силу, ловкость, мощь, готовность к труду и обороне, горячую любовь и преданность партии Ленина-Сталина». Перед парадом, как сообщает «Красногвардейская правда», состоялись массовые гимнастические выступления физкультурников добровольных спортивных обществ «Спартак», «Медик», «Учитель» «Урожай», завода «Дружная Горка» и фабрика «Коммунар».

1 сентября 1940 года проводилась военизированная эстафета в честь 26 Международного юношеского дня: «Первое место в эстафете заняла команда фабрики «Граммафон».

Поражают масштабом, красочностью и другие «народные гуляния».

Гатчину называют «колыбелью русской авиации», поэтому не случайно 16 августа 1940 года состоялся грандиозный праздник, о котором в газете был размещен анонс:

«Завтра в Гатчинском дворцовом парке проводится народное гулянье, посвященное Дню авиации. На Турецкой площадке в 6 часов вечера организуется встреча трудящихся города с Героями Советского Союза. В 8 часов на открытой эстраде – концерт художественной самодеятельности Красногвардейска.

В библиотеке (павильон Венеры) проводится литературный вечер, посвященный Дню авиации. С художественным чтением выступит лауреат Ленинградского конкурса чтецов артистка В.В. Яблонская.

В закрытом театре (павильон «Голландия») в 5 часов дня состоятся матчи французской борьбы с участием борцов – профессионалов. Борцы покажут приемы национальной борьбы – русской, индийской, китайской, швейцарской, казахской и других. В 9 часов вечера здесь состоится большой концерт с участием артистов академических театров Ленинграда.

Вылетевшими из Ленинграда самолетами над парком будут показаны фигуры высшего пилотажа и буксировка планеров.

В парке играют два духовых оркестра и электроджаз. С 8 вечера до 12 часов открыт танцпавильон».

В эти годы не был забыт и Приоратский дворец. В нем работал однодневный дом отдыха.

Гатчина кинематографическая

А какие прекрасные фильмы снимались тогда в Гатчине! С каким удовольствием мы до сих пор смотрим комедию «Музыкальная история» Ленинградской ордена Ленина киностудии «Ленфильм» (режиссеры - заслуженный деятель искусств А. Ивановский и Г. Раппопорт), в которой снимались замечательная актриса Зоя Федорова и не менее замечательный лирический тенор Сергей Лемешев. В картине запечатлены живописные уголки предвоенного Дворцового парка.

Часто сегодня на экране стали показывать и фильм «Суворов» режиссеров-орденоносцев Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера. Вот как описываются в газете 23 июля 1940 года съемки в Гатчине:

«Плац у Гатчинского дворца. Ровной шеренгой стоят солдаты. Вымуштрованные и обученные в прусском духе, в котором воспитывал их Павел I, они не смеют и шелохнуться. И вдруг громкое «ура» проносится над площадью, долго не смолкают восторженные возгласы. Это солдаты приветствуют великого полководца Александра Васильевича Суворова, появившегося на параде…».

Во время просмотра картины я всегда с грустью пытаюсь разглядеть площадь, фасады еще не разрушенного любимого дворца и угадать, в каких залах снималась сцена с императором Павлом I.

И вот, заметка «Гатчинский дворец-музей накануне лета» научного сотрудника музея Г. Смирнова от 15 мая 1941 года. Среди тревожных военных сообщений она оказалась последней в газете, рассказывающей о работе дворца-музея перед вторжением немецких войск. Читая ее, гордишься и завидуешь богатству Гатчинского дворца, насыщенностью его музейной жизни, знаниями сотрудников. И становится больно, что будущее музея было таким печальным. Приведу выдержки из нее:

«Приближается летний сезон – время, когда многочисленные посетители заполнят галереи и залы Дворца-музея. Сотни и тысячи ленинградцев стремятся культурно и с пользой провести дни отдыха в одном из интереснейших музеев Ленинграда. Да и местные жители летом с гораздо большей охотой вспоминают, что рядом существует музей, известность которого выходит за пределы родного города.

В ожидании встречи с гостями-экскурсантами в музее заканчивается работа над большой выставкой придворного костюма. Под эту выставку отводится семь комнат за Китайской галереей, где разместится несколько десятков манекенов в костюмах XVIII, XIX веков… В этом году музеем будет показана интересная коллекция резных изделий из слоновой и моржевой кости. Разнообразные по назначению вещи-шкатулки, ящички, корзинки, охотничьи рога, пороховницы поражают глаз художественной и тонкой отделкой. Среди этих предметов есть работа китайских и индийских мастеров, работа наших холмогорских резчиков, знаменитых своим искусством уже в XVIII веке. Эта коллекция будет показана на «Выставке художественных фондов» в третьем этаже главного корпуса дворца.

Подходят к концу работы по исправлению механизмов двух органов, стоящих в Арсенальном зале. Один из органов, доставленный в Гатчину при Николае I, насчитывает свыше 100 лет; другой поступил во дворец около 60 лет тому назад.

Известный композитор М.М. Ипполитов-Иванов, родившийся и проведший детство в Гатчине, рассказывает в своих воспоминаниях: «… этапом моего музыкального развития было знакомство с маршем из «Афинских развалин» Бетховена в исполнении заводного органа фирмы Винтергальтера; слушая его, я дрожал, как в лихорадке. Орган находился в зале Арсенального каре дворца, куда я имел доступ по протекции моих братьев, служивших при дворцовом правлении».

При каждом органе сохранилось несколько десятков валов с произведениями крупнейших композиторов - Глинки, Россини, Вебера, Мейербаха, Бизе и др.; есть популярные марши и вальсы Штрауса, Оффенбаха, Миллекера, есть несколько русских народных песен – «Не белы снега», «Лучинушка», «Метелица». В недалеком будущем посетители смогут услышать все эти произведения.

Еще одной новинкой, которую готовит музей, будет открытие «Березового домика». Построенный между 1783 и 1792 гг., «Березовый домик» является одним из старейших сооружений в парке. Простой, но своеобразный снаружи – как бы поленница дров - он парадно и богато отделан внутри: зеркала, лепка, резьба, росписи и дорогие ткани украшают комнату. Частично реставрированный в прошлом году «Березовый домик» в этом году будет полностью восстановлен и станет доступным для осмотра».

Что к этому можно добавить? Если бы не проклятая война!

Валентина Федорова