Диалог с властью

По маршруту Гатчина – Жабино в последнее время не соблюдается интервал движения автобусов. Просим помочь.

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области.

Срывы рейсов автобусов были связаны с большим количеством поломок транспортных средств и загруженностью ремонтной зоны предприятия. ООО «Транс-Балт» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Перевозчику дано указание привести в соответствие работу на маршруте и соблюдать расписание движения автобусов. Руководство предприятия проконтролировало надлежащее обслуживание данного маршрута.

В доме 45 в Луге, пр. Кирова кровля находится в изношенном состоянии. Когда будет проводиться капитальный ремонт?

Отвечает администрация Лужского района Ленинградской области.

Ремонт будет проведен в 2022 году. Принято положительное решение о выделении субсидии из резервного фонда Правительства Ленинградской области. В ближайшее время администрация Лужского района проведет конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения в весенне-летний период строительно-монтажных работ в доме.

Когда начнется ремонт детского сада в деревне Келози Ломоносовского района?

Отвечает администрация Ломоносовского района Ленинградской области.

Сроки ремонтных работ детского сада № 9 «Лучик» в деревне Келози Ломоносовского района будут определены во втором квартале 2022 года по завершению экспертизы проектной документации. В данный момент «Леноблгосэкспертиза» проводит проверку достоверности сметной стоимости капремонта здания. Экспертиза продлится до 4 марта 2022 года. Затем после внесения сведений в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства будет направлена повторная заявка на включение детского сада в программу на проведение капитального ремонта здания.

Просим обеспечить централизованным водоснабжением дома в поселке Рябово Тосненского района, ранее принадлежавшие совхозу «Ушаки».

Отвечает администрация Тосненского района Ленинградской области.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет. В Рябовском поселении они разработаны и утверждены в июне 2017 г. Для включения строительства систем водоснабжения и водоотведения в инвестиционную программу, разрабатываемую ГУП «Леноблводоканал», администрация Рябовского поселения при формировании бюджета предусмотрит средства на корректировку схем. Изменения коснутся системы водоснабжения по ул. Березовая аллея. Принятие решений о реконструкции многоквартирного дома, в том числе строительстве внутридомовой системы водоснабжения и водоотведения, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. После определения ориентировочной стоимости работ собственникам жилья необходимо принять решение об их финансировании.

ООО «Перепёлочка» Гатчинского района не работает уже около трёх лет. Более 50 работников предприятия до сих пор не могут получить заработную плату.

Когда и как планируется выплатить работникам долги по зарплате?

Отвечает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

ООО «Перепёлочка» является коммерческим юридическим лицом, созданным с целью извлечения прибыли. В соответствии с Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, оно должно полностью нести ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Решением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 июня 2020 по делу № А56-100046/2019 ООО «Перепёлочка» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Авхадиева Юлия Ильдаровна, член Союза арбитражных управляющих «Континент».

Для взыскания задолженности по заработной плате вам необходимо проверить, включены ли ваши требования в реестр кредиторов и в каком объеме. Это можно сделать, направив запрос конкурсному управляющему по адресу: 191023, Санкт-Петербург, а/я 67.

Если вы не согласны с указанной в реестре очередностью, составом или размером ваших требований, вы имеете право на защиту своих прав и интересов в судебном порядке.

Просим наладить уличное освещение в деревне Волосово Волховского района, которое отсутствует уже второй месяц.

Отвечает администрация Волховского района Ленинградской области.

Работоспособность уличного освещения в Волосово восстановлена 28 декабря 2021 года.

На станции Каннельярви Выборгского района останавливается электропоезд «Ласточка», но отсутствует автобус, который был бы синхронизирован с электропоездом и подвозил жителей поселка Пушное.

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

с 10 января 2022 года внесены изменения в действующее расписание маршрута № 129 «Каннельярви – Пушное» – включен дополнительный рейс отправлением от поселка Пушное в 9:20.