Новые машины для гатчинских медиков
Гатчинская КМБ получила 15 новых автомобилей медицинской службы. Машины приобретены и поставлены Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Все автомашины – LADA LARGUS – оснащены иммобилайзерами, кондиционерами и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Также из удобных опций – подогрев сидений. В каждой машине имеются носилки для транспортировки пациентов и приемное устройство для их фиксации в салоне.
Как уточнили в больнице, все 15 новых автомобилей уже прошли процесс получения государственных номеров, постановки на учет и приступили к работе в амбулаторно-поликлинических подразделениях. Для обеспечения работы нового автотранспорта был расширен штат гаража, набраны дополнительные водители.
Машины работают на вызовах на дом, доставляют биологический материал из подразделений в лаборатории для проведения исследований.
Напомним, что в прошлом году в больницу было поставлено 30 машин медицинской службы.