Новые машины для гатчинских медиков

Все автомашины – LADA LARGUS – оснащены иммобилайзерами, кондиционерами и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Также из удобных опций – подогрев сидений. В каждой машине имеются носилки для транспортировки пациентов и приемное устройство для их фиксации в салоне.

Как уточнили в больнице, все 15 новых автомобилей уже прошли процесс получения государственных номеров, постановки на учет и приступили к работе в амбулаторно-поликлинических подразделениях. Для обеспечения работы нового автотранспорта был расширен штат гаража, набраны дополнительные водители.

Машины работают на вызовах на дом, доставляют биологический материал из подразделений в лаборатории для проведения исследований.

Напомним, что в прошлом году в больницу было поставлено 30 машин медицинской службы.