Свидетельства о рождении и смерти стали электронными

В ведомстве пояснили, изначально все сведения теперь будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация автоматически поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Так, женщина получит медицинское свидетельство на новорожденного ребенка прямо в роддоме: документ поступит к ней в личный кабинет на портале госуслуг и автоматически будет направлен в информационную систему органов ЗАГС. Благодаря этому проактивно, то есть - без обращений и заявлений, в ЗАГСе на ребенка сформируется обычное свидетельство о рождении.

Доступ к электронным медицинским свидетельствам о смерти своих умерших родственников граждане также получат в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, его тоже не нужно никуда предоставлять: в информационную систему органов ЗАГС документ поступит автоматически, после чего будет зарегистрирован факт смерти человека. А вот бумажные медицинские свидетельства о смерти родственники приносили в органы ЗАГС лично, чтобы там сделали отметку о том, что человек умер.

По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, федеральные реестры по рождению и смерти изменят качество статистической информации. Так, например, врачам предоставят цифровые инструменты, позволяющие более точно кодировать причины смерти. Анализ этих данных поможет выявлять причины, которые повлияли на демографическую ситуацию в стране.

Елена Манукиян

Российская газета https://rg.ru/2022/02/28/svidetelstva-o-rozhdenii-i-smerti-stali-elektronnymi.html