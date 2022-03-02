День детского экологического кино России – 2022

В этом году День детского экологического кино России пройдёт в девятый раз. Все эти годы организаторы прилагают множество усилий для достойного проведения фестиваля и поддержания высокого уровня оценки творческих работ.

Во время проведения Дня детского экологического кино России проходит конкурс и показ фильмов, созданных детскими и подростковыми киностудиями в Российских регионах. В работе фестиваля принимают участие детские делегации регионов России, работает детское жюри. Организаторы готовят блестящую концертную программу.

Из общения с участниками, организаторами, членами делегаций, официальными гостями и зрителями мы видим необходимость дальнейшего распространения нашего положительного опыта, не имеющего аналогов подхода в вопросах культурного развития и экологического воспитания. В настоящее время День детского экологического кино России является самым передовым и успешным мероприятием, не имеющим аналогов в РФ среди проектов подобной тематики. В программе могут принимать участие и зарубежные работы.

«В этом году мы вынуждены приложить больше усилий для подготовки и проведения Дня детского экологического кино России, поскольку столкнулись с изменением условий поддержки», - комментирует исполнительный директор Дня детского экологического кино России Константин Грибач.

Исполнительной дирекцией Дня детского экологического кино России - 2022 вводится новая номинация – «Команда47 – ЭКО». В рамках этой номинации представителям районов Ленинградской области предлагается создание работ, рассказывающих об успешной реализации экологических проектов (решении экологических проблем) на территории района.

Заявки для участия в конкурсе Дня детского экологического кино России-2022 можно направлять на e-mail:

meridian-hope@mail.ru и gkv-eco@yandex.ru

В соответствии с постановлением главы администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области подведение итогов и церемония награждения номинантов Дня детского экологического кино России – 2022 состоится 13 октября.

Пресс-служба Дня детского экологического кино России.