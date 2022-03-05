Сахар – есть

Вопрос обеспечения розничных сетей сахаром стал одной из ключевых тем межведомственного штаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен, который провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Текущую ситуацию на рынке и меры государственного регулирования обсудили с участием представителей ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса.

На совещание было отмечено, что в настоящее время на рынке сахара отмечается определенное увеличение спроса со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний, при этом было отмечено, что сахарные компании выполняют обязательства и отгружают продукцию в торговые сети.

По словам первого замминистра Оксаны Лут, бесперебойное обеспечение внутреннего рынка является приоритетной задачей. Она призвала производителей придерживаться исторического принципа поставок сахара - объем отгрузки конкретному потребителю должен определяться по среднему значению за последние три недели.

Кроме того, в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс. тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай отметила, что регион на сегодняшний день обеспечен сахаром. «Совместно с налоговой службой, УФАС и муниципальными районами мы регулярно отслеживаем ситуацию на потребительском рынке Ленинградской области и проводим мониторинг цен на товары первой необходимости и социально-значимые товары. Сегодня в регионе нет ажиотажного спроса на сахар, цены на этот продукт с начала года фактически не изменились», – пояснила Светлана Нерушай.