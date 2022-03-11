«Водная амнистия» в Ленинградской области

ГУП «Леноблводоканал» проводит очередную акцию «Водная амнистия». С 15 марта по 30 апреля включительно жители могут без штрафов и отключений узаконить нелегальные подключения к инженерным сетям. Акция проходит для собственников жилья.

Достаточно обратиться в районное производственное управление Леноблводоканала, написать заявление об оформлении подключения к сетям и открытии лицевого счета. Также можно узаконить отношения онлайн – направить паспорт и документы на собственность на электронную почту info@vodokanal-lo.ru или через сайт vodokanal-lo.ru.

Как показал опыт проведения прошлых акций, покупателям жилья иногда достается недвижимость с незаконными врезками. «Водная амнистия» ― способ закрыть вопрос без финансовых потерь и добросовестно пользоваться услугами.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области