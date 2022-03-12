Гатчинская мельница: для одних – история, для других – цех

«Дом, в котором родился» - парадоксы времени

Усадьба замечательного зодчего Штакеншнейдера (чье 220-летие со дня рождения как раз приходится на эти дни) находилась на изгибе реки Ижоры в деревне Мыза-Ивановка Пудостьского поселения Гатчинского района.

«Дом, в котором в 1802 году родился архитектор Штакеншнейдер Андрей Иванович. Здесь бывали поэт Полонский Яков Петрович и теоретик революционного народничества Лавров Петр Лаврович» - это название объекта культурного наследия федерального значения (постановление Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 года), «в состав которого входят: каре усадебного дома с флигелем и хозяйственными постройками; лестница к роднику; мельница; родник в каменной кладке со спуском к воде; парк (фрагменты)». К сожалению, многое из перечня 1974 года уже утрачено.

Конечно, Андрей Иванович не мог родиться именно в этом доме – Розовой даче. Он ее построил. И перечисление революционеров – возможно, дань тому времени, когда был зарегистрирован и взят под охрану объект культурного наследия. Важно, что были люди, которые понимали, что усадьбу нужно сохранить любыми возможными путями.

Усадьба Штакеншнейдеров сквозь века

Усадьба развивалась постепенно, начиная с аренды Гатчинской мельницы и продажи ее Иоганну Штакеншнейдеру, отцу Андрея Ивановича. В это время строится дом и разбивается парк. А в конце 1850-х годов Андрей Иванович, получив от императора в дар арендованные земли, перестроил усадьбу. На месте каменного дома из местного бута он выстроил изящную двухэтажную усадьбу из дерева с резными окнами в русском стиле и расширил парк. Так появилась широко известная Розовая дача. А еще это - обширная территория и комплекс зданий по обе стороны реки Ижоры, старинный парк, поля и сельхозугодья.

Много интересного можно почерпнуть из дипломной работы студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Десять лет назад глава администрации Пудостьского поселения, по инициативе члена совета по культуре при главе администрации Гатчинского района Анатолия Горбатенко, обратился к ректору СПбГАСУ Е.И. Рыбнову с просьбой помочь в разработке проекта воссоздания усадьбы Штакеншнейдера с приспособлением под современное использование. Работу над проектом поручили студентам Е.А.Синельникову и Ю.В. Синельниковой. На основе натурных и архивных исследований был разработан генеральный план, предусматривавший реновацию части территории населенного пункта, а также проект воссоздания усадебного дома «Розовая дача» с приспособлением под музей зодчего Андрея Ивановича Штакеншнейдера и проект реставрации Гатчинской мельницы с приспособлением под музей мельничного дела и кафе.

Студенты обобщили всю имеющуюся информацию по усадьбе, в том числе публикации в «Гатчинской правде», и изложили в своей работе.

О печальной судьбе усадебного комплекса наша газета писала на протяжении десятков лет. Усадьба, благополучно пережившая все этапы послереволюционных событий, не раз становилась приютом для размещения в ней временных жильцов и всевозможных организаций. В 1930-х годах здесь некоторое время базировалась станция юных техников и спортивный клуб Красногвардейского (Гатчинского) района. Во время фашистской оккупации в бывшем доме Штакеншнейдера жили немецкие солдаты и офицеры.

Вскоре после освобождения пудостьского края от фашистских захватчиков, решением Ленинградского областного исполнительного комитета, на территории усадьбы была создана крупнейшая в регионе птицеводческая инкубаторная станция. В небольшой заметке, опубликованной в августе 1944 года в газете «Гатчинская правда», сообщалось: «Под станцию отведено помещение Розовой дачи в Пудости. Она будет выдавать ежегодно колхозам Ленинградской области 66000 цыплят. Установка инкубатора начнется в текущем месяце».

Новое предприятие стало быстро набирать силу, и ему были переданы все усадебные постройки бывшей мызы. Работу станции неоднократно освещала «Гатчинская правда». Например, в апреле 1948 года в заметке «Первые цыплята» рассказывалось о приеме из инкубатора очередной большой партии цыплят в количестве 2000 штук и распределении молодняка между колхозами района. Позднее, в конце 1950-х годов, из Мызы-Ивановки птицеводческая станция была переведена в колхоз «Пудость», где стала хорошей основой для создания еще более масштабного птицеводческого хозяйства, но это уже другая история.

В освободившемся от инкубатора господском доме - Розовой даче был образован многоквартирный жилой дом. Потом дом оказался заброшенным. Несколько раз проводилась консервация – ремонтировалась кровля, менялись нижние венцы, заколачивались проемы. По словам местных жителей, в доме долго жила и охраняла его баба Васса. Вскоре после ее убийства, в 2003 году, дом сгорел. Подверглась пожару и Гатчинская мельница. Со временем растащили и остатки усадебного дома, и хозяйственные постройки, и одноэтажный «государев» домик на противоположном берегу реки.

В настоящее время фундамент дома зарос. Территория объекта культурного наследия застраивается. Мельница разрушается. Нет уже и парка. В память о былом величии пока осталось несколько деревьев.

Как в XXI веке поделили усадьбу Штакеншнейдеров

Кому принадлежит земля, на которой находятся постройки, имеющие охранный статус памятника федерального значения? Этот вопрос наша газета поднимала 12 лет назад.

В статье «Возвращение «Розовой дачи», опубликованной в «Гатчинской правде» 5 августа 2010 года, приводились обнадеживающие слова участников рабочего совещания «по поводу возможности восстановления исторических памятников – усадьбы Штакеншнейдеров и Гатчинской мельницы». В его работе приняли участие руководители Гатчинского района, Пудостьского поселения, работники культуры и предприниматели.

- Предлагается восстановление всех зданий и сооружений из того же материала и по старинным образцам, охрана и использование усадьбы как исторического объекта, - сообщил Роман Дерендяев, в то время глава администрации поселения.

А итог встречи подводила Людмила Нещадим, тогда заместитель главы администрации Гатчинского района.

- Наша задача на сегодняшний день разобраться с собственностью и понять, что нужно сделать, чтобы комплекс начал работать на благо района и области. Самое главное, что в Пудости есть люди, заинтересованные в ее восстановлении, с конкретными деловыми предложениями, которые уже сегодня можно рассматривать и обсуждать, - сказала Людмила Николаевна.

Сейчас вопрос о собственности земли не стоит на повестке дня – все в свободном доступе в интернете: открываем и смотрим. В настоящее время на публичной кадастровой карте присутствует два объекта, на которых сохранилось хоть что-то от усадьбы.

Первый – этот земельный участок с межеванием по адресу: п. Мыза-Ивановка, ул. Гатчинская Мельница, д. 43. Согласно публичной кадастровой карте «предназначен для размещения объекта культурного наследия федерального значения «Парк усадьбы А.И. Штакеншнейдера «Розовая дача», уточненная площадь – около 15 соток. Визуально - это участок на несколько метров шире, чем заросший фундамент Розовой дачи. Категория - земли поселений (земли населенных пунктов). Собственник - территориальное управление Росимущества.

Как сообщила в январе 2022 года во время пресс-конференции глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, в декабре 2021 года был подписан документ с Росимуществом о передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность Гатчинского района нескольких объектов, в том числе усадьбы Штакеншнейдера (Розовой дачи). Если передача состоится, судьбу объекта будет решать администрация Гатчинского района.

Второй сформированный участок, отраженный в публичной кадастровой карте, находится поблизости от Розовой дачи. Это и есть, собственно говоря, место, где расположена старинная мельница, погреб (отдельное полузаглубленное строение) и родник. По документам – это земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства площадью около 12 соток. Объект находится в собственности известного сельхозпредприятия ЗАО «Черново». Дата внесения в ЕГРН – 19 августа 2011 года.

Культурное наследие или цех

И еще один любопытный факт. Гатчинская мельница и старинный погреб, входящие в перечень объектов культурного наследия, зарегистрированы в собственности этого сельхозпредприятия как «нежилое здание полиэтиленового и картонажного цеха» и «нежилое здание склада площадью 28,5 кв.м». Так они в прежние годы использовались и так числятся сейчас. Кому - история, а кому - цех.

Вот такой парадокс: охранные обязательства, вроде бы, распространяются на весь комплекс, собственники разные, а результат одинаковый - усадьба исчезает.

Еще больше интересной информации, включая фотографии и редкие документы, хранится в архивах, музеях и у местных краеведов. К примеру, член совета по культуре Анатолий Горбатенко за десять лет собрал тома переписки по спасению усадьбы, распоряжения различных администраций, схемы планирования, фотографии. Есть у него и проект «Приспособление усадьбы Штакеншнейдера», выполненный в 2013 году студентами кафедры «Градостроительного и архитектурного наследия» Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет под руководством доктора архитектуры, профессора С.В. Семенцова. Все уже продумано и обосновано. Но, к сожалению, до сих пор никому не пригодилось.

Ищем героя нашего времени

Два года назад в редакцию газеты «Гатчинская правда» пришло коллективное письмо от инициативной группы и неравнодушных жителей деревни Мыза-Ивановка с вопросами по сохранению здания Гатчинской мельницы: «На наших глазах гибнет здание Гатчинской мельницы – памятник XVIII века. Здание попало в частные руки, владелец не принимает никаких мер по сохранению исторического объекта».

Жители просили «принять необходимые меры». Письмо подписали несколько десятков человек. Мы направили его в комитет по культуре Ленинградской области и получили ответ от заместителя председателя комитета – начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Г.Е. Лазаревой. В нем говорится, что мельница находится в составе объекта культурного наследия федерального значения под наименованием: «Дом, в котором…». Распоряжением комитета от 1 сентября 2016 года утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца памятника. В соответствии со статьей 47.3 федерального закона «Об объектах культурного наследия» и требованиями охранного обязательства, поддержание объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния является обязанностью собственника. В 2019 году, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области», проведена инвентаризация объекта культурного наследия с целью уточнения пообъектного состава, а также определения предметов охраны и границ территории. Приказом комитета от 18 ноября 2019 года в предмет охраны памятника включены: фундамент дома (утрачен), здание каменной мельницы и хозяйственные постройки.

Прошло время. 15 февраля 2022 года на своей страничке в социальных сетях заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой рассказал о рабочей поездке в Гатчинский район и посещении объектов, находящихся на реставрации. В комментариях гатчинцы вновь поинтересовались: а дойдет ли очередь до реставрации или хотя бы консервации единственной сохранившейся с XVIII века Гатчинской мельницы?

Владимир Цой пояснил, что ответственность за сохранение объекта культурного наследия несет собственник/пользователь.

А вот ответа на главный вопрос, как заставить собственника выполнять охранные обязательства, увы, так и нет.

Если кому-то удастся с ним договориться - передать, продать в добрые руки Гатчинскую мельницу архитектора Штакеншнейдера – его имя войдет в историю не только Гатчинского района.

Татьяна Можаева