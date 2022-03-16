На четыре полочки

Термин дифференциация означает способность думать и действовать САМОСТОЯТЕЛЬНО, отделять свои желания и ценности от желаний и ценностей других людей. Чем выше уровень тревоги, тем ниже дифференциация. Её низкий уровень мешает людям принимать решения и адаптироваться в новых условиях. Это из разряда «все побежали, и я побежал». На прошедшей неделе мы затоваривались продуктами и лекарствами, теперь можно и о душе подумать.

Из многочисленных публикаций, которые за эти семь дней удалось просмотреть, наиболее конкретной и полезной мне показалась статья Александра Хватова, заведующего кафедрой организационной психологии Института практической психологии «Иматон».

Все новости и наши реакции на них он предлагает раскладывать по четырём (условным) полочкам:

- тревога и паника;

- сочувствие и сострадание;

- конкретная адресная помощь;

- информация, важная лично вам.

Первое, на что он обращает внимание – это «информационная гигиена и взвешенная работа с источниками». В интернете нам предлагают репортажи онлайн с места событий. Если вы – человек мирной профессии и военные действия видели только в кино, то вряд ли сможете «прям вот сразу понять», что – реальность, а что – постановка. Какой вывод напрашивается? Правильно: избегать просмотра видеоконтента, поскольку он наиболее агрессивен по своей сути и сильно влияет на психику. Печатный текст легче дифференцировать, фильтровать и регулировать в объёме.

Хватов также советует избегать непрерывного «потребления» новостей, если вы чувствуете, что ваше тревожное состояние «зашкаливает». Для того, чтобы быть в курсе основных событий, достаточно 30-60 минут в сутки и пяти ресурсов (СМИ), которым вы доверяете. Кроме того, старайтесь выделять из информационного потока только то, что имеет отношение к вам или вашим близким, и поможет предпринять какие-либо необходимые действия.

Нужно иметь в виду также и то, что в нервозной обстановке люди делают больше ошибок, могут резче реагировать на случайное слово или действие, особенно если кто-то, пользуясь ситуацией, устраивает провокации. Поэтому автор статьи советует действовать осмотрительно, внимательно в общественных пространствах, за рулем автомобиля, в местах скопления людей.

Сегодня многие растеряны, напуганы, злы, подавлены и нуждаются в помощи. И это понятно. Хватов пишет: «Если вам нужна такая помощь, ищите возможность ее получить. Если у вас есть возможность такую помощь оказать, предлагайте ее и оказывайте – в той форме, которая вам доступна и уместна.

На практике это значит: делать свое дело по возможности хорошо. Если ваша работа – лечить людей, то лечите хорошо, если – печь хлеб, то пеките хорошо, если вы менеджер, то управляйте грамотно и хорошо. Иными словами, это означает держаться главных смыслов. Если хотите помочь – ищите способы, чтобы помогать адресно, конкретно. Переживания и тревога по поводу происходящего не помогают никому. Сегодня нужны взвешенные решения и действия».

Старайтесь найти или сами создавайте позитивную и нетоксичную среду: людей, с которыми можно говорить о чем-то, кроме потенциально угрожающей ситуации. Таким образом вы сохраните свои силы и ресурсы.

Позаботьтесь о старшем поколении и детях: им труднее, чем вам. Старшим – потому что и нервы, и здоровье уже не те, а дети зависят от душевного состояния взрослых. Если они о чем-то спрашивают, объясняйте просто, на доступных для их возраста примерах и образах. Так что, независимо от количества «полок», каждому из нас нужно заниматься делом – в котором мы видим смысл, чувствуем своё призвание и профессионализм. Вот так работает дифференциация.

Ирина Владимирова

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