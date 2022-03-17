Роскачество: сыр эконом-сегмента — не значит фальсификат

По поручению Правительства РФ Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором приступило к всероссийскому исследованию полутвердого сыра массового сегмента. Мониторинг охватывает 116 торговых марок и пять видов полутвердых сыров: «Российский», «Тильзитер», «Эдам», «Гауда» и сыр «Голландский». Основная цель исследования — выяснить, можно ли потребителю в этой ценовой категории сыров найти безопасную и качественную продукцию, а также вносят ли производители в сыр жиры немолочного происхождения.

Первый вид сыра, который Роскачество проверило в рамках всероссийского мониторинга — «Голландский». Эксперты закупили 30 торговых марок (далее — ТМ) стоимостью не дороже от 390 до 649 рублей за килограмм продукта (на момент закупки). Все сыры — российского производства.

Цена сыра — не всегда является показателем фальсификации

По мнению экспертов рынка, основными способами удешевления сыра могут быть: использование некачественного молока (например, подлежащего утилизации из-за применения ветеринарных препаратов), сокращение срока созревания сыра и т д. Кроме того, недобросовестные производители в целях удешевления производства могут молочный жир заменять жирами немолочного происхождения. К жирам немолочного происхождения относятся как животные жиры (говяжий, свиной), так и растительные масла (пальмовое, кокосовое и соевое). «При покупке сыра в магазине нельзя определить, добавлены в него жиры немолочного происхождения или нет. Это можно сделать только в лаборатории. Чтобы определить, есть в сыре растительные жиры или нет, в лаборатории продукт изучают на наличие в нем фитостеринов», — объясняют в Россельхознадзоре.

Роскачество выяснило, что в сыре только четырех марок из 30 исследованных обнаружены растительные жиры, о чем свидетельствует присутствие фитостеринов в составе. Фитостерины обнаружены в сырах «Гермес» (г. Москва), «Тюкалинский» (Омская область), «Сыродел» (Ставропольский край) и «Сырная долина» (Курская область). В этой же продукции эксперты выявили несоответствие норм по жирнокислотному составу. Закупочная стоимость данных марок сыра составила от 419 до 553 рублей за килограмм.

«Полутвердые сыры, например «Российский», «Голландский» и т. д. — одни из самых молокоемких продуктов. Это значит, что для их производства необходимо много молока. Для производства одного килограмма полутвердых сыров нужно от 8 до 12 литров, для выдержанных — до 20 литров. Это молоко должно быть с высоким содержанием жира и белка, а оно довольно дорогое. Сырое молоко базовой жирности стоит сегодня от 30 рублей за литр и выше в зависимости от региона. Соответственно, на килограмм сыра молока нужно минимум на 240 рублей. Это стоимость сырья. Помимо этого, нужно на заводе произвести из этого сырья продукт, потратиться на упаковку, заплатить сотрудникам, привезти все на склады или в торговые сети, которые добавят сверху свою маржу», — комментирует генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

Таким образом, минимальная цена за килограмм сыра массового сегмента составляет около 540 рублей (цена может варьировать в зависимости от операционных затрат, различных проводимых промоакций и т.д.). «В связи со сложившейся ситуацией неизбежен рост производственных затрат из-за подорожания упаковки, ингредиентов, других импортных составляющих, как следствие, вырастет стоимость молочных продуктов. Сейчас есть запасы сыра, который продают по прежней цене. Как долго продержаться эти цены, к сожалению, точно сказать нельзя», — добавил Артем Белов.

При этом, результаты исследования «Голландского» сыра показали, что низкая цена сыра не всегда говорит о том, что перед вами фальсификат. Продукция 13 торговых марок из 30 стоимостью от 449 до 649 рублей за килограмм продукта отвечала всем требованиям законодательства. Это сыр марок «Белебеевский», «Брюкке», «Ичалки», «Красная цена», «Круглый год», «Моя цена», «Первым делом», «СБРОАО Беловежские сыры», «Староминский сыродел», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Сыробогатов», «То, что надо!» и «Фасоль». В остальных случаях сыры оказались с различными нарушениями и несоответствиями. В большей степени продукция не соответствовала требованиям ГОСТа по органолептическим показателям, связанные с пороками вкуса и запаха (например, горький или с дрожжевым привкусом), а также с консистенцией сыра.

Наиболее вкусным и отвечающим всем требованиям по органолептическим показателям стал сыр 11 марок, в том числе «Белебеевский», «Ичалки», «Красная цена», «Круглый год» и «Староминский сыродел».

«В России сыр — традиционный продукт, который вместе с соседней Белоруссией мы производим в достаточном количестве», — уточняет Артем Белов. — «В условиях высокой конкуренции, а также, когда снижается покупательская способность, производители стремятся снизить цену сыра на полке. При этом низкая стоимость не всегда прямо говорит о фальсификации, что подтверждают результаты исследования Роскачеством сыра категории массового сегмента. Есть и другие механизмы привлечения покупателя, например, скидка при выводе на рынок нового бренда или снижение цены на один продукт линейки за счет повышения цены или объема поставок другого».

Таким образом, исследование Роскачества показало, что среди сыра массового сегмента по низкой цене можно купить как качественный сыр «Голландский», отвечающий всем требованиям законодательства, так и товар с признаками фальсификации.





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